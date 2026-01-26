Gianluigi Nuzzi replica a Striscia la Notizia dopo la battuta di Ezio Greggio, "satira è totale libertà"

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

Nessun risentimento, solo un sentito ringraziamento e un’ode alla satira. Questa la reazione di Gianluigi Nuzzi alla battuta di Ezio Greggio durante una puntata di Striscia La Notizia. “Se Nuzzi avesse un incidente potrebbe solo migliorare”, ha detto il comico. Il diretto interessato non si è scomposto: “La satira è un esempio di libertà, grazie Striscia“.

La reazione di Gianluigi Nuzzi

Nel corso della puntata di lunedì 26 gennaio di Dentro La Notizia Gianluigi Nuzzi ha raccolto l’indignazione esplosa sui social dopo una battuta fatta da Ezio Greggio durante una puntata di Striscia La Notizia. L’ha raccolta ma non l’ha condivisa, anzi.

“La satira è libera, liberissima”, ha detto il giornalista. “Tutti noi che abbiamo subito delle alterazioni abbiamo imparato a vivere con il nostro corpo e ci siamo abituati allo stesso”, ha continuato.

“Molti si sono indignati per difendere il sottoscritto, io penso che la satira sia un esempio bellissimo di libertà in un Paese”, ha concluso il conduttore ringraziando Striscia La Notizia.

Il suo placet alla battuta di Greggio ha scatenato l’applauso in studio.

La battuta di Ezio Greggio a Striscia La Notizia

L’episodio contestato si è verificato il 23 gennaio. Dopo il segmento Striscia Criminale curato dalla criminologa Roberta Bruzzone, novità dell’edizione 2025-2026 del tg satirico di Antonio Ricci, la stessa si è allontanata dallo studio con la moto e la regia ha simulato il rumore di un incidente.

Quindi ha preso la parola Enzo Iacchetti: “Ha preso in pieno Nuzzi! Gli avrà provocato una frattura di Quarto Grado“. Poi ha concluso Greggio: “Bisogna dire che se finisce in un incidente, sotto una moto, Nuzzi può solo che migliorare! Mica peggiora”.

I segni sul volto di Gianluigi Nuzzi

La cicatrice visibile sul volto di Gianluigi Nuzzi è dovuta a un incidente del 1998. Nel mese di agosto il giornalista si trovava in Grecia in vacanza con la famiglia. Mentre raggiungeva i genitori con la sua moto si scontrò con una jeep e riportò ferite gravi che lo costrinsero a un lungo ricovero in ospedale.

Intervistato da Ok Salute aveva raccontato che “l’incidente era stato così violento da rendermi irriconoscibile“, addirittura “quando è venuta a trovarmi mia sorella Lucia è finita in terra svenuta”.