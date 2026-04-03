Gianmarco Mazzi giura come ministro del Turismo e sbaglia, stringe la mano a Meloni mentre Mattarella firma

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Gianmarco Mazzi ha giurato come ministro del Turismo, prendendo il posto di Giorgia Meloni, ministra ad interim dopo le dimissioni di Santanchè. Mazzi ha stretto la mano al Presidente della Repubblica e, in un errore dettato dall’emozione della “prima volta”, ha tentato di stringere la mano anche alla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni durante la firma di Sergio Mattarella. Gli è stato fatto notare l’errore e, dopo una leggera risata, la cerimonia è stata portata correttamente a termine.

Il nuovo ministro del Turismo ha giurato

Gianmarco Mazzi, il nuovo ministro del Turismo, ha giurato di fronte a Sergio Mattarella e alla presenza dei testimoni, ovvero il Segretario Generale della Presidenza della Repubblica Ugo Zampetti e il Consigliere Militare del Presidente della Repubblica, il generale Gianni Candotti.

Al giuramento erano presenti anche la premier Giorgia Meloni e il sottosegretario Alfredo Mantovano. Sergio Mattarella ha ricevuto al Quirinale Giorgia Meloni e, acconsentendo alla proposta di nomina, ha firmato il decreto che nomina a ministro del Turismo Gianmarco Mazzi.

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In questo modo, Giorgia Meloni cessa la carica assunta ad interim di ministro del Turismo dopo le dimissioni dell’ormai ex ministra Daniela Santanchè.

L’errore della stretta di mano

Durante il giuramento è accaduto anche un piccolo errore, un episodio che ha generato le risate dei presenti e alcuni commenti divertiti. Il tutto è stato giustificato, come dice lo stesso Mazzi, dall’emozione della prima volta.

Infatti, dopo aver giurato e firmato l’incarico, ha stretto la mano al Presidente della Repubblica. Mentre Sergio Mattarella firmava a sua volta, Mazzi ha proteso la mano verso Giorgia Meloni. Questa gli ha negato la stretta, facendogli notare l’errore di protocollo.

“È la prima volta”, dice Mazzi. C’è una leggera risata dei presenti e dello stesso ministro del Turismo, dettata dall’emozione. Sorridente anche Mattarella. Una volta posata la penna, Meloni stringe finalmente la mano al suo nuovo ministro del Turismo.

Il turismo ha bisogno di cura

Subito dopo il giuramento, Gianmarco Mazzi ha voluto esprimere quanto sia importante il settore turistico, non soltanto perché è un mondo di grandi professionalità, ma perché richiede un’attenta cura, essendo uno dei pilastri dell’economia italiana.

Si dice per questo “onorato dell’incarico e ringrazio il Presidente della Repubblica e il Presidente del Consiglio per la fiducia accordatami”. Ha quindi ringraziato anche il ministro Alessandro Giuli, con il quale ha lavorato al Ministero della Cultura, e rivolto un saluto a Daniela Santanchè con la quale dichiara: “ho lavorato in perfetta armonia”.

In risposta sono arrivate le congratulazioni di diversi politici, da Elisabetta Casellati fino al ministro Valditara, ma anche Musumeci e Gilberto Pichetto Fratin. Santanchè in risposta ha dichiarato: “Le mie più sincere e sentite congratulazioni al nuovo ministro del Turismo, Gianmarco Mazzi”.