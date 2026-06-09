Gianmarco Pozzoli e il racconto sulla depressione dopo la separazione: "Ho perso tutto, ero come uno zombie"

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Gianmarco Pozzoli, comico dell’ex duo The Pozzolis Family insieme all’ex moglie Alice Mangione, ha pubblicato un video su Instagram dove racconta di essere stato male. Per tre mesi ha affrontato una depressione grave senza il supporto di uno specialista. Nel video spiega di aver perso 14 chili e di “non appartenere a nessun luogo”. Una sensazione che lo aveva allontanato da tutti, anche dai figli. L’invito, dopo aver superato la fase più critica: “Non fate il mio errore”.

Il post su Instagram

In un video postato su Instagram, il comico Gianmarco Pozzoli scrive: “Questo è un video molto importante per me. Racconta tutto il profondo disagio che ho vissuto”.

Racconta di essersi aggirato “come uno zombie per Roma, una città che amo profondamente, ma che in quel periodo neanche riuscivo a vedere e a godermi”. Si sentiva vivo solo sul palco, ma per il resto, racconta, si sentiva smarrito.

“Grazie all’insistenza di alcune persone, che mi hanno sostenuto e mi sono state fisicamente vicine, mi sono fatto ricoverare al San Raffaele Turro”, spiega. Ora, dice, sta bene ed è felice.

Cosa c’è nel video

Il video vede Gianmarco Pozzoli parlare direttamente alla camera: “Ho deciso di fare questo video sperando di essere utile a qualcuno”. Racconta di aver toccato il fondo.

Ripercorre l’ultimo periodo della sua vita: “In meno di un anno ho perso tutto. Il lavoro, un matrimonio e la Pozzolis Family è solo un ricordo. Non è facile. Ero a Roma, lontano da tutto. Nel periodo più buio della mia vita”.

In testa, prosegue, dice che aveva solo immagini negative. Il video mostra una sequenza disegnata di Trump che parla di Nobel, alieni che rapiscono persone, squali con la bocca in fiamme, i bambini palestinesi che muoiono di fame, la guerra e il matrimonio che fallisce.

La depressione: l’appello a essere felici

Prosegue confessando di aver perso 14 chili. “Sono sparito dal web e anche per i miei figli ero la brutta copia indebolita del loro padre”. La verità dell’ex comico è una grave depressione, che “mi ha colto di notte e ha incominciato a mangiarmi da dentro. E non se n’è andata per tre interminabili mesi”.

Durante questi lunghi mesi dice di aver commesso un grave errore: “Non ho contattato immediatamente uno specialista per iniziare una terapia”.

Lancia quindi un appello: “Non fatelo, agite subito. Non fate il mio errore, non perdete tempo, vi meritate di essere felici subito”.