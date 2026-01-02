Gianna Orrù madre di Valeria Marini vittima di truffa sui bitcoin per 350 mila euro, "andrà in prescrizione"

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Gianna Orrù, madre di Valeria Marini, ha raccontato come è stata truffata per oltre 350mila euro e il lungo percorso giudiziario, segnato da una condanna in primo grado ma dal rischio prescrizione. In una recente intervista, la donna ha parlato di rabbia, delusione e di un secondo processo per calunnia ancora in corso.

La madre di Valeria Marini truffata

É un vero trauma personale e familiare quello testimoniato da Gianna Orrù, 84 anni, madre di Valeria Marini, nel corso della puntata di “Storie italiane”.

La donna ha ripercorso il calvario affrontato dopo essere stata truffata per oltre 350mila euro, una vicenda che ha lasciato strascichi emotivi ancora apertissimi. Nel racconto, segnato dalla rabbia e dalla delusione, è stato chiarito anche il rapporto con la figlia, spesso oggetto di ricostruzioni mediatiche dibattute.

IPA

Gianna Orrù con la figlia Valeria Marini

Gianna Orrù e il rapporto con la figlia

Alla domanda diretta sul lungo silenzio tra madre e figlia, Gianna Orrù ha risposto in modo netto: non è stata la truffa a provocare il loro allontanamento. “Sono tutte chiacchiere sue” ha sintetizzato la donna, spiegando che le vere ragioni appartengono alla sfera privata e non intende renderle pubbliche.

Le parole che Orrù ha scelto per descrivere il sentimento che l’accompagna da anni sono state forti. Non vergogna, ma vera rabbia profonda, nata dalla consapevolezza di essere stata truffata dopo una vita di lavoro e la convinzione di avere esperienza sufficiente per evitarlo.

La vicenda, ha raccontato, avrebbe generato tensioni anche nei rapporti familiari, creando incomprensioni e fratture. Amarezze che si sono sommate al peso del procedimento giudiziario, lungo e logorante. “Ci sono stati malumori, fastidi, che hanno creato anche crepe con mia figlia”.

L’esito del processo

Durante la puntata è stato ricostruito quindi il raggiro ai danni di Gianna Orrù, portata a investire oltre 350mila euro, in più tranche, attraverso cinque bonifici bancari.

Secondo quanto emerso nel processo e riportato da diverse testate, come Il Messaggero e Ansa, il rapporto tra l’imputato e la famiglia Marini nasceva in ambito professionale. Giuseppe Milazzo Andreani si era presentato inizialmente come produttore cinematografico, coinvolgendo Valeria Marini in un progetto poi mai realmente decollato.

Successivamente, il contatto si era spostato sulla madre, alla quale venne proposto un investimento in criptovalute, presentato come sicuro e altamente remunerativo. I primi versamenti furono contenuti, ma nel tempo le somme aumentarono fino a raggiungere cifre esorbitanti.

Il rischio prescrizione

Il quadro giudiziario vede al momento una condanna in primo grado a un anno, con pena sospesa, per truffa aggravata nei confronti di Giuseppe Milazzo Andreani. Il nodo più grave resta però la prescrizione, ormai imminente a causa soprattutto di una sentenza che ha impiegato ben sei anni ad arrivare.

In trasmissione, Gianna Orrù ha aggiunto un ulteriore elemento: oltre al processo per truffa, esiste un secondo procedimento per calunnia aggravata, nato da presunte affermazioni diffamatorie dell’imputato nei suoi confronti. Anche questo, però, rischia di arenarsi nei tempi della giustizia.