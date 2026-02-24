Gianna Pratesi porta il Referendum a Sanremo 2026, chi è la 105enne gelataia di Chiavari migrata in Scozia

Giornalista professionista dal 2012, ha collaborato con le principali testate nazionali. Si occupa soprattutto di cronaca, politica, economia e spettacolo.

Ospite nella prima serata di Sanremo 2026 è una donna di ben 105 anni: Gianna Pratesi. La signora, amante della musica e del ballo, è stata voluta da Carlo Conti per onorare gli 80 anni della Repubblica Italiana. Gianna, il 2 giugno 1946, fu una delle donne che andò a votare al referendum che decretò la fine della monarchia.

Chi è Gianna Pratesi

Nata il 16 marzo 1920, Gianna Pratesi è originaria di Chiavari e sta per compiere 106 anni. A 28 anni è andata a vivere in Scozia con la sorella.

Lì ha conosciuto il marito, col quale ha avviato una gelateria che hanno gestito per vent’anni. Poi, il ritorno a Chiavari.

ANSA

Come riporta Tv, Sorrisi e Canzoni, la signora centenaria ogni giorno si dedica a suonare il pianoforte, balla, dipinge, ama la musica e ha conservato l’entusiasmo di una ragazza.

Il 2 giugno 1946 Pratesi andò a votare al referendum, il primo che permise alle donne di accedere alla cabina elettorale, dopo che, il 1° febbraio 1945, il governo Bonomi riconobbe alle donne il diritto di voto.

Il racconto sul referendum

“Finalmente era finita una pagina buia, cambiava tutto, è cambiato tutto”, ha raccontato Gianna al quotidiano La Repubblica.

Come si legge su L’Espresso, i genitori dell’allora ragazza erano antifascisti, il padre “scappava per orti in Val Graveglia” quando lei si dilettava nelle attività sportive del regime.

I nonni erano garibaldini, suo fratello invece fu “salvato ad un passo dalla fucilazione da parte dei nazifascisti solo perché indossava gli scarponi da montagna, come i partigiani”.

Gianna Pratesi ospite a Sanremo 2026

Durante l’ospitata al Festival di Sanremo 2026 la 105enne canterà alcune delle canzoni storiche del festival, a partire “24mila baci” di Adriano Celentano.

“La sua presenza deve far riflettere i nostri giovani: la signora Gianna Pratesi rappresenta i nostri genitori, i nostri nonni, i nostri partigiani che hanno liberato l’Italia dall’oppressione nazifascista e che ci hanno permesso, oggi, di goderci un evento musicale come questo” ha spiegato Carlo Conti durante la conferenza stampa a poche ore dalla prima serata di Sanremo 2026.

La signora arriverà accompagnata dai figli che, su un van, andranno a prenderla per portala fino all’Ariston.

Oltre a cantare, Gianna sarà intervistata da Carlo Conti sul referendum istituzionale del 1946 che fece nascere la Repubblica italiana, consultazione in cui per la prima volta votarono le donne e di cui quest’anno ricorrono gli 80 anni.