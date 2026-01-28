Gianni Alemanno dal carcere critica Meloni, "non vedo riforme strutturali e coraggio in politica estera"

Giornalista professionista dal 2012, ha collaborato con le principali testate nazionali. Si occupa soprattutto di cronaca, politica, economia e spettacolo.

Gianni Alemanno, dal carcere di Rebibbia, ha raccontato la sua esperienza da recluso e ha analizzato la situazione politica attuale e del governo di Giorgia Meloni. L’ex sindaco di Roma ha affermato che voterà “sì” al referendum sulla giustizia ma ha criticato l’esecutivo che ritiene essere troppo “suddito degli Usa” in politica estera.

Le critiche di Gianni Alemanno a Meloni

Gianni Alemanno è stato intervistato da Il Secolo XIX sulla sua esperienza nel carcere di Rebibbia ma anche sul referendum sulla giustizia e sulla situazione geopolitica attuale.

Riguardo alla postura del governo Meloni in politica estera, l’ex sindaco di Roma ritiene ci siano una serie di “errori incomprensibili“.

“Il governo continua a infognare l’Italia in prima linea nella guerra in Ucraina – ha detto – contribuendo persino a ostacolare i tentativi di Trump per la pace. C’è troppa sudditanza mascherata dietro il protagonismo di Giorgia Meloni. Riusciamo a essere contemporaneamente sudditi in una Europa a trazione tedesca, per colpa di Ursula Von der Leyen, e degli Stati Uniti, in cui Trump rischia di essere assorbito dalle trame aggressive dei neo-conservatori”.

Per Alemanno, Meloni avrebbe mostrato troppa sudditanza anche dopo il blitz in Venezuela degli Usa. La premier ha difeso l’azione americana parlando di un intervento “legittimo” e “di natura difensiva“.

L’ex sindaco di Roma, sottolineando che ci siano mille ragioni per condannare il regime di Maduro, ha ricordato che “la sovranità degli Stati non è mai negoziabile” ma è “inviolabile” e “chi oggi vi rinuncia accetta la sua servitù domani”.

Alemanno sul referendum sulla giustizia

Gianni Alemanno, a una domanda sul referendum sulla giustizia, ha dichiarato che voterà “sì”, “anche se la riforma sulla separazione delle carriere mi sembra troppo farraginosa per produrre un risultato veramente positivo”.

“Credo che in un sistema penale accusatorio – ha aggiunto l’ex sindaco – sia impensabile che pubblici ministeri e magistrati abbiano la stessa carriera”.

Alemanno ha colto l’occasione anche per dire che ritiene più urgente “la riforma dell’ordinamento penitenziario. Sono necessarie carceri che aiutino a ridurre la recidiva al crimine, rieducando le persone. È possibile, ma bisogna farlo con convinzione”.

Secondo l’ex politico, “con un sistema penale diverso, anche l’impatto degli errori dei giudici sarebbe molto meno grave. E poi la responsabilità civile dei giudici, se sbagliano devono ripagare i danni che fanno. Come tutti”.

Alemanno è tornato a ribadire che nelle carceri italiane c’è un problema di diritti negati per i detenuti e che il sovraffollamento e il degrado delle prigioni non rispettano la dignità delle persone e non permettono percorsi rieducativi.

I dati sul sovraffollamento e i suicidi in carcere

Secondo un’analisi del Ministero della Giustizia, aggiornata al 21 gennaio 2026, il tasso di affollamento nelle carceri italiane è del 137,88%.

In 70 istituti penitenziari il tasso di affollamento è pari o superiore al 150% (tre persone ogni due posti disponibili).

La situazione più grave si registra a Lucca, dove il sovraffollamento è del 263%.

L’associazione Antigone riporta poi che il 2024 è passato alla storia come l’anno con più suicidi in carcere di sempre. Sono stati almeno 91 i casi di suicidi commessi da persone private della libertà. Tra gennaio e maggio 2025, almeno 33.

Nel 2024 sarebbe stato addirittura superato il record del 2022 quando l’emergenza ha avuto inizio.

Per il Garante Nazionale, e quindi l’amministrazione penitenziaria, i suicidi avvenuti nel 2024 sono 83, ovvero otto in meno rispetto al conteggio di Ristretti Orizzonti citato da Antigone.

L’associazione ha però sottolineato che la disparità dei dati è dovuta al fatto che l’analisi del Garante Nazionale non include alcuni decessi perché, per esempio, avvenuti in ospedale dopo che la persona aveva commesso il gesto suicidario in carcere e non include alcuni decessi avvenuti per asfissia da gas o per sciopero della fame, in quanto difficile accertare se vi fosse o meno un intento suicidario.