Gianni Alemanno denuncia tre morti in carcere a Rebibbia, rabbia sul silenzio sulla stampa: "Nessuno lo dice"

Gianni Alemanno prova ad accendere i riflettori sulle condizioni delle carceri italiane, richiamando l’attenzione sulla morte di un agente e due detenuti. L’ex sindaco di Roma ha denunciato i tre decessi avvenuti nell’arco di pochi giorni nella Casa circondariale di Rebibbia dove è detenuto, con un post sui social dal suo “Diario di cella”.

Il post da Rebibbia di Gianni Alemanno

Gianni Alemanno si trova in carcere a Roma dal 31 dicembre 2024 dopo l’arresto per aver violato le restrizioni sui servizi sociali ai quali era stato affidato, in seguito alla condanna a 22 mesi per traffico di influenze illecite legata all’inchiesta “Mondo di Mezzo”.

Da allora tiene sulla sua pagina Facebook un “Diario di cella”, con il quale pubblica i contenuti del suo partito sovranista Indipendenza e porta la sua testimonianza sulla vita e le condizioni del penitenziario di Rebibbia.

La denuncia sui morti in carcere

Nel suo ultimo post, Alemanno è intervenuto sul dibattito relativo al referendum sulla Giustizia, per il quale ha raccolto anche una buona partecipazione tra i detenuti che hanno espresso la volontà di votare.

L’ex sindaco ha però sottolineato come, mentre il dibattito pubblico è occupato nella campagna referendaria sulla riforma della magistratura, venga ignorata l’emergenza nelle carceri italiane, “che è l’effetto estremo delle disfunzioni del nostro sistema penale”, dove non mancano i morti.

Alemanno ha infatti raccontato come il penitenziario di Rebibbia sia “stato scosso da tre morti avvenute in pochi giorni, un agente della Polizia penitenziaria e due persone detenute, di cui una suicida”.

L’emergenza nelle penitenziari

L’ex ministro dell’Agricoltura sotto i governi Berlusconi ha lanciato ancora una volta l’allarme sul sovraffollamento e sui turni di lavoro massacranti per la polizia penitenziaria a causa della mancanza di organico, raccontando sia la morte di un agente 41enne, sia quella di due detenuti, un 65enne “probabilmente per overdose” e un 36enne trovato impiccato.

“Noi pensiamo non solo che sia giusto e doveroso dare queste notizie per il dramma umano che rappresentano, ma che tutta la situazione delle carceri italiane dovrebbe essere guardata con grande attenzione perché è uno dei più gravi sintomi delle disfunzioni della giustizia italiana”, ha scritto Alemanno riportato dal Corriere della sera, rivolgendo un appello “a tutte le forze politiche perché anche durante il dibattito referendario affrontino il problema delle carceri sovraffollate, dove è impossibile garantire tanto la sicurezza quanto seri percorsi di rieducazione dei condannati”.