Gianni Alemanno e la televisione in cella, tutti i detenuti volevano vedere "Affari Tuoi, unica certezza"

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Gianni Alemanno risponde alle domande a Filorosso. Durante l’intervista, nella quale racconta la sua detenzione, dice che tutti i detenuti volevano vedere Affari Tuoi. “Era l’unica certezza”. Alemanno elenca i nomi dei suoi compagni di cella, li legge da un foglietto: “Era la mia famiglia in quel momento”. Spiega anche di come il carcere sia difficile, anche per colpa della giustizia che secondo l’ex sindaco funziona male.

Riconquistare la libertà

La primissima domanda che Antonio Monteleone rivolge a Gianni Alemanno è sulla libertà riconquistata. L’ex sindaco di Roma dice che è un’esperienza strana, come “uscire da un sentiero. Improvvisamente dalla lentezza e dai pochi contatti, si passa in mezzo alla gente”.

Una delle differenze più grandi è la vista. Lo aveva già raccontato, ma lo ripete: “Quello che mi mancava di più in carcere era l’orizzonte. C’era il muro davanti”.

Emergenza democratica

Alemanno, fin da quando è entrato nella struttura penitenziaria, ne ha denunciato le condizioni. Ha detto che “dentro il carcere la Repubblica Italiana perde la faccia”.

Per spiegarlo, sottolinea il vero problema: “L’emergenza democratica, perché sul carcere si scaricano in questo tutti i problemi della giustizia italiana“. Le persone finiscono per scontare, dice ancora, tutta l’inefficienza della giustizia.

“Poi c’è il dipartimento della direzione penitenziaria che ha un’involuzione securitaria, di chiusura e rigore che io francamente non capisco” e dice di volerne parlare con il ministro Nordio.

In cella si guarda Affari tuoi

Monteleone ha una sua curiosità, ovvero quale programma si guarda in cella. “Io egemonizzavo i giornali”, dice Gianni Alemanno. Sui film invece c’era più scelta.

“L’unica certezza era Affari tuoi, era all’unanimità generale”, dice. Sapendo che sarebbe stato visto dai suoi compagni, Alemanno li saluta uno per uno chiamandoli per nome.

Prende un foglietto e inizia a elencarli. “Era la mia famiglia in quel momento”, dice.