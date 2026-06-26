Gianni Alemanno e le due volte in carcere a Rebibbia, "mi sono ritrovato nella stessa cella di 40 anni fa"

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

Gianni Alemanno è di nuovo un uomo libero: per lui si è appena chiusa l’esperienza del carcere di Rebibbia, dove è finito per una condanna relativa a traffico di influenze. Per un gioco del destino, l’ex sindaco di Roma è stato detenuto nella stessa cella in cui era finito da ragazzo nel 1982. Oggi, dopo la galera, Alemanno pone l’accento sulle condizioni dei detenuti e sulla necessità di migliorarne la vita.

Alemanno nella stessa cella di 40 anni fa

“Da giovane, a 20 anni, per una questione di militanza giovanile ero stato in carcere e mi sono trovato nello stesso carcere, nello stesso reparto e casualmente nella stessa identica cella in cui stavo 40 anni prima”. Così ha raccontato Gianni Alemanno a Diretta Radio24.

All’epoca Alemanno venne incarcerato per aver lanciato una molotov contro l’ambasciata dell’Unione Sovietica a Roma, ma poco dopo venne prosciolto dall’accusa.

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E dopo così tanto tempo, la situazione è completamente cambiata: “Quando ci sono stato quaranta anni fa, Rebibbia era uno studentato lindo, pulito e semideserto praticamente, con celle quasi vuote”.

Tanto che all’epoca a Gianni Alemanno venne assegnata una cella singola. Oggi la situazione è diversissima: “Adesso è il delirio, per un sovraffollamento che sta per giungere ai limiti massimi”.

L’ex sindaco di Roma ha ricordato come “l’Italia rischia di essere anche sanzionata” per via del sovraffollamento carcerario “dalla Corte europea dei diritti dell’uomo per il reato di tortura e condizioni inumane“.

Perché Alemanno considera l’indulto impraticabile

“La logica vorrebbe che ci fosse un indulto. In Italia fino al 1992 ogni tre anni mediamente ci sono stati una amnistia o un indulto. Dopo Tangentopoli, c’è stata una legge che ha imposto la maggioranza qualificata per farli e questo ha fatto sì che non ce ne siano più stati. L’ultimo risale al 2006 con il governo Prodi”, ha aggiunto Alemanno.

“L’indulto è un provvedimento di emergenza”, ha argomentato, sottolineando che “la normalità dovrebbe essere innanzitutto un sistema penale che non butta tutti in carcere. Nel resto d’Europa la sanzione non è solo il carcere, ci sono anche le pene alternative“.

Per Alemanno serve un carcere che “metta alla prova le persone, un carcere oserei dire ‘meritocratico'”, in cui chi dimostra di voler compiere un percorso verso la rieducazione “ha una strada per uscire prima, altrimenti no”.

Alemanno invoca sconti di pena per buona condotta

Considerando la situazione italiana (“l’indulto in Italia non si farà mai più”), Alemanno punta realisticamente su altro: “Quello che si può fare è la cosiddetta legge Giachetti, un provvedimento che sostanzialmente aumenta gli sconti di pena per buona condotta“.