Gianni Alemanno esce dal carcere a Rebibbia e attacca Meloni: "Non ha fatto nulla, realtà terribile, vergogna"

Giornalista professionista e analista geopolitico. Dal 2012 collabora con testate e tv nazionali e internazionali e con realtà accademiche. Esperto di esteri, segue per lavoro soprattutto Russia e Cina. Scrive per importanti riviste di settore e tiene conferenze e corsi su geopolitica e giornalismo.

Dopo 540 giorni trascorsi nel carcere romano di Rebibbia, Gianni Alemanno è tornato in libertà. L’ex sindaco di Roma e leader del movimento Indipendenza ha lasciato il penitenziario accolto da decine di sostenitori e giornalisti. All’uscita, Alemanno non ha perso occasione di rivolgere parole dure contro il sistema carcerario italiano e ha lanciato un messaggio politico che chiama in causa anche Giorgia Meloni e il futuro della destra. Appena fuori dai cancelli di Rebibbia, l’ex primo cittadino della Capitale ha parlato di una situazione “terribile” vissuta in reclusione, definendola una “vergogna per la Repubblica”. Dichiarazioni che arrivano dopo una lunga detenzione legata alla condanna definitiva per traffico di influenze illecite in uno dei filoni dell’inchiesta nota come “Mondo di Mezzo”.

Le prime parole di Gianni Alemanno fuori da Rebibbia

Ad attendere Alemanno all’esterno del carcere c’erano un centinaio di sostenitori, che hanno scandito più volte il suo nome. L’ex sindaco si è fermato a parlare con i cronisti subito dopo aver lasciato il complesso di Rebibbia.

“Ho visto e conosciuto una realtà terribile. Il carcere è una vergogna nella nostra Repubblica“, ha dichiarato. Rincarando poi la dose: “In questo carcere l’Italia perde la faccia per come tratta la gente, ma soprattutto perché non dà a chi se lo merita una possibilità di uscire a testa alta, di rifarsi una vita. E questa è una vergogna per la Repubblica italiana”.

ANSA

Alemanno ha inoltre ribadito di non condividere la condanna che gli è valsa il carcere: “Io esco da questo carcere da innocente. Ho fatto un anno e mezzo da innocente e non avrei dovuto trovarmi qui”.

Quanto tempo e perché è stato in carcere Gianni Alemanno

L’ex sindaco di Roma è entrato nel carcere di Rebibbia il 31 dicembre 2024. In precedenza gli era stata concessa una misura alternativa alla detenzione, e cioè l’affidamento ai servizi sociali. Tuttavia il Tribunale di Sorveglianza di Roma dispose la revoca del beneficio, ritenendo che l’ex primo cittadino avesse violato più volte le prescrizioni imposte.

Secondo quanto emerso all’epoca, le contestazioni riguardavano spostamenti non autorizzati, il mancato rispetto di alcuni orari e frequentazioni considerate incompatibili con le condizioni della misura alternativa. Da quel momento Alemanno ha trascorso in carcere 540 giorni, ossia un anno, 5 mesi e 24 giorni.

La condanna definitiva era stata fissata in un anno e 10 mesi di reclusione per traffico di influenze illecite nell’ambito di uno dei procedimenti collegati all’inchiesta “Mondo di Mezzo”. Durante la detenzione, l’ex sindaco di Roma ha spesso raccontato la vita quotidiana dietro le sbarre attraverso una sorta di “diario di cella” pubblicato sui social.

L’attacco a Meloni e il confronto sulla destra

Incalzato da presenti e giornalisti all’uscita da Rebibbia, Alemanno ha invitato a distanza Giorgia Meloni ad aprire “un grande dibattito nella destra”, sostenendo la necessità di un confronto più ampio sulle idee e sulla direzione del centrodestra italiano.

Secondo l’ex sindaco, il governo non avrebbe affrontato in modo adeguato alcune questioni sociali e identitarie che interessano una parte dell’elettorato conservatore. Di più: Alemanno non ha nascosto una forte insoddisfazione nei confronti dell’azione politica della premier e della maggioranza.

Le sue dichiarazioni arrivano in una fase in cui all’interno dell’area della destra sono emerse diverse sensibilità e posizioni differenti su temi come sovranità nazionale, welfare e sicurezza. “Serve un confronto” anche con Futuro Nazionale di Roberto Vannacci, ha aggiunto.

Cosa ha detto Alemanno su Roberto Vannacci

L’ex sindaco capitolino è quindi passato a parlare del ruolo politico secondo lui incarnato dal generale Roberto Vannacci. Alemanno ha definito il leader di Futuro Nazionale una figura capace di rappresentare una domanda di cambiamento presente in una parte dell’elettorato.

“Vannacci rappresenta il cambiamento”, ha affermato aggiungendo che occorre “mettere insieme problemi identitari con problemi sociali perché la gente non ha da mangiare“.

Alemanno ha poi collegato il tema delle difficoltà economiche alla propria esperienza in carcere: “Molte persone stanno qua dentro perché non avevano da mangiare. Non è una giustificazione ma bisogna dare delle risposte da un punto di vista sociale“.

Il diario dal carcere e la denuncia sulle condizioni dei detenuti

Come già detto, negli ultimi mesi Alemanno aveva più volte denunciato le condizioni del sistema penitenziario italiano all’interno di un diario. Nel suo ultimo intervento prima della scarcerazione, aveva raccontato di aver trovato un ambiente “molto più degradato e abbandonato a se stesso” rispetto al passato.

L’ex sindaco romano aveva però sottolineato anche la capacità di resistenza di molti detenuti, descrivendo una popolazione carceraria che “stringe i denti” e continua ad andare avanti nonostante le difficoltà. Proprio per questo, nelle sue riflessioni finali, Alemanno aveva scritto che lasciare Rebibbia gli dava quasi la sensazione di “disertare una trincea”.

“Un pezzo del mio cuore rimane tra qui a Rebibbia, tra le mura di carceri senza giustizia, nelle celle dove si muore di caldo, negli occhi di chi cerca ancora un riscatto e una speranza. E dove la Repubblica Italiana si gioca la sua faccia”.

Il movimento “Indipendenza” fondato da Alemanno nel 2023