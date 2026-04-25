Gianni Alemanno esce prima dal carcere, sconto di pena per l’ex sindaco di Roma soggetto a condizioni inumane

Giornalista professionista, napoletano trapiantato a Milano, si occupa di cronaca, attualità, cultura pop e sport. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo, ha lavorato per diversi siti e redazioni. Oltre al web, ha avuto esperienze anche in tv e in radio

Gianni Alemanno uscirà in anticipo dal carcere di Rebibbia dov’è detenuto dal 31 dicembre 2024. Il tribunale di Sorveglianza di Roma ha ridotto di 39 giorni la pena che sta scontando in cella per traffico di influenze, motivo per cui il prossimo 24 giugno l’ex sindaco della capitale sarà di nuovo libero. La decisione è motivata “dalle condizioni inumane e degradanti da lui subite”.

Sconto di pena per Gianni Alemanno

Buone notizie per Gianni Alemanno che nel prossimo mese di giugno potrà lasciare il carcere di Rebibbia, dov’è detenuto dalla notte di Capodanno del 2024 per aver violato la misura dei servizi sociali a cui era sottoposto. È stata ridotta di 39 giorni la pena che sta scontando per traffico di influenze, reato per cui era stato condannato in via definitiva a un anno e dieci mesi.

Accolta, dunque, l’istanza presentata dal suo difensore, l’avvocato Edoardo Albertario: i giudici hanno riconosciuto come il comportamento dell’ex sindaco in carcere sia stato impeccabile e come lo stesso ex ministro abbia dovuto subire “condizioni inumane e degradanti”.

Perché era stato condannato l’ex sindaco di Roma

Come detto, Alemanno è detenuto dal 31 dicembre 2024. Ex ministro delle Politiche agricole e forestali dal 2001 al 2006 e sindaco di Roma dal 2008 al 2013, era stato coinvolto nel processo denominato “Mafia Capitale” in cui il tribunale stabilì che due organizzazioni criminali erano riuscite a condizionare la vita politica, sociale ed economica della capitale.

In seguito alle indagini, Alemanno fu condannato a un anno e dieci mesi per traffico di influenze e gli furono comminati i servizi sociali. Allora l’ex sindaco aveva creato un nuovo soggetto politico, “Movimento Indipendenza”, ma per partecipare agli incontri aveva violato le prescrizioni del tribunale: si era allontanato da Roma senza giustificati motivi e aveva incontrato pregiudicati.

Inoltre, avrebbe simulato “la partecipazione ad assemblee condominiali alle quali in realtà non sembra essere intervenuto”, si legge negli atti. Motivo per cui gli furono revocati i servizi sociali e si aprirono per lui le porte del carcere da cui però uscirà a fine giugno del 2026.

L’impegno per le carceri

Da Rebibbia, Gianni Alemanno più volte ha parlato delle condizioni definite drammatiche in cui versano i penitenziari italiani. Aveva scritto al Papa e al ministro della Giustizia, Carlo Nordio, denunciando il sovraffollamento delle carceri e invocando riforme urgenti.

Inoltre, aveva redatto un libro sull’argomento, dal titolo “L’emergenza negata – Il collasso delle carceri italiane”.

Lo stesso ex sindaco di Roma si era speso per Antonio Russo, uno dei graziati, a dicembre 2025, dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Questi, 88enne condannato a 12 anni di reclusione per un omicidio volontario commesso nel 2018, si trovava nello stesso braccio nel carcere romano dell’ex sindaco che aveva sollevato il suo caso, viste le sue precarie condizioni di salute.