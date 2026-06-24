Gianni Alemanno ha lasciato il carcere di Rebibbia a Roma, "esco da innocente": le prime immagini
L'ex sindaco della Capitale è tornato in libertà dopo aver scontato un anno e mezzo di pena nell’ambito dell'inchiesta "Mondo di Mezzo"
L’ex sindaco di Roma Gianni Alemanno è uscito dal carcere di Rebibbia mercoledì mattina poco prima delle 10, dopo aver scontato una pena di un anno, cinque mesi e ventiquattro giorni per traffico d’influenze illecite e abuso d’ufficio nell’ambito dell’inchiesta “Mondo di Mezzo”. “Io esco da questo carcere da innocente, ho fatto un anno e mezzo da innocente e non dovevo stare qua”, ha detto l’ex primo cittadino della Capitale. “Ho rivisto e ho conosciuto una realtà terribile che è una vergogna per la nostra Repubblica”. Fuori dal penitenziario Alemanno è stato accolto da un centinaio di sostenitori.