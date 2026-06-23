Gianni Alemanno libero, il senso di colpa e il paragone militare con la "trincea" prima d'incontrare Vannacci

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Il leader del partito di estrema destra Indipendenza ed ex sindaco di Roma Gianni Alemanno ha scritto un lungo post in occasione della sua imminente uscita dal carcere di Rebibbia, dove è rinchiuso da quasi un anno e mezzo. All’uscita incontrerà Roberto Vannacci, leader di Futuro Nazionale. Nel suo post, Alemanno ha descritto le condizioni emergenziali delle carceri italiane e la sua intenzione di cercare di migliorarle, riprendendo l’attività politica una volta scarcerato.

Il post di Alemanno e il paragone con la trincea

Domani 24 giugno Gianni Alemanno, leader del partito di estrema destra Indipendenza ed ex sindaco di Roma, uscirà dal carcere di Rebibbia dopo più di un anno e cinque mesi di reclusione.

In un lungo post pubblicato sui suoi social, Alemanno ha ripreso vari aspetti della vita carceraria che ha criticato durante tutto il periodo della sua detenzione, dall’inadeguatezza delle strutture al sovraffollamento, fino alla difficoltà di accedere ai percorsi formativi e lavorativi.

ANSA

Nel farlo, ha paragonato uscire dal carcere a “disertare la trincea“, con un certo senso di colpa verso “tanti compagni di detenzione e tanti lavoratori del sistema carcerario”.

L’incontro con Vannacci e i progetti politici

Il leader di Futuro Nazionale Roberto Vannacci ha già annunciato che aspetterà Alemanno fuori dalle porte di Rebibbia al momento della sua scarcerazione.

I due si riuniranno poi a cena con altri dirigenti del partito per “un momento di confronto, di vicinanza e di condivisione politica” ha detto Vannacci.

Alemanno, sempre nel post pubblicato sui social, ha già delineato proprio la sensibilizzazione sulla questione delle carceri come uno dei suoi obiettivi politici principali in futuro.

Il tema non è tra quelli normalmente più trattati dall’estrema destra, come ha riconosciuto lo stesso Alemanno, che però ha aggiunto: “Che non c’è nessuna contraddizione tra la difesa intransigente della sicurezza dei cittadini e la necessità di costruire un sistema penitenziario che rispetti la dignità delle persone”.

Perché Alemanno era in carcere

Gianni Alemanno è stato condannato a 1 anno e 10 mesi di carcere per traffico di influenze illecite nel 2024. Come spesso accade per i reati non violenti di questo tipo, la pena carceraria era stata sostituita con l’affidamento in prova.

Durante i primi mesi della pena, Alemanno avrebbe, secondo il tribunale di sorveglianza, ripetutamente violato i termini dell’affidamento in prova.

Per questa ragione è stato arrestato il 31 dicembre 2024 e la sua pena è stata nuovamente convertita nella carcerazione che terminerà il 24 giugno.