Gianni Alemanno resta nel carcere di Rebibbia dopo il ricorso respinto dalla Cassazione, "sconcerto"

Giornalista professionista, napoletano trapiantato a Milano, si occupa di cronaca, attualità, cultura pop e sport. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo, ha lavorato per diversi siti e redazioni. Oltre al web, ha avuto esperienze anche in tv e in radio

Gianni Alemanno resta nel carcere di Rebibbia: il ricorso presentato dai suoi avvocati è stato respinto dalla Cassazione in quanto dichiarato inammissibile. La difesa dell’ex sindaco di Roma, rappresentata dall’avvocato Cesare Placanica, si è detta “delusa e sconcertata rispetto all’atteggiamento della giurisdizione italiana”.

Gianni Alemanno resta in carcere

Nessuna revoca per Gianni Alemanno. L’ex sindaco di Roma resta in carcere. La Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso straordinario presentato dai suoi legali.

Alemanno sta scontando in carcere una condanna a un anno e dieci mesi per traffico di influenze.

La risposta della Cassazione al ricorso

La difesa di Gianni Alemanno chiedeva la revoca della porzione della pena relativa al traffico di influenze in conseguenza dell’abolizione del reato di abuso d’ufficio.

Si contestava la sentenza del gennaio scorso dalla prima sezione penale della Corte di cassazione, con la quale era stata respinta l’istanza di revoca della sentenza di condanna, emessa dalla Corte di appello di Roma, per intervenuta ‘abolitio criminis’, limitatamente al capo 1 dell’imputazione.

Il leader del partito Indipendenza aveva violato i termini della sua condanna che prevedevano la sostituzione della pena con i servizi sociali. Alemanno avrebbe presentato documentazioni false per giustificare la sua assenza presso la struttura a cui era stato affidato. L’ex sindaco avrebbe inoltre incontrato per tre volte durante il periodo della sua condanna una persona pregiudicata, l’ex avvocato Paolo Colosimo.

La reazione degli avvocati dell’ex sindaco di Roma

Insoddisfazione nelle fila della difesa di Gianni Alemanno. L’avvocato Cesare Placanica si è detto “estremamente deluso in considerazione della scelta di non voler affrontare il merito della questione posta relativa al fatto che la condotta originariamente sanzionata dalla Cassazione non fosse più penalmente rilevante”. La difesa prosegue parlando di “sconcerto”. “Lo sconcerto rispetto all’atteggiamento della giurisdizione italiana aumenta dato la Cedu ha comunicato alla difesa il superamento del vaglio di ammissibilità del ricorso che avevamo proposto, avverso il primo rigetto del nostro ricorso”, spiegano i legali.

L’ex sindaco della capitale era finito in carcere la notte del 31 dicembre del 2024 dopo la revoca dei servizi sociali. Alemanno era stato accusato di una “gravissima e reiterata violazione delle prescrizioni imposte”. Avrebbe presentato falsa documentazione per giustificare impegni lavorativi ed evitare i servizi sociali, oltre ad aver incontrato un pregiudicato. È stato oggi quindi ribadita la condanna inferta al politico nell’ambito dell’inchiesta Mondo di Mezzo e dunque Gianni Alemanno dovrà restare in carcere per tutta la durata della condanna.

Da Rebibbia l’ex ministro aveva scritto una lettera in cui denunciava le condizioni in cui sono costretti a vivere i detenuti, rese sempre più difficili in estate dalle alte temperature. La sua denuncia era stata pubblicata anche sul suo profilo Facebook con il titolo: “Diario di cella 12. Arriva il momento più difficile: il caldo arroventa il sovraffollamento. Ma la politica dorme (con l’aria condizionata)”.