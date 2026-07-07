Gianni Alemanno tuona contro la grazia a Nicole Minetti, "scandalo gravissimo, non si capisce il senso"

Laureata in Storia Contemporanea e specializzata in Editoria e Giornalismo alla Statale di Milano, ha frequentato un master in Giornalismo d'Inchiesta a Roma. Giornalista professionista dal 2016, si occupa di attualità. Ha realizzato due reportage in Iraq su donne ed ex calciatori.

Gianni Alemanno ha definito la decisione di concedere la grazia a Nicole Minetti “uno scandalo gravissimo”, sostenendo che il provvedimento mini la credibilità dello Stato. L’ex sindaco di Roma ha poi annunciato l’intenzione di chiedere un incontro al ministro della Giustizia Carlo Nordio per discutere della situazione delle carceri italiane e ha commentato anche il quadro politico in vista delle prossime elezioni comunali nella Capitale.

Gianni Alemanno contro la grazia a Nicole Minetti

La grazia concessa a Nicole Minetti rappresenta, dunque, secondo Gianni Alemanno, “uno scandalo gravissimo”.

Intervenendo alla trasmissione Start su Sky TG24, l’ex sindaco di Roma ha criticato il provvedimento, mettendolo a confronto con la situazione di altri detenuti.

“È stata data la grazia a Nicole Minetti e alla persona di ottantotto anni è stata data la grazia parziale e sta ancora in carcere”, ha aggiunto.

La grazia a Nicole Minetti uno “scandalo gravissimo”

“Io considero la grazia data a Nicole Minetti uno scandalo gravissimo. Parliamo di una persona a cui poteva essere dato l’affidamento in prova e invece le è stata data la grazia e non se ne capisce il senso”, ha dichiarato Alemanno.

L’ex sindaco di Roma ha aggiunto che “bisogna rimettere insieme i pezzi” perché “per lo Stato diventa un modo di non essere credibile“.

Alemanno ha aggiunto che esiste “un atteggiamento per cui si fa garantismo e si difende chi può avere una parvenza di potere e poi si fa il duro nei confronti di poveracci e gente che veramente non ha alternative di vita nelle borgate”.

Alemanno e il problema delle carceri italiane

Nel corso dell’intervista, Alemanno ha affrontato anche il tema delle carceri, annunciando l’intenzione di chiedere un colloquio al ministro della Giustizia Carlo Nordio.

“Ha detto che era disponibile. Scriverò una lettera formale in cui chiederò questo colloquio. Io sono convinto che Nordio non si renda conto di come stanno le carceri italiane”, ha detto Alemanno.

Poi ancora: “Credo ci sia un problema serio nell’amministrazione delle carceri penitenziarie, credo che il ministro debba intervenire non delegando a sottosegretari questo problema così importante”.

Alemanno ha quindi espresso un giudizio critico anche sull’operato del sottosegretario Andrea Delmastro: “Il passaggio di Delmastro ha inciso molto negativamente nelle carceri italiane, questo è inutile nasconderlo. Io sono convinto sia innocente, ma il suo passaggio attraverso il Dap è stato assolutamente negativo”, ha dichiarato.

Alemanno sulle comunali a Roma

Sempre aStart su Sky TG24, l’ex sindaco ha commentato le prospettive del centrodestra in vista delle prossime elezioni comunali di Roma.

Riferendo di un recente colloquio con il generale Roberto Vannacci, Alemanno ha spiegato che quest’ultimo sarebbe alla ricerca di un candidato per la Capitale, ipotizzando un sostegno al candidato del centrodestra in un eventuale ballottaggio.

Secondo Alemanno, le difficoltà del centrodestra nel definire una candidatura dipendono sia dalla scelta della presidente del Consiglio Giorgia Meloni di evitare “gli enti locali difficili”, sia dalle divisioni interne a Fratelli d’Italia, che avrebbero finora impedito l’emergere della candidatura di Fabio Rampelli, da lui indicato come “il candidato naturale” per Roma.