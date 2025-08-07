Gianni Berengo Gardin morto a 94 anni, fotografo icona dei reportage in bianco e nero come quello sui manicomi

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

È morto a 94 anni, il fotografo icona dei grandi reportage. Ebbe sempre a cuore le persone e per tutta la carriera ha catturato il ‘sociale’ nei suoi scatti. E guai a chiamarlo artista. “Non ci tengo a passare per artista, l’impegno stesso del fotografo non dovrebbe essere artistico, ma civile”, aveva dichiarato in un’intervista. Tra i suoi lavori più noti, spicca il reportage sui manicomi italiani.

È morto il fotografo Gianni Berengo Gardin

Gianni Berengo Gardin è deceduto mercoledì 6 agosto. A confermarlo al Corriere della Sera è stata la figlia del fotografo nato a Santa Margherita Ligure, in provincia di Genova, il 10 ottobre 1930.

Proveniva da una famiglia veneziana. E proprio nel capoluogo Veneto trascorse l’infanzia e studiò. “Sono nato in Liguria solo perché mia madre dirigeva l’Hotel Imperiale di Santa Margherita”, aveva spiegato.

IPA Gianni Berengo Gardin

Poi si trasferì a Milano e negli anni Settanta realizzò i famosi reportage sui manicomi, aiutando Franco Basaglia a far conoscere che cosa avveniva negli istituti psichiatrici dell’epoca.

“Ancora oggi – aveva raccontato Gardin con orgoglio – alla facoltà di Psichiatria utilizzano quel mio libretto per far vedere quelle condizioni, le stesse dei manicomi di Gorizia, di Colorno o di Firenze… ricordo che a Firenze ci hanno fatto entrare tra i malati, quando non c’erano i direttori, facendoci passare per parenti”.

Un’esperienza che lo frastornò a tal punto che, dopo aver visitato il manicomio di Firenze, corse in stazione per prendere il primo treno e scappare: “Solo che una volta saliti, ci siamo accorti che avevamo sbagliato treno, non stavamo andando a Milano, ma a Roma”

L’amore per il bianco e nero e la critica feroce a photoshop: “Va abolito”

Durante la sua carriera ha realizzato oltre 2 milioni di foto. Quasi mai si è affidato ai colori. Preferiva il bianco e nero. Motivo? “La televisione e il cinema, quando ho iniziato io, erano in bianco e nero e il 99% dei miei maestri erano fotografi che lavoravano in bianco e nero”.

Berengo Gardin è sempre stato un sostenitore della pellicola. Disse di non avere nulla contro il digitale e di comprendere pienamente i vantaggi a scattare con le nuove tecnologie. Nonostante ciò, preferiva il mezzo analogico: il digitale “ti permette di far vedere le tue foto subito anche dall’altra parte del mondo, ma in fondo se le mie foto le vedono adesso invece che tra due settimane, cambia forse qualcosa? Allora meglio sempre la pellicola perché è più morbida, più plastica, mentre il digitale è sempre più freddo, metallico, netto”.

Durissimo invece sull’utilizzo di photoshop. Arrivò a dire che se fosse per lui lo avrebbe fatto abolire per legge, “non tanto per la moda o la pubblicità, quanto per il reportage”. Riteneva inammissibile che venissero modificate le foto e che venissero aggiunti dettagli inesistenti nella realtà in post produzione.

“Per questo – aveva aggiunto – sulle mie foto, da una decina di anni faccio sempre mettere un timbro: Vera fotografia, non modificata né inventata con il photoshop”.

Premi e riconoscimenti

Dopo aver dimorato a Roma, Venezia, Lugano e Parigi, nel 1965 si trasferì a Milano. Nel 1954 cominciò a pubblicare le prime foto da semidilettante su Il Mondo, diretto da Mario Pannunzio, con cui ha collaborato fino al 1965. La sua carriera poi decollò.

Lavorò con le più importanti testate italiane ed estere, con il Touring Club Italiano e con l’Istituto Geografico De Agostini. Nella sua vita ha ottenuto svariati premi e riconoscimenti.

Nel 1963 è stato premiato dal World Press Photo. Nel 1990 fu invitato d’onore al Mois de la Photo di Parigi dove gli fu dato il Premio Brassai. Nel 1995 fu insignito del Leica Oskard Barnack Award ai Rencontres Internationales de la Photographie di Arles.

E ancora, nel 1972 la rivista Modern Photography lo inserì tra i 32 World’s Top Photographers. Gardin è anche stato inserito tra gli 80 fotografi scelti da Henri Cartier-Bresson nel 2003 per la mostra Les choix d’Henri Cartier-Bresson.