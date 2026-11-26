Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

Mattarella sarà presente al funerale di Gianni De Gennaro, mentre Meloni è in forse. Le esequie dell’ex capo della polizia si terranno il 30 novembre a Roma, presso la Basilica di Santa Maria degli Angeli, in piazza della Repubblica. La premier Giorgia Meloni ha dichiarato che non è sicura di partecipare a causa dei tanti impegni. Sarà presente, invece, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Funerale Gianni De Gennaro, chi sarà presente

“Sul funerale non so rispondere: ci sarà Mantovano in rappresentanza di Palazzo Chigi. Poi da qui a lunedì cerco di capire come si potrà incastrare”, ha detto ai giornalisti Giorgia Meloni. La premier ha parlato con i giornalisti a margine del Consiglio europeo che si è tenuto a Bruxelles.

Oltre alle domande sulla manovra, Meloni ha anche risposto a quelle sulla morte di Gianni De Gennaro e sulla sua eventuale presenza ai funerali. Le esequie di lunedì 30 novembre saranno solenni, ma non in forma di funerali di Stato. I funerali dovrebbero iniziare alle 12 e negli stessi minuti in cui la premier dovrebbe accogliere a Palazzo Chigi al cancelliere tedesco Merz.

ANSA

Le parole della premier Meloni su Gianni De Gennaro

Da Bruxelles la premier Giorgia Meloni è intervenuta sulla morte di Gianni De Gennaro e sulla lettera lasciata dall’ex capo della polizia, esprimendo vicinanza alla famiglia e sottolineando la necessità di fare piena luce sulla vicenda.

A margine del Consiglio europeo, ha definito la vicenda scioccante, invitando a sostenere il lavoro delle procure impegnate nelle indagini. Meloni ha inoltre messo in guardia dalle contrapposizioni politiche e dalle polemiche tra schieramenti, ritenendole poco utili a chiarire i contorni della storia, legata anche alla strage di via D’Amelio.

Ha infine ribadito che arrivare alla verità è fondamentale non soltanto per Paolo Borsellino e per l’Italia, ma anche per la memoria di De Gennaro e del suo servizio alle istituzioni.

La lettera lasciata da Gianni De Gennaro

Nella lettera di otto pagine pubblicata in esclusiva dal Corriere della Sera, Gianni De Gennaro affida quello che definisce il proprio testamento morale, respingendo le accuse di depistaggio legate all’inchiesta sulla strage di via D’Amelio.

L’ex capo della Polizia rivendica la propria lealtà allo Stato e sostiene di non aver mai tradito il giuramento di fedeltà alla Repubblica, né perseguito interessi personali negli incarichi ricoperti. Spiega inoltre che l’hard disk consegnato agli investigatori non conterrebbe segreti, ma documentazione relativa alla sua attività professionale.

Pur ammettendo di aver probabilmente commesso degli errori, afferma di aver sempre agito nell’adempimento dei propri doveri. Infine, si dice vittima di una rappresentazione falsa della propria storia e auspica che prevalga la verità.