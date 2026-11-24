Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

Sono state aperte nella sede dei Ris di Roma le quattro lettere lasciate da Gianni De Gennaro, l’ex capo della Polizia morto suicida il 21 novembre. Tra i destinatari c’è anche Salvatore De Luca, il procuratore di Caltanissetta che aveva chiesto il suo arresto. Nelle missive ci sarebbe la versione dell’ex prefetto sui fatti oggetto dell’inchiesta per depistaggio.

Gianni De Gennaro, a chi sono indirizzate le quattro lettere

Nella mattinata di martedì 24 novembre i Carabinieri del Ris hanno esaminato per la prima volta i reperti sequestrati nell’abitazione toscana di Gianni De Gennaro. Particolare attenzione è stata riservata alle quattro lettere manoscritte e firmate dall’ex capo della Polizia.

Una è destinata ai familiari, un’altra al custode della tenuta, Giuseppe Soccu. La terza è indirizzata a Salvatore De Luca, procuratore di Caltanissetta, mentre l’ultima sarebbe stata scritta per essere resa pubblica.

Il contenuto integrale delle missive non è stato ancora divulgato. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, chi ha avuto modo di leggerle ha riferito di toni particolarmente duri.

De Gennaro ha lasciato agli investigatori anche un hard disk, accompagnato da alcune righe nelle quali spiegava che il dispositivo conteneva vecchi atti investigativi e rassegne stampa.

Di cosa era accusato Gianni De Gennaro

L’ex capo della Polizia era indagato per depistaggio aggravato dall’agevolazione mafiosa nell’ambito degli accertamenti sulla strage di via D’Amelio e sulla scomparsa dell’agenda rossa di Paolo Borsellino.

Secondo l’ipotesi della Procura di Caltanissetta, De Gennaro avrebbe esercitato, attraverso alcuni collaboratori, pressioni sull’ex pentito Salvatore Contorno affinché non rendesse dichiarazioni ai magistrati.

Gli veniva inoltre contestato l’occultamento e la distruzione di documentazione cartacea e informatica. Il giudice per le indagini preliminari aveva tuttavia respinto la richiesta di arresti domiciliari, ritenendo non dimostrato il collegamento tra le condotte contestate e le indagini sulla strage. Contro quella decisione la Procura aveva presentato appello al tribunale del Riesame.

Quali Procure indagano sulla morte di De Gennaro

Le lettere e gli altri reperti sequestrati sono attualmente nella disponibilità della Procura di Grosseto, che ha aperto un fascicolo per istigazione al suicidio a carico di ignoti. Anche la Direzione distrettuale antimafia di Firenze ha avviato accertamenti. Le carte potrebbero inoltre essere acquisite dalla Procura di Caltanissetta, qualora risultassero pertinenti all’inchiesta sui depistaggi, che prosegue nei confronti degli altri quattro indagati.

Interessata alla documentazione è anche la Commissione parlamentare Antimafia, che valuterà l’acquisizione degli atti ritenuti utili. Nel frattempo, è stata fissata per venerdì 27 novembre l’autopsia sul corpo dell’ex prefetto. I funerali di De Gennaro si terranno tra lunedì e martedì nella basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri, a Roma.