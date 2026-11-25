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Tra le quattro lettere lasciate da Gianni De Gennaro ce n’è una che ha destato particolare attenzione perché indirizzata a Salvatore De Luca, il procuratore di Caltanissetta, il quale lo indagava per depistaggio sulla strage di via D’Amelio. L’ex capo della Polizia, si è tolto la vita sabato 21 novembre nella sua casa di campagna in Maremma. Al magistrato avrebbe scritto: “Tu sei arrivato dove neanche la mafia era riuscita ad arrivare”. Le lettere sono state aperte martedì 24 novembre nella sede dei Ris di Roma.

La lettera di De Gennaro a De Luca: cosa si legge

Stando a quanto è emerso, nelle due lettere ufficiali, quella per De Luca e quella con l’indicazione “per chi vorrà pubblicarla”, De Gennaro respinge ogni accusa e rivendica di aver sempre agito nella legalità e dalla parte della giustizia. In uno degli scritti si definisce un uomo dello Stato che ha fatto tutto per le istituzioni. Le altre due lettere sono private, una per i familiari e una per il custode della tenuta.

Le quattro lettere sono datate 17 novembre, quattro giorni prima della morte, e i primi accertamenti calligrafici dei Ris le attribuiscono a De Gennaro. Il testo integrale, invece, non è stato diffuso.

L’hard disk nella busta e le accuse di depistaggio su via D’Amelio

Nella busta indirizzata al procuratore c’era anche l’hard disk che gli inquirenti cercavano durante le perquisizioni del 12 e 13 novembre. Su questo De Gennaro avrebbe scritto che il disco non contiene nulla di importante e che non lo aveva consegnato prima perché De Luca non era in grado di capirlo. Questi supporti sono stati subito sequestrati e ora sono in corso verifiche tecniche.

L’inchiesta di Caltanissetta riguarda i presunti depistaggi sulle indagini per la strage di via D’Amelio, in cui il 19 luglio 1992 morirono Paolo Borsellino e cinque agenti della scorta, e la scomparsa dell’agenda rossa del magistrato. A De Gennaro, indagato per depistaggio, i pm contestavano due condotte: avrebbe fatto pressioni sul pentito Salvatore Contorno perché non parlasse con i magistrati e avrebbe nascosto e distrutto documenti.

La procura guidata da De Luca aveva chiesto per lui gli arresti domiciliari, ma il gip Giulia Zappalà ha respinto la richiesta con un’ordinanza di 133 pagine. Secondo il giudice, De Gennaro avrebbe taciuto delle informazioni agli inquirenti senza però depistare.

Autopsia a Firenze, funerali a Roma e inchieste aperte dopo la morte

Sulla morte di De Gennaro indaga la procura di Grosseto, guidata da Maria Navarro, che ha aperto un fascicolo per istigazione al suicidio a carico di ignoti, quindi senza indagati. L’autopsia è fissata per venerdì 27 novembre, mentre i funerali sono invece previsti lunedì 30 novembre alle 12 nella basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri, a Roma, dopo il nulla osta alla restituzione della salma.

La Dda di Firenze, che segue le stragi mafiose del 1993, valuterà se nelle lettere ci siano elementi utili ai suoi fascicoli, mentre l’inchiesta di Caltanissetta prosegue per gli altri indagati. De Luca non ha commentato la lettera e ha detto che non rilascerà dichiarazioni sull’inchiesta. Le lettere restano sotto sequestro e saranno restituite in originale ai familiari, in quanto eredi, al termine degli accertamenti: potranno essere loro a quel punto a renderle pubbliche.