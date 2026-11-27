Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Romano Prodi sarebbe amareggiato per un passaggio contenuto nel “testamento morale” scritto da Gianni De Gennaro prima di suicidarsi. Nella lettera, il “superpoliziotto” ha sottolineato con tono deluso di essere stato rimosso dall’incarico di capo della Polizia dall’ex premier, “che ha avuto l’accortezza di farmelo apprendere dalla sua risposta ad un ‘question time’, quindi in diretta tv”.

Gianni De Gennaro, il passaggio della lettera in cui critica Prodi: la reazione dell’ex premier

“Ho letto tutto, non devo commentare proprio niente”. Così Romano Prodi, contattato da LaPresse, in merito alle parole contenute nella lettera lasciata da De Gennaro, quelle relative al suo licenziamento e al ‘question time’.

Il quotidiano La Repubblica, in riferimento al no comment di Prodi, ha aggiunto che dietro al silenzio dell’ex premier si cela un sentimento di dispiacere.

ANSA

Cosa è successo nel 2007 tra Prodi e De Gennaro

I fatti risalgono al 2007, quando il Professore era presidente del Consiglio. De Gennaro nella lettera ha menzionato un question time, ossia una seduta in cui un premier abitualmente si presenta per fornire risposte dopo aver ascoltato i ministri competenti sulle varie interrogazioni. Con il capo della Polizia, da prassi, è il Viminale a mantenere i contatti.

Secondo la ricostruzione di Repubblica, lo scoramento di Prodi avrebbe origine nel fatto che “non affiorano neppure tracce di tensioni particolari sulla decisione presa dal governo di nominare Gianni Manganelli, già vice di De Gennaro“.

Il quotidiano fondato da Eugenio Scalfari ha inoltre puntualizzato che “va tenuto in considerazione che tra Prodi e De Gennaro non esistevano dissapori o disistima, al punto che lo stesso De Gennaro fu successivamente nominato a stretto giro capo di gabinetto del ministro dell’Interno di allora, cioè Giuliano Amato. Sempre ovviamente sotto l’egida del secondo governo Prodi. E non si sceglie il capo di gabinetto del Viminale senza il convinto assenso del presidente del Consiglio”.

Prodi tace per rispetto di chi non c’è più

Il passaggio della lettera in cui De Gennaro parla del suo licenziamento “in diretta tv” fa riferimento alle riprese di Rai Parlamento per ogni question time, un servizio soprattutto pensato per i giornalisti. Quanto scritto dal ‘superpoliziotto’ è chiaramente una stoccata a Prodi che, però, non ha alcuna intenzione di rispondere pubblicamente. Una forma di rispetto nei confronti di chi non c’è più.