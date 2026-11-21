Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

Dopo la notizia della morte di Gianni De Gennaro, capo della polizia dal 2000 al 2007 e indagato dalla procura di Caltanissetta per depistaggio nell’ambito dell’inchiesta sulla strage di via D’Amelio, Salvatore e Manfredi Borsellino, rispettivamente fratello e figlio di Paolo, hanno commentato quanto accaduto: “Procura responsabile di istigazione al suicidio”, le parole di Salvatore Borsellino. “Potrebbe essersene andato un pezzo di verità sulla morte di nostro padre” ha dichiarato Manfredi Borsellino.

Cosa ha detto Salvatore Borsellino

Intervistato dall’Adnkronos, Salvatore Borsellino, fratello di Paolo, ha commentato la morte di Gianni De Gennaro. “Secondo me la Procura è responsabile di istigazione al suicidio sulla morte di Gianni De Gennaro. Sempre che si tratti di suicidio. Le accuse che gli sono state rivolte dalla Procura sono fumose e non giustificavano la richiesta di arresto, come peraltro ha detto il gip”.

Ha poi aggiunto: “Accuse che tra l’altro non riguardavano l’agenda rossa. Non c’è niente di specifico sull’agenda rossa. E poi parlando di Contorno era di competenza della Procura di Palermo e non di Caltanissetta. Ritengo che queste accuse abbiano il solo scopo di cercare di togliere la responsabilità della sparizione dell’agenda rossa da parte dei servizi segreti sulla polizia”.

Le parole di Manfredi Borsellino su morte De Gennaro

Manfredi Borsellino, figlio del giudice Paolo Borsellino, ha commentato a La Repubblica: “Dispiacere e turbamento per la scomparsa di un uomo dello Stato e delle istituzioni con cui potrebbe essersene andato un pezzo di verità sulla morte di nostro padre e che avrebbe potuto, oltre che dovuto, contribuire ad aiutare gli inquirenti a riscrivere la storia giudiziaria della strage di via D’Amelio”.

Il cordoglio di Giorgia Meloni e Sergio Mattarella

Fonti del Quirinale avrebbero confermato che Sergio Mattarella, presidente della Repubblica, avrebbe telefonato ad Andrea De Gennaro, fratello di Gianni De Gennaro e comandante generale della Guardia di Finanza, a cui ha espresso il suo cordoglio.

Come riporta ANSA, Giorgia Meloni, presidente del Consiglio, ha dichiarato: “Sono profondamente scioccata dalla tragica scomparsa di Gianni De Gennaro. Esprimo il mio cordoglio e la mia vicinanza al fratello, Comandante Generale della Guardia di Finanza, e a tutti i familiari in questo momento di dolore”.