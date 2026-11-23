Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

Nel giardino della villa di Fonteblanda, dove Gianni De Gennaro è stato trovato morto sabato 21 novembre, gli investigatori hanno recuperato un bossolo. L’oggetto potrebbe risalire a un colpo di prova. Durante il sopralluogo sono state sequestrate anche due lettere. Una porta il nome di Salvatore De Luca, il procuratore di Caltanissetta che aveva chiesto i domiciliari per l’ex capo della Polizia nell’inchiesta sul depistaggio delle indagini sulla strage di via D’Amelio. Il contenuto delle buste resta riservato.

Il bossolo in giardino e le lettere di Gianni De Gennaro

Il bossolo era a terra, all’esterno della dépendance. La pistola è stata trovata all’interno, accanto al corpo. La Procura di Firenze, guidata da Rosa Volpe, indaga per istigazione al suicidio e ha acquisito le immagini delle telecamere della villa per verificare se venerdì De Gennaro abbia ricevuto visite.

Vicino al corpo c’erano alcuni fogli scritti a mano con le ultime volontà per i familiari e per Giuseppe Soccu, il custode del casale, da anni amico di De Gennaro.

ANSA

Le altre due buste hanno destinatari diversi. Sulla prima compare il nome del procuratore De Luca. Sulla seconda, riferisce il Corriere della Sera, si legge “a chi vorrà pubblicarla“.

Il 13 novembre i carabinieri avevano già perquisito la villa su disposizione dei magistrati nisseni. In quell’occasione non avevano trovato le buste. Da qui l’ipotesi che De Gennaro abbia scritto venerdì per affidare al procuratore la propria versione dei fatti e destinare l’altra lettera a una difesa pubblica.

Di cosa era accusato De Gennaro nell’inchiesta su via D’Amelio

La Dda di Caltanissetta contestava a De Gennaro due condotte. Secondo i pm, l’ex capo della Polizia si sarebbe servito del collaboratore Francesco Pacetto per indurre l’ex pentito Salvatore Contorno a tacere sul suo rientro clandestino a Palermo nel 1989. Gli inquirenti gli attribuivano inoltre l’occultamento di documenti e dispositivi informatici e la successiva distruzione di alcune carte.

La gip Giulia Zappalà aveva respinto la richiesta dei domiciliari. Come riporta il Corriere della Sera, secondo la giudice mancavano elementi che collegassero il materiale scomparso alle indagini sull’attentato a Paolo Borsellino. L’udienza sull’appello dei pm era fissata per il 1° dicembre davanti al tribunale del Riesame.

Le ultime ore di Gianni De Gennaro e la telefonata alla moglie

Venerdì 20 novembre De Gennaro aveva incontrato a Roma l’avvocato Franco Coppi. Al colloquio aveva partecipato da Palermo anche l’altro difensore, Francesco Bertorotta. Alla moglie Carla aveva detto di voler leggere gli atti in campagna. Intorno alle 17:30 era arrivato a Fonteblanda con due borsoni di carte processuali e aveva congedato l’autista e l’agente di tutela.

Quella sera, al telefono, aveva detto alla moglie che sarebbe tornato l’indomani. Sabato mattina, dopo aver provato più volte a raggiungerlo, Carla aveva avvertito i familiari. A recarsi al casale è stato Soccu. Dall’esterno della dépendance il custode ha visto De Gennaro a terra e ha chiamato i carabinieri.