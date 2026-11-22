Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

Gianni De Gennaro era apparso sofferente e profondamente cambiato negli ultimi giorni di vita. A raccontarlo è Gianfranco Ricci, ristoratore e vicino di casa dell’ex capo della Polizia, trovato morto sabato 21 novembre nella sua villa in Maremma. L’uomo ha ricordato l’ultimo incontro al ristorante e un particolare della sera precedente alla tragedia.

Gianni De Gennaro, il racconto del vicino

Gianfranco Ricci conosceva Gianni De Gennaro da quasi trent’anni. Gestisce un ristorante nelle vicinanze della proprietà dell’ex dirigente della Polizia, nelle campagne di Magliano in Toscana, in provincia di Grosseto.

Intervistato dopo la morte dell’ex capo della Polizia, ha raccontato di averlo visto particolarmente provato durante gli ultimi incontri. “Era una persona sofferente, visibilmente provata da questa situazione”, ha dichiarato Ricci a TgCom24, riferendosi al periodo che De Gennaro stava attraversando.

Il ristoratore ha spiegato che l’ex dirigente era sempre stato un uomo riservato, poco incline a parlare delle proprie difficoltà personali. Negli ultimi tempi, però, aveva notato un cambiamento.

“Non aveva voglia di sorridere e scherzare, come a volte succedeva”, ha aggiunto. Durante l’ultima visita al ristorante, De Gennaro aveva chiesto cosa ci fosse da mangiare, per poi rimanere sulle sue, senza intrattenersi come in altre occasioni.

Le luci accese alle 21.30 e il silenzio nella villa

Ricci abita a circa 200 metri dalla proprietà in cui De Gennaro è stato trovato morto. Il ristoratore ha raccontato di aver notato, nella serata di venerdì 20 novembre, le luci accese nella camera dell’ex capo della Polizia intorno alle 21.30.

Non aveva però sentito rumori né osservato movimenti particolari. “Non ho sentito niente, non c’è stato nessun movimento diverso dalle altre serate”, ha spiegato.

Il vicino ha ricordato anche che De Gennaro, quando raggiungeva la sua abitazione in campagna, spesso lasciava andare via gli uomini della scorta. Il ristoratore conosceva bene le abitudini dell’ex dirigente, che frequentava la zona dalla fine degli anni Novanta e aveva successivamente acquistato una proprietà agricola.

Le ultime ore di De Gennaro e le indagini sulla morte

La testimonianza di Ricci si inserisce nella ricostruzione delle ultime ore di Gianni De Gennaro, morto a 78 anni nella sua abitazione in Maremma. Venerdì mattina l’ex capo della Polizia aveva incontrato a Roma il suo avvocato Franco Coppi per discutere della difesa nell’inchiesta sul presunto depistaggio delle indagini relative alla strage di via D’Amelio.

Successivamente aveva raggiunto la tenuta in Toscana, dove sabato mattina è stato trovato senza vita. Nell’abitazione sarebbero stati recuperati alcuni biglietti di saluto destinati ai familiari, insieme ad altra documentazione. La Procura di Grosseto ha aperto un fascicolo per istigazione al suicidio, mentre gli investigatori stanno ricostruendo gli ultimi contatti e gli spostamenti dell’ex dirigente.