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Bruno Vespa ritiene che Gianni De Gennaro si sia tolto la vita perché non riusciva a reggere le accuse della Procura di Caltanissetta. L’ha detto lunedì 23 novembre a Quarta Repubblica, il programma di Nicola Porro su Rete 4 che ha dedicato ampio spazio alla morte dell’ex capo della Polizia. De Gennaro è stato trovato senza vita sabato 21 novembre nella sua casa di campagna in Maremma, in provincia di Grosseto. A chi gli chiedeva come si spiega il gesto, Vespa ha risposto: “Me lo spiego con l’impossibilità di reggere alle accuse pesantissime della Procura”.

Il ragionamento di Vespa: processo, ordinanza della gip e intercettazioni

Il giornalista ha spiegato che De Gennaro “non se la sentiva di affrontare un processo pesantissimo”, un processo in cui “probabilmente non aveva le risposte”. Ha aggiunto che anche l’ordinanza della gip, quella che ha respinto la richiesta di domiciliari, “non è che sia così assolutoria” e che dalle intercettazioni si capisce come ci fossero cose che l’ex capo della Polizia avrebbe avuto difficoltà a giustificare.

Come esempio Vespa ha citato il caso di Salvatore Contorno, ex collaboratore di giustizia. A suo dire De Gennaro, dopo aver scoperto nell’aprile 2025 di essere intercettato, avrebbe agito attraverso due collaboratori, soprattutto un ex ispettore di polizia messo alle costole di Contorno per costringerlo al silenzio davanti agli investigatori.

Le accuse della Procura di Caltanissetta e la decisione della gip Zappalà

De Gennaro era indagato per depistaggio nell’inchiesta sulla strage di via D’Amelio, l’attentato del 19 luglio 1992 in cui morirono Paolo Borsellino e cinque agenti della scorta.

La Procura aveva chiesto per lui gli arresti domiciliari e la gip Giulia Zappalà, con un’ordinanza del 3 novembre, ha respinto la richiesta ritenendo che allo stato non ci fossero gravi indizi di depistaggio. Nello stesso provvedimento la gip ha scritto anche che De Gennaro avrebbe cercato di nascondere agli inquirenti qualcosa legato alla sua attività istituzionale e che ciò che lo preoccupava riguardava Contorno. La Procura ha impugnato il rigetto davanti al Tribunale del Riesame, che aveva fissato l’udienza per il 1° dicembre. Per De Gennaro non c’era ancora un processo: era indagato e l’inchiesta era in corso.

La morte di De Gennaro: fascicolo per istigazione al suicidio e autopsia

Subito dopo la morte il suo difensore, l’avvocato Francesco Bertorotta, ha detto che il gesto può essere la conseguenza di accuse infamanti. Sulle circostanze indaga la Procura di Grosseto, che insieme alla Dda di Firenze ha aperto un fascicolo per istigazione al suicidio, atto dovuto che consente tutti gli accertamenti.

Gli investigatori stanno esaminando i documenti trovati nell’abitazione, comprese le lettere lasciate da De Gennaro, tra cui una indirizzata al procuratore di Caltanissetta Salvatore De Luca, il cui contenuto non è stato reso noto. Nella casa sono state trovate anche delle armi regolarmente denunciate, subito andate sotto la lente d’ingrandimento delle forze dell’ordine.