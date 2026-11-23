Giornalista professionista e analista geopolitico. Dal 2012 collabora con testate e tv nazionali e internazionali e con realtà accademiche. Esperto di esteri, segue per lavoro soprattutto Russia e Cina. Scrive per importanti riviste di settore e tiene conferenze e corsi su geopolitica e giornalismo.

Emergono nuovi dettagli sulla morte di Gianni De Gennaro. Nella villa in Maremma in cui è stato trovato senza vita erano presenti una ventina di armi regolarmente detenute, tra pistole e fucili. Il corpo dell’ex capo della polizia era riverso su una poltrona nella dépendance dell’abitazione, accanto a una pistola semiautomatica con cui si sarebbe tolto la vita. Gli investigatori hanno sequestrato anche telefoni, documenti e lettere destinate ai familiari, mentre la Procura di Grosseto procede per istigazione al suicidio.

Pistole e fucili trovate nella villa di De Gennaro

Riavvolgiamo il nastro: il ritrovamento del cadavere è avvenuto sabato 21 novembre nel podere delle Querciolaie, tra Montiano e Fonteblanda, in provincia di Grosseto. De Gennaro si sarebbe sparato un colpo alla testa mentre era seduto su una poltrona all’interno della dépendance. Durante il sopralluogo gli investigatori hanno individuato circa 20 armi da fuoco, tutte regolarmente detenute dall’ex prefetto. Tra queste anche la pistola semiautomatica trovata vicino al corpo.

I carabinieri del Ris e gli agenti della polizia scientifica hanno lavorato fino alla tarda serata di sabato, raccogliendo tracce biologiche, campioni di sangue e impronte digitali per ricostruire la dinamica e verificare l’eventuale presenza di altre persone. La proprietà resta tuttora sotto sequestro e sorvegliata dai carabinieri.

Ora la Procura di Grosseto attende le prime relazioni del Nucleo investigativo dell’Arma, che ha acquisito il materiale rinvenuto nell’abitazione. Gli accertamenti vengono svolti in raccordo con la Direzione distrettuale antimafia di Firenze.

La telefonata alla moglie e la scorta congedata

Andiamo un attimo ancora più indietro. Venerdì 20 novembre De Gennaro aveva trascorso la mattinata a Roma nello studio dell’avvocato Franco Coppi, impegnato con l’altro difensore Francesco Bertorotta a preparare la strategia giudiziaria per l’udienza del primo dicembre davanti al tribunale del Riesame di Caltanissetta.

L’ex capo della polizia aveva portato con sé numerosi documenti processuali, tra cui la richiesta di misura cautelare avanzata dai magistrati siciliani e il decreto di perquisizione del 12 novembre. “Vado in campagna a leggere le carte”, avrebbe dichiarato alla moglie prima di partire.

Arrivato nella proprietà nel tardo pomeriggio, ha congedato l’autista e l’agente di scorta, scegliendo di rimanere solo. In serata ha poi telefonato alla moglie, comunicandole che sarebbe rientrato il giorno successivo. L’allarme è scattato sabato mattina, quando la donna, non riuscendo più a contattarlo, ha chiesto ai familiari di verificare cosa fosse accaduto.

A raggiungere la villa è stato il custode, che ha individuato il corpo nella dépendance e ha avvertito i carabinieri. Un vicino di casa, titolare di una locanda frequentata abitualmente da De Gennaro, ha riferito di aver notato una luce accesa intorno alle 21:30 di venerdì, senza sentire rumori o osservare movimenti insoliti. Secondo una prima valutazione investigativa, la morte potrebbe risalire alle prime ore di sabato. Sarà l’autopsia a chiarire anche questo aspetto.

Le lettere, la perizia calligrafica e i telefoni

Accanto al corpo di Gianni De Gennaro gli investigatori hanno trovato un manoscritto indirizzato ai familiari e al custode della proprietà, che conterrebbe anche indicazioni di carattere organizzativo. In un’altra stanza sono state individuate due buste sigillate con ulteriori lettere, ora a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Gli scritti saranno esaminati per ricostruire le intenzioni dell’ex prefetto e chiarire se contengano riferimenti all’inchiesta che lo coinvolgeva. Tra gli accertamenti è stata disposta anche una verifica calligrafica. Particolare attenzione sarà riservata ai telefoni sequestrati: gli investigatori intendono analizzare chiamate e messaggi per individuare gli ultimi contatti avuti da De Gennaro prima della morte.

Saranno inoltre esaminate le eventuali immagini registrate dalle telecamere lungo la strada che conduce alla proprietà, per verificare se, dopo l’arrivo dell’auto della scorta, siano transitati altri veicoli. La salma è stata trasferita dall’ospedale di Grosseto all’istituto di Medicina legale di Careggi, a Firenze, dove verrà eseguita l’autopsia.

Gli avvocati: “Era determinato a difendersi”

I difensori hanno raccontato che De Gennaro era profondamente amareggiato dalle accuse, che considerava infamanti, ma continuava a lavorare alla propria difesa. “Sono addolorato ma non stupito”, ha dichiarato Franco Coppi dopo la morte dell’ex prefetto.

Francesco Bertorotta ha spiegato che una delle maggiori preoccupazioni del suo assistito riguardava i collaboratori coinvolti negli accertamenti. “Era davvero affranto per i suoi collaboratori tirati in mezzo a questa inchiesta senza alcuna colpa. ‘Io ho le spalle larghe’, ci diceva. ‘Ma loro?'”.

Secondo il penalista, De Gennaro temeva che l’indagine potesse avere ripercussioni professionali sulle persone che avevano lavorato con lui, senza poterle contattare per rassicurarle. “Era assolutamente determinato a difendersi anche se amareggiato dalle cose che leggeva sui giornali”, ha aggiunto Bertorotta, precisando che i legali lavoravano quotidianamente agli atti per il Riesame.