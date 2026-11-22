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Alcuni biglietti manoscritti indirizzati ai familiari, documenti sui quali stava preparando la propria difesa e un hard disk ancora da analizzare. Sono gli elementi attorno ai quali ruotano gli accertamenti sulla morte di Gianni De Gennaro, l’ex capo della polizia trovato senza vita nella sua proprietà in Maremma sabato 21 novembre. All’interno del dispositivo, che deve essere ancora “aperto” alla presenza delle difese, potrebbero essere salvati elementi decisivi su uno dei capitoli principali dell’inchiesta curata dalla Procura di Caltanissetta.

I manoscritti di De Gennaro sequestrati nella villa

Gli specialisti del Ris dei carabinieri di Roma e della polizia scientifica hanno lavorato fino a tarda sera nella proprietà dell’ex prefetto, situata nella campagna grossetana tra Montiano e Fonteblanda, dove nei giorni precedenti erano già intervenuti i militari del Ros su disposizione della Procura di Caltanissetta.

All’interno dell’abitazione sono stati rinvenuti alcuni manoscritti di addio destinati ai familiari, non ancora consegnati ai destinatari. Il loro contenuto potrebbe aiutare gli investigatori a comprendere le ragioni del gesto. L’ipotesi è che a incidere sulla decisione di De Gennaro potrebbero essere state le ripercussioni dell’inchiesta giudiziaria sulla sua famiglia, dalle perquisizioni all’esposizione mediatica sino alle conseguenze sulla vita privata e professionale dei suoi cari.

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Nella proprietà è stata sequestrata anche altra documentazione. Si tratterebbe delle carte sulle quali l’ex capo della polizia stava lavorando per preparare la propria difesa dalle accuse di presunto depistaggio delle indagini sulla strage di via D’Amelio.

De Gennaro avrebbe dovuto incontrare il suo avvocato Franco Coppi per concordare la strategia difensiva in vista dell’udienza del primo dicembre davanti al Tribunale del Riesame. Tra le possibilità prese in considerazione figurava la richiesta di un rinvio per approfondire gli atti dell’inchiesta.

L’hard disk consegnato al figlio di De Gennaro

Il materiale acquisito nella villa in Maremma potrebbe interessare anche i magistrati di Caltanissetta, che nei giorni scorsi avevano sequestrato un hard disk nell’abitazione di uno dei figli di Gianni De Gennaro. A consegnargli il dispositivo era stato il padre stesso. Il contenuto deve ancora essere esaminato attraverso accertamenti informatici alla presenza delle difese.

Stando alle prime informazioni, nell’hard disk dovrebbero essere conservati articoli di giornale, informazioni raccolte attraverso fonti aperte e documenti relativi al caso di Salvatore “Totuccio” Contorno, storico collaboratore di giustizia di Cosa Nostra, una delle vicende al centro dell’inchiesta nissena.

Gli accertamenti sul dispositivo potrebbero dunque fornire elementi di interesse per entrambi i procedimenti: quello siciliano sui presunti depistaggi e quello toscano sulle circostanze della morte dell’ex prefetto. Non è ancora noto se il materiale informatico contenga documenti inediti o informazioni direttamente collegabili al gesto estremo di De Gennaro.

La finestra aperta e l’assenza di telecamere

Gli investigatori stanno ricostruendo gli spostamenti e gli ultimi contatti di De Gennaro per accertare se abbia incontrato o parlato con qualcuno nelle ore antecedenti la morte. Tra i particolari notati durante i sopralluoghi emerge una finestra rimasta aperta nella proprietà, dove non è presente un impianto di videosorveglianza.

Le ricerche di eventuali filmati nelle immediate vicinanze dell’abitazione non avrebbero dato risultati utili. L’unica telecamera presente lungo la strada principale inquadrerebbe un’area destinata alla raccolta dei rifiuti. Al momento non sembrano essere emersi elementi che contraddicano la ricostruzione del suicidio.

A coordinare gli accertamenti sono la procuratrice di Grosseto Maria Navarro e la sostituta Valeria Lazzarini. Ai sopralluoghi hanno partecipato anche la procuratrice di Firenze Rosa Volpe e il magistrato della Direzione distrettuale antimafia Leopoldo De Gregorio.

È stata inoltre disposta l’autopsia. L’apertura del fascicolo per istigazione al suicidio consente ai magistrati di effettuare tutti gli approfondimenti necessari e non implica, di per sé, che siano state individuate responsabilità di terzi.