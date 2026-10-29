Gianni Fantoni porta il ragioniere Fantozzi a teatro: “È l'ultima grande maschera italiana”

Con un percorso accademico in Comunicazione, ha scritto di cinema, tv, libri e musica. Ha curato prefazioni e capitoli editoriali, collabora con testate nazionali e gestisce il database di un sito dedicato al cinema.

A cinquant’anni dal debutto cinematografico, Fantozzi continua a raccontare un’Italia nella quale le umiliazioni cambiano forma, ma non scompaiono. Ne è convinto Gianni Fantoni, protagonista di Fantozzi. Solo contro tutti, lo spettacolo diretto da Massimo Navone, in scena giovedì 29 ottobre, alle ore 21, al Teatro Troisi di San Donato Milanese (MI). Sul palcoscenico tornano tre celebri personaggi di Paolo Villaggio: Fantozzi, Fracchia e il professor Kranz. Un’eredità che Gianni Fantoni ha raccolto dopo aver conosciuto e frequentato personalmente il loro creatore. In questa intervista a Virgilio Notizie, l’attore ferrarese racconta il Villaggio lontano dai riflettori, riflette sulla comicità come denuncia sociale e ripercorre una carriera segnata dal successo precoce e da scelte difficili. Fino a una singolare coincidenza che lega il suo cognome a quello del ragioniere più famoso d’Italia.

Gianni Fantoni, il nome di Fantozzi è diventato persino un aggettivo: «fantozziano». A cinquant’anni dal debutto cinematografico, il personaggio fa ancora ridere o comincia a inquietarci perché gli somigliamo sempre di più?

“Quando una situazione viene esasperata, diventa catartica. Fantozzi continua a essere una valvola di sfogo per chi vive situazioni di disagio. Funziona ancora per questo motivo. La sua è sempre stata una risata amara: ci fa sorridere amaramente da cinquant’anni. C’è stato un momento in cui il personaggio è diventato più simile a un cartone animato, e allora si rideva in maniera più superficiale. I primi due o tre film, che corrispondono ai primi libri, avevano un impianto molto profondo. È quella la vera eredità artistica della saga. Successivamente non parlerei di un deragliamento, ma certamente di un cambiamento di paradigma. Fantozzi è diventato più un cartone animato, mentre all’inizio rappresentava una denuncia sociale profonda e amara. Quel primo Fantozzi ci ha consegnato un prototipo che resta valido ancora oggi. Mi chiedono spesso se sia ancora attuale dopo cinquant’anni. Naturalmente non lo è più il modello specifico dell’impiegato di una grande azienda, perché sono cambiati i costumi e il mondo del lavoro. Ma il prototipo del perdente, dell’ultimo della catena alimentare, non si è estinto: si è moltiplicato. Oggi gli ultimi della catena alimentare sono i rider che portano le pizze, i corrieri che consegnano i pacchi e non hanno diritto di parola, ma soltanto di frenata. La situazione, purtroppo, è molto peggiorata. Fantozzi aveva un sogno percorribile, anche se non sarebbe mai riuscito a realizzarlo: la scalata sociale. Oggi quel sogno è pressoché precluso. Nessuno spera più di andare avanti, spera soltanto di non andare indietro. Ed è molto peggio”.

Fantozzi subiva le umiliazioni senza ribellarsi. Oggi, tra proteste e rivendicazioni sui social, siamo meno fantozziani o abbiamo soltanto imparato a nascondere meglio le nostre sconfitte?

“Secondo me è molto peggio, perché oggi crediamo che ribellarsi significhi mettere un like a un post che denuncia un’ingiustizia. In realtà veniamo tutti silenziati e narcotizzati attraverso una finta ribellione. Nel momento in cui protesti mettendo un like e poi vai nell’altra stanza a guardare la televisione, magari una partita anche di pomeriggio, è finita lì. Il problema è il potere pervasivo dei social, che ha inglobato tutto. Siamo sempre più controllati, studiati e indirizzati. La protesta stessa è abbastanza telecomandata, perché c’è sempre qualcuno in grado di manipolare la maggioranza, ma anche le minoranze. È un periodo molto delicato per l’umanità. Una volta esistevano confini abbastanza precisi. Pensiamo alla protesta operaia degli anni Settanta: quando cinque milioni di persone scendevano in piazza, avevi un’idea abbastanza chiara di ciò che stava succedendo. Adesso non è più così. Si vede un post e non si sa se sia vero o falso, se una fotografia sia autentica oppure manipolata, se qualcuno sia stato tolto dall’immagine o aggiunto successivamente. Non si riesce più a distinguere ciò che è vero da ciò che è falso”.

Eppure, nella sua comicità, gli italiani sembrano conservare una particolare capacità di cavarsela anche davanti all’autorità. È una caratteristica che ci distingue?

“Abbiamo questa capacità di mediazione, questo modo di dire: ‘Sì, però, ma ha visto quell’episodio?’. Fa parte della nostra natura. Quando commettiamo un’infrazione e ci ferma la polizia stradale, cominciamo a discutere. Negli Stati Uniti è diverso. Le ordinano di tenere le mani sul volante e mostrare la patente, e la questione finisce lì. Una volta, a Miami, sono stato inseguito da una poliziotta perché avevo superato di cinque minuti il tempo consentito per la sosta. La persona che era con me insisteva perché andassimo a protestare. Mi vedevo già con un proiettile nella testa! In Italia, invece, si comincia a spiegare all’agente che si aveva un terribile mal di pancia oppure che c’è un bambino in macchina. All’inizio non ci crede, poi magari finisce per dirti: ‘Guardi, non lo faccia mai più’. L’italiano, in qualche modo, riesce a cavarsela. Forse perché, a differenza della Francia, non abbiamo avuto un Re Sole che ci abbia tenuti sudditi per sempre. Siamo più capaci nell’arte della mediazione. Tanti padroni, nessun padrone”.

Nel suo spettacolo porta in scena Fantozzi, Fracchia e il professor Kranz. Quale di queste maschere racconta meglio l’Italia contemporanea?

“Avvicinandomi a questo spettacolo e all’intera cosmogonia dei personaggi di Villaggio, mi sono accorto di un aspetto, confermato anche dalle reazioni del pubblico nelle prime date: sono personaggi inventati sessant’anni fa che continuano a funzionare, ciascuno per motivi differenti. Prendiamo Kranz. Per chi non lo conoscesse, è un mago cialtrone dall’accento tedesco, con modi arroganti e bruschi. È talmente esagerato da provocare la risata. Quando debuttò in televisione, sessant’anni fa, fu uno shock. Un personaggio così aggressivo non si era mai visto nella televisione italiana, che allora era molto pettinata, tanto nella conduzione quanto nelle apparizioni dei comici e nel tipo di comicità proposta. C’erano personalità di livello altissimo, sia chiaro. Anzi, negli anni abbiamo assistito a un progressivo impoverimento, pur con le dovute eccezioni. Kranz rompeva quel buonismo e quella liturgia televisiva imbalsamata. Funzionava per contrasto. Paradossalmente, oggi funziona ancora per lo stesso motivo. Ci sono i social, il politicamente corretto, la necessità di apparire tutti anticonformisti allo stesso modo, mentre prima eravamo tutti impeccabilmente pettinati. Avere qualcuno che aggredisce il pubblico e dice: ‘Lei che fa?’, continua a funzionare perché rompe quell’intorpidimento generale”.

E Fracchia? Perché continua a funzionare, nonostante sia così diverso da Fantozzi?

“Fracchia funzionava perché era un cartone animato ed è rimasto un cartone animato. Lo capisci immediatamente, senza tanti retropensieri. Era bidimensionale già allora, perché era stato concepito appositamente per la televisione. Pur partendo dallo stesso impianto di Fantozzi, cioè la vita all’interno di una grande azienda, Fracchia era più simile a una barzelletta raccontata durante la pausa caffè. Fantozzi, invece, è più Guerra e pace. Fracchia funzionava subito e funziona ancora oggi. È lo sfortunato che si presenta dicendo: ‘Adesso te lo faccio vedere io’. Cerca di far valere una ragione che ha assolutamente dalla sua parte, ma un’ansia spaventosa lo tradisce. Non soltanto non raggiunge il suo obiettivo, ma probabilmente finisce in una situazione peggiore di quella iniziale. Nello spettacolo ripropongo proprio uno sketch in cui Fracchia va a chiedere un aumento di stipendio e naturalmente non riesce a ottenerlo. Oggi, però, siamo arrivati al paradosso interstellare: non si va neanche più a chiedere un aumento, si va a chiedere lo stipendio. Immagini uno che si presenti dicendo: ‘Guardi, sono tre mesi che lavoro qui, potrei avere lo stipendio?’. E l’altro che risponde: ‘Come si permette? Già le ho trovato un lavoro!’. Fracchia funziona ancora perché ormai siamo scesi addirittura sotto il livello dello zerbino. Non siamo nemmeno più al livello di Fantozzi. A volte siamo proprio sotto. Siamo diventati dei fumetti, purtroppo”.

US: Realize Networks

Paolo Villaggio le ha dato la possibilità di portare Fantozzi a teatro. Come si rende omaggio a un personaggio così legato al suo creatore senza limitarsi a imitarlo?

“Fantozzi è l’ultima grande maschera italiana. Dopo Arlecchino, probabilmente è il personaggio rimasto maggiormente codificato. Sai già come si veste, che cosa dirà e, soprattutto, che cosa non dirà. Sembra poco, ma è la sostanza di una maschera. Riuscire a separarlo dal suo creatore, nonostante l’identificazione con lo stesso corpo umano, è stata una grandissima sfida. Un conto è fare un’imitazione, perché l’imitazione ripropone un aspetto che hai già sentito. È come l’intelligenza del merlo indiano: sente un fischio, impara a riprodurlo e tu dici: ‘Bravo, lo fa esattamente identico’. Anch’io ho fatto l’imitatore e soprattutto ho imitato Villaggio, Fantozzi e le altre sfumature dei suoi personaggi. All’inizio prendevo un aspetto che avevo già visto e lo riproponevo. Quando ho cominciato a dover interpretare Fantozzi, la questione è cambiata. Senza darsi troppe arie, succede che ti immedesimi così profondamente nel personaggio da diventarlo, in qualche modo. Ed è giusto scomparire dentro un personaggio. È giusto che il pubblico non veda l’attore, ma il personaggio. Se ci pensa, è la forma più alta di rappresentazione. Quando vai a teatro e continui a vedere l’attore anziché la parte che interpreta, è molto peggio”.

Che effetto le ha fatto vedersi per la prima volta nei panni di Fantozzi?

“Ho provato un brivido. Avevo già interpretato Fantozzi per tre anni a teatro, con la regia di Davide Livermore, in uno spettacolo realizzato con il Teatro Nazionale di Genova. La prima volta che mi sono visto con quei vestiti ho pensato: ‘Sono l’unico Fantozzi esistente. Sono rimasto io a farlo, perché l’originale non c’è più’. A quel punto, anche volendo, non poteva essere soltanto un’imitazione. Ero diventato quello in carica. Quello spettacolo era stato studiato in maniera completamente diversa rispetto all’attuale. Solo contro tutti è un monologo nel quale racconto episodi della mia vita legati agli incontri con Villaggio, dai quali sono sempre nate storie piacevoli da ascoltare. Poi, a un certo punto, interpreto i personaggi”.

C’è un episodio di Fantozzi al quale è particolarmente legato e che ha voluto recuperare per il teatro?

“È l’episodio in cui Fantozzi scopre di saper volare. Quando leggevo Fantozzi da giovane, il filtro della comicità nascondeva tutto il resto. Mi concentravo soprattutto sulle battute. Crescendo, invece, cominci a cogliere sfumature che prima ti erano sfuggite. Quando ho dovuto rileggere quei testi da adulto per prepararne la versione teatrale, mi sono accorto che quell’episodio era meraviglioso, pieno di una poesia che meritava assolutamente di essere portata sul palcoscenico. Non era mai stato rappresentato. Per questo sono particolarmente felice di concludere il monologo proprio con quel brano”.

Durante uno dei vostri incontri, Villaggio le confidò che essere ricordato soltanto per il passato lo faceva soffrire. Che significato ha assunto per lei quella conversazione?

“Durante uno dei nostri incontri, quando discutevamo della possibilità di trasferirmi i diritti per interpretare Fantozzi a teatro, Villaggio mi disse qualcosa che per me è rimasto illuminante. Mi raccontò che la gente continuava a fermarlo per strada, dicendogli quanto fosse stato straordinario e ricordandogli ciò che aveva fatto. Ma lui si era stancato. Non perché gli desse fastidio essere riconosciuto, ma perché tutti gli parlavano di lavori realizzati molto tempo prima, mentre lui ormai non lavorava più. All’epoca, nella mia follia termonucleare, gli avevo addirittura proposto di realizzare un musical su Fantozzi. Poi, per fortuna o comunque per come sono andate le cose, non si è fatto e siamo arrivati alla prosa. Villaggio mi disse: ‘Il fatto che tu venga a propormi questa proposta, per me è un modo di tornare a vivere’. Ecco, questa è la vera eredità che sento di dover portare avanti. A distanza di quasi dieci anni dalla sua scomparsa, riproporre i suoi personaggi significa, per me, consentire a Villaggio di tornare a vivere”.

Lei ha conosciuto Paolo Villaggio anche nella vita privata. Quale aspetto del suo carattere sfuggiva al pubblico?

“È facile ricordare Villaggio come un burbero, una carogna, per non dire di peggio. Molti lo hanno conosciuto così, perché effettivamente era il modo in cui si presentava. A un certo punto sembrava persino compiacersene. Un paio di volte gli ho sentito dire: ‘Non faccio il buono, perché se ti faccio una cattiveria te la ricordi tutta la vita, mentre se ti faccio una cosa buona te la scordi’. È un modo curioso di farsi ricordare. Ma quello che mi sembra di aver capito, e che mi è stato confermato anche dalla famiglia, è un aspetto che può sembrare strano, quasi eretico: Villaggio era una persona molto timida. Secondo la mia interpretazione, trasformava quella timidezza in una cattiveria esibita. Era talmente buono da diventare cattivo. Mi diceva frasi terribili, ma a me facevano ridere perché avevo capito il meccanismo. Mi fido meno di una persona che mi dice qualcosa di buono e poi mi pugnala alle spalle rispetto a qualcuno che mi dice subito una cattiveria. Nel secondo caso, probabilmente ti ha già detto tutto quello che voleva dirti e, alle spalle, al massimo potrà farti del bene. Villaggio aveva certamente sviluppato anche un compiacimento nel mantenere quell’immagine cattiva, nel dire le cose con una particolare efficacia malefica. Però, se riuscivi a scalfire la sua corazza, scoprivi altro. Quel comportamento era anche un modo per metterti alla prova. Ti diceva le peggiori cattiverie per capire fino a che punto fossi capace di resistere. Cercava il tuo punto di rottura. Se non lo trovava, cominciava a rispettarti. Era come se pensasse: ‘Allora, forse, vale la pena stare ad ascoltare questa persona’”.

Nel 1990 ha debuttato in televisione proprio con i personaggi di Villaggio. Oggi torna a interpretarli: che ne è stato, nel frattempo, del ragazzo di Ferrara che voleva far ridere?

“Mi è successo di tutto. Da giovane ho avuto un’esplosione di successo che, come tutte le esplosioni, mi ha lasciato intontito. Adesso, a distanza di tanti anni, mi sembra di chiudere quel cerchio, e soprattutto di farlo nel momento giusto. Quello che ho capito di me è che mi sembra di non aver combinato nulla. Ho ancora moltissimo da fare e ho la sensazione di aver realizzato pochissimo rispetto a tutto ciò che avrei desiderato. Ci sono state tante occasioni, tante strade che mi sarebbe piaciuto percorrere, ma che per diversi motivi non si sono concretizzate. Adesso mi accorgo che manca poco ai sessant’anni. Li compirò l’anno prossimo. E mi dico: ‘Porca miseria, ieri pomeriggio avevo trent’anni! Com’è possibile che ne siano passati altri trenta?’. Eppure, proprio adesso, comincio a sentire una certa pienezza delle mie capacità. Mi rendo conto che la mia partita IVA corrisponde davvero a un mestiere che sto facendo. Ho ancora una grande voglia di realizzare nuovi progetti. Ho molte idee e continuo a essere goloso della possibilità di trasformarle in realtà. Ho capito che sono tutte potenzialmente realizzabili, ma bisogna impegnarsi moltissimo. Serve anche fortuna, naturalmente, però bisogna andarsela a cercare. All’inizio della carriera alcune opportunità erano arrivate con una certa facilità, e questo mi aveva fatto credere che il mestiere fosse più semplice di quanto sia realmente. Poi ho scoperto che non c’è niente di facile. Basta pensare a quanto sia difficile trovare un parcheggio! La vita è un po’ così”.

Quel successo improvviso, però, l’ha portata anche a svolgere lavori nei quali non si riconosceva. Quando ha capito che era necessario cambiare strada?

“La molla che mi aveva spinto a intraprendere questo mestiere era proprio quella: divertirmi insieme ad altre persone, facendo divertire altre persone ancora. Per un certo periodo, però, quella molla l’ho persa. Da giovane sono stato travolto da un successo improvviso, che mi ha costretto a imboccare una strada che non era la mia. Per tanti anni mi sono sentito diverso dalla persona che gli altri vedevano dall’esterno. È stato un periodo di grande sofferenza. Guadagnavo molto più di adesso, ma ero infelicissimo, perché facevo lavori che non mi piacevano. A un certo punto ho cominciato a dire di no. I guadagni sono calati bruscamente, ma ho iniziato a dedicarmi ad attività che mi piacevano di più. Adesso sento di essere al posto giusto, nel momento giusto. L’importante è sentirsi finalmente dentro le proprie scarpe. Ed è quello che mi sta succedendo. Al Gianni di allora direi: ‘Cerca di stare attento a non sbagliare strada’. Anche se, forse, sbagliare strada è necessario per ritrovare quella giusta. Sono uno di quelli che pensano che gli errori non esistano davvero. Esistono scelte che influenzano la tua vita quotidiana e che ti insegnano qualcosa. Soprattutto ti insegnano che cosa non fare. E sapere che cosa non fare è già molto importante. Ma per arrivarci, qualche volta, bisogna necessariamente sbagliare”.

Accanto allo spettacolo, c’è sempre stata un’altra sua grande passione: l’informatica. Quanto conta ancora oggi?

“Bisogna considerare che parto proprio dall’informatica. A diciannove anni ho aperto una società informatica a Ferrara insieme ad alcuni amici della mia stessa età. Quella doppia vita è sempre rimasta dentro di me. Sono ancora un informatico. Passo almeno dodici ore al giorno davanti al computer. Monto i filmati, navigo, lavoro ai miei progetti. Da giovane facevo il programmatore e una decina di anni fa ho ricominciato a programmare per sviluppare un’applicazione che mi permettesse di realizzare alcune idee che altrimenti non avrei saputo come mostrare. Dal punto di vista commerciale, sono state iniziative andate malissimo. Ma sul piano della soddisfazione personale è un’altra storia. Mi sento come un uomo rinascimentale che deve farsi tutto in casa. Il mio sito ufficiale, per esempio, lo realizzo e lo aggiorno personalmente. Avevo affidato queste attività ad altre persone, ma non lavoravano con la velocità che desideravo. Così ho deciso di occuparmene da solo”.

Ha attraversato televisione, teatro e radio. Quale lato di Gianni Fantoni il pubblico deve ancora scoprire?

“In ogni carriera contano molto le occasioni. Possono arrivare al momento giusto, ma tu sei la persona sbagliata. Oppure possono arrivare nel momento sbagliato, quando invece saresti la persona giusta. Credo che ci sia una parte importante di me che la gente non ricorda o che fa fatica a percepire. Un primo passo, in questo senso, è proprio lo spettacolo che sto portando in scena. Torno a esibirmi dal vivo, da solo, in prima persona. Non mi limito a interpretare un personaggio, e ormai credo di saperlo fare. C’è anche una componente autobiografica, legata ai miei incontri con Villaggio, che credo valga la pena conoscere. Ascoltando quei racconti, il pubblico può conoscere meglio anche me. Ci sono ancora molti aspetti di me che vorrei far conoscere. Per riuscirci, però, servono occasioni in cui hai molto tempo a disposizione, come accade in un programma radiofonico. Ho avuto questa possibilità per una quindicina d’anni, quando avevo un mio programma su Radio 2. Adesso i tempi sono cambiati, ma forse sarebbe il momento di rispolverare anche quell’aspetto. Chissà, magari potrei prendere il posto di Marzullo e fare le interviste di notte! Potrebbe essere una veste interessante e inedita, quella dell’intervistatore televisivo. In realtà sta per arrivare anche una mia nuova esperienza di conduzione, dopo tanto tempo. Ho realizzato un podcast con APEI, l’associazione dei pasticceri guidata da Iginio Massari. Non so ancora esattamente quando andrà online, ma dovrebbe mancare poco. È un ambiente completamente diverso dal mio, eppure lì mi si vedrà proprio nel ruolo di conduttore. Sarà un modo per scoprirmi in una veste un po’ rinnovata. Per me è come aver cambiato la carta da parati di casa”.

Fantozzi cercava continuamente l’approvazione degli altri. Lei da chi ha desiderato maggiormente sentirsi dire «bravo»?

“In questo Fantozzi è autobiografico. Direi dai colleghi più bravi. Quando ti dice ‘bravo’ un collega che consideri più bravo di te, quella parola ha un valore ancora maggiore. Ricordo diverse persone, alcune anche sconosciute al grande pubblico, con le quali ho avuto occasione di lavorare o di confrontarmi. Erano più grandi di me e avevano molta più esperienza. Ricordo perfettamente la prima volta in cui sono riuscito a farle ridere. Per me è stato come vincere la lotteria di Capodanno. Ero riuscito a far ridere qualcuno che faceva professionalmente il mestiere di far ridere gli altri. Immaginavo quindi che la sua soglia del riso fosse molto più alta. Riuscire a superare quella soglia equivaleva a ottenere una laurea con il bacio accademico. È stata una felicità enorme”.

Che cosa teme ancora oggi?

“Sempre la stessa cosa: di non essere all’altezza. La sindrome dell’impostore mi ha accompagnato per diversi anni. Adesso, quando riguardo quello che faccio, comincio a essere abbastanza soddisfatto. Anche nei trent’anni precedenti ci sono stati momenti in cui mi sono sentito soddisfatto, ma soltanto a sprazzi. I motivi sono infiniti, però il problema di fondo è sempre stato quello: pensare di non essere all’altezza. Una volta ho sentito dire a Pupi Avati che il nostro è un mestiere da presuntuosi. Nel senso che presumi di saperlo fare. La prova, però, ce l’hai soltanto quando lo fai davvero. Devi salire sul palco e vedere se quello che hai in testa riesci a comunicarlo al pubblico nel modo giusto. E non è sempre facile. La sindrome dell’impostore, anche se l’ho dissimulata abbastanza bene in tante occasioni, l’ho sempre avuta. Poi ho ricevuto molte conferme che forse non ero così impostore come pensavo. Ma la paura resta. Ho un sogno ricorrente, terribile: salire su un palcoscenico e non ricordarmi quello che devo dire. E vedere che il pubblico si accorge che sono un incapace. Quella paura c’è sempre. In realtà non mi è mai successo fino in fondo, neanche da giovane. Certo, qualche flop capita a tutti. Ci sono state un paio di serate in cui cercavo di far ridere e non succedeva assolutamente niente. In quei momenti desideri la morte istantanea, ma purtroppo non arriva! E siccome non arriva, finisci per sviluppare degli anticorpi. Poi cominci a capire che cosa sia successo e perché”.

Si dice spesso che i comici siano malinconici. Lei si riconosce in questa descrizione?

“No, francamente no. Mi sembra un luogo comune piuttosto scarso. I comici possono essere tranquillamente come tutte le altre persone. Ci sono quelli più malinconici e quelli meno malinconici. Fortunatamente ho ricevuto dai miei genitori un insegnamento meraviglioso, senza che me lo abbiano mai impartito esplicitamente. Me lo hanno trasmesso con il loro esempio. I miei genitori ci sono ancora, ed è un miracolo. Mia mamma ha novantaquattro anni, mio papà novanta, ed entrambi sono ancora perfettamente presenti a se stessi. Hanno sempre avuto la capacità di uscire dalle situazioni più drammatiche, ma veramente drammatiche, con una battuta. Per me questo è l’insegnamento più bello che potessi ricevere e che mi porterò dietro per tutta la vita. Naturalmente la malinconia esiste, fa parte dell’animo umano. Ma non è che mi alzi la mattina disperato e poi, appena si accende una telecamera, diventi improvvisamente allegro e scoppiettante. Non funziona così”.

E oggi che cosa la rende felice, quando non deve far ridere nessuno?

“Le dirò che il mio più grande piacere quotidiano è vedere il sedere del mio cane! Lo porto a passeggio e lui cammina davanti a me. Quindi, per circa un’ora al mattino e un’ora alla sera, mi ritrovo a guardare il sedere del mio beagle. E le assicuro che quello è uno dei miei momenti di massima felicità. Naturalmente ci sono tanti altri modi di essere felici, ma quello è un momento in cui mi sento davvero su un altro pianeta. Non mi sono mai fatto una canna, ma immagino che la sensazione sia simile. Non mi faccio una canna, mi faccio un cane! Chi non ne ha uno non può capire. I cani sono veramente degli angeli. Altro che antidepressivi! Ho avuto diversi cani nella mia vita, fin da quando ero ragazzino. Poi, man mano che diventi più vecchio, ti affezioni ancora di più. Quello che ho adesso è un beagle che ho preso da un allevamento. A parte la bellezza della creatura, ha una capacità di dare affetto spaventosa. È un cane velcro, sta attaccato a me e a mia moglie ventiquattr’ore su ventiquattro. Noi non abbiamo figli, ma lui praticamente si comporta come tale. Per fortuna non devo portarlo a scuola né comprargli i libri, perché altrimenti sarebbe molto peggio! Naturalmente c’è tutta la manutenzione che comporta avere un cane, ma quello che ti restituisce non si può raccontare. Gli animali da compagnia sono molto più che una compagnia. Quando mi prende un po’ di tristezza, mi basta avvicinarmi a lui, guardarlo negli occhi, e sono già guarito da tutto. Questa è la mia felicità personale”.

Oltre alla compagnia del suo cane, che cosa riesce ancora a commuoverla?

“Una delle situazioni che mi emozionano maggiormente è vedere riconosciuto il talento di un’altra persona. Quando assisto a quel momento, mi si sconvolgono le ghiandole lacrimali. Mi succede anche quando vedo persone che si ritrovano. È uno struggimento che avverto sempre più intensamente. Anche quando guardo un film di Stan Laurel e Oliver Hardy, penso che non ci sono più e che non potranno più tornare. Questo mi provoca una grande malinconia. Purtroppo temo che finiranno per toglierci anche questo sentimento, perché con l’intelligenza artificiale si stanno già progettando nuovi film con attori scomparsi, come Greta Garbo. Ho il terrore che qualcuno possa decidere di riportare cinematograficamente in vita anche Stanlio e Ollio. Per me sarebbe un sacrilegio e spero che non accada mai”.

Tra Fantozzi e Fantoni cambia una sola lettera. Pensa che il suo percorso sia frutto del destino o delle sue scelte?

“No, è segnato dal destino. Le racconto una storia. Stefano Bartezzaghi ha scritto una presentazione per il programma di sala dello spettacolo, giocando anche su questa vicinanza tra Fantozzi e Fantoni. Ma al di là di questo c’è un episodio che risale a quando frequentavo le scuole medie. Ho avuto la fortuna di avere un professore di italiano che era un grandissimo appassionato di Paolo Villaggio. Tra l’altro gli assomigliava anche un po’. Era una persona intelligentissima e spesso, durante le lezioni, ci faceva delle imitazioni di Villaggio. All’epoca non conoscevo quasi nulla di quella comicità. Forse non era particolarmente adatta ai ragazzini di allora, o comunque non era quella che sentivo più vicina. Il professore, però, insisteva. E alla fine ho cominciato ad appassionarmi a Villaggio. Ho comprato il mio primo libro di Fantozzi, che era Fantozzi contro tutti. In quel libro, e soltanto in quel libro, tra le tante storpiature del cognome Fantozzi, che diventa Bambocci, Bacarozzi, Pupazzi, Fantocci e tante altre, a un certo punto compare proprio il nome Fantoni. Ricordo perfettamente il momento. Era estate, ero sdraiato nel mio lettino e stavo leggendo. Quando ho trovato scritto Fantoni, ho sentito un calore spaventoso salirmi in faccia. Ho pensato: ‘Ma sembra che questo libro ce l’abbia proprio con me!”.

Doveva solo interpretare quel segno nella maniera giusta?

“Vai a sapere che, in realtà, ce l’aveva davvero con me. Adesso, considerando tutto quello che ho dovuto affrontare per portare Fantozzi a teatro, posso dire che sono diventato Fantozzi anche senza volerlo troppo. Mi sono capitate tutte le sfortune possibili, una dietro l’altra. E ogni volta sembrava arrivarne una ancora più bella della precedente. Non so se quel segno premonitore fosse positivo o negativo. Forse era un avvertimento. Può darsi che volesse dirmi: ‘Attenzione!’. Sicuramente somiglio a Fantozzi anche fisicamente. E dal punto di vista del gusto comico sento una certa affinità. In realtà, la mia comicità deriva soprattutto da quella di mio padre. E quella di mio padre, senza volerlo, è sarcastica, piuttosto feroce, proprio come poteva essere quella di Villaggio. La fisica quantistica ci dice che esistono particelle gemelle in giro per l’universo. Non voglio arrivare a dire di essere il gemello di Villaggio, ma in qualche modo, quantisticamente, mi sento collegato a lui”.