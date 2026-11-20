Con un percorso accademico in Comunicazione, ha scritto di cinema, tv, libri e musica. Ha curato prefazioni e capitoli editoriali, collabora con testate nazionali e gestisce il database di un sito dedicato al cinema.

Ci sono successi che si misurano contando gli spettatori e altri che acquistano significato soltanto ripensando a ciò che è stato necessario attraversare per raggiungerli. Gianni Fiorellino conosce entrambe le dimensioni. Ha cantato davanti a 17.000 persone allo Stadio Diego Armando Maradona e a 9.000 alla Reggia di Caserta, ma nella sua storia ci sono anche un lungo periodo di difficoltà professionali, il confronto con la propria coscienza e la determinazione a non rinunciare alla musica. Oggi il cantautore napoletano torna con Comme me manche, il singolo che unisce pulsazioni deep house e melodia partenopea, anticipando il nuovo album di inediti previsto per la primavera del 2027. Intanto, il tour partito il 7 novembre attraversa i teatri italiani, con appuntamenti a Milano (il 27 all’Eco Teatro), Modena, Taranto e Lucera, prima delle sei date napoletane al Teatro Troisi, dal 25 al 30 dicembre. In questa intervista esclusiva per Virgilio Notizie, Gianni Fiorellino ripercorre l’infanzia trascorsa davanti al pianoforte, le due partecipazioni al Festival di Sanremo e quel “buio di circa dieci anni” dal quale è riuscito a ritrovare la luce. Parla dei pregiudizi nei confronti della musica napoletana, della competizione tra artisti, del rapporto con i figli e delle fragilità che emergono davanti agli affetti più importanti. E racconta come, con il passare degli anni, sia cambiato il suo rapporto con il successo.

Il suo ultimo singolo, Comme me manche, racconta un amore apparentemente finito, ma ancora vivo in chi lo ha perduto. Da quale esigenza nasce il brano?

“Non è una canzone autobiografica. L’idea è nata da un beat e dalle sensazioni che mi ha trasmesso. Su quel ritmo ho costruito la musica e, poco alla volta, sono arrivate anche le parole. Il primo passaggio che ho scritto è quello in cui mi domando quale vita avrei vissuto se non avessi mai incontrato quella persona e chi avrebbe potuto darmi ciò che oggi mi manca. Il senso è proprio questo: se non ti avessi conosciuta, probabilmente non avrei avvertito la tua assenza. Da quel pensiero si è sviluppato il resto del testo”.

L’amore occupa un posto centrale nelle sue canzoni. Quanto è importante per lei raccontare i sentimenti?

“Il 99,9 per cento delle mie canzoni parla d’amore. Mi considero un cantautore romantico, molto attento alle emozioni, che spesso diventano universali perché racconto storie comuni, nelle quali le persone possono riconoscersi. Mi occupo di cuore, su questo non c’è dubbio”.

Spesso chi sa raccontare così bene i sentimenti incontra qualche difficoltà in più nel gestire i propri. A lei com’è andata?

“Da oltre dieci anni non ho problemi di cuore. Da quando ho incontrato mia moglie ho capito che cosa significhi amare davvero. È un sentimento che non ti porta a tradire né a cercare altrove. Abbiamo costruito una famiglia, abbiamo figli bellissimi e vivo per loro. Sono la mia vita”.

In Comme me manche la melodia napoletana incontra sonorità deep house. Da dove nasce il desiderio di sperimentare senza rinunciare alla sua identità musicale?

“Non credo di essere cambiato. È semplicemente un altro esperimento, perché negli anni ho sempre cercato di unire la mia tradizione musicale a sonorità differenti. Provengo dal rock. Mio padre era un chitarrista, ha suonato per tanti anni anche rock progressive e sono cresciuto ascoltando quella musica. Con il tempo ho sviluppato una mia identità, più vicina alla figura del cantautore romantico, senza però rinunciare alla sperimentazione. Comme me manche si allontana maggiormente dalla mia tradizione, ma la differenza riguarda soprattutto la base musicale. Su quel beat ho mantenuto il mio linguaggio abituale e il mio modo di raccontare”.

Quanto conta, per un artista con la sua esperienza, confrontarsi con le nuove tendenze musicali?

“Credo sia giusto continuare a sperimentare, osservando anche quello che accade nel mondo. Oggi determinate sonorità orientano il mercato e riescono a raggiungere un pubblico più ampio rispetto alle canzoni tradizionali. Un musicista deve saper guardare anche in quella direzione”.

US: Clarissa D’Avena

Ha cantato davanti a 17.000 persone allo Stadio Diego Armando Maradona e a 9.000 alla Reggia di Caserta. Quale significato hanno avuto questi concerti nella sua carriera?

“Per me non conta soltanto il numero degli spettatori, ma soprattutto il luogo in cui ci si esibisce. Lo Stadio Maradona e la Reggia di Caserta sono due spazi ai quali è difficilissimo accedere per un concerto. Riuscirci rappresenta anche una forma di riconoscimento da parte delle istituzioni locali. Essere arrivato al Maradona nel 2024 e successivamente alla Reggia mi ha dimostrato che, negli anni, ho seminato bene e oggi posso raccoglierne i frutti. Mi considero un privilegiato nella mia città. Napoli è una terra che produce continuamente talenti e ha visto nascere artisti straordinari. Essere tra i pochi fortunati che riescono a esibirsi in luoghi tanto prestigiosi significa moltissimo”.

Al di là del riconoscimento istituzionale, quale emozione si prova quando 17.000 persone cantano una sua canzone?

“È come essere investiti all’improvviso da un mare di voci. Una forza naturale, un coro che ti assale e ti avvolge. È una sensazione bellissima. Ho anche la fortuna di poter costruire due ore di spettacolo con brani che il pubblico conosce e canta insieme a me. È un privilegio enorme, perché quando un artista possiede un repertorio così riconoscibile ha già fatto metà del lavoro”.

Il suo tour si concluderà al Teatro Troisi di Napoli, con una serie di concerti dal 25 al 30 dicembre. Perché tornare alla dimensione teatrale dopo essersi esibito in spazi tanto grandi?

“Provengo dal teatro, dai club e dai locali. È una dimensione che conosco benissimo e alla quale cerco sempre di riservare un appuntamento fisso. Credo sia il modo più immediato per abbracciare chi viene ad ascoltarti. Nei grandi spazi fai fatica a distinguere i volti e a guardare le persone negli occhi. Chi si trova lontano dal palco finisce per seguirti attraverso i maxischermi e il rapporto diventa inevitabilmente più distante. L’impatto sonoro e scenico di un grande concerto è straordinario, ma in teatro nasce una magia diversa, si ricrea un’intimità speciale. Un artista che proviene da quel mondo non può rinunciarci”.

Le faccio una domanda apparentemente semplice: come vive i cinque minuti che precedono un concerto e quelli immediatamente successivi alla fine dello spettacolo?

“Partiamo dalla fine. Appena termina un concerto, il primo pensiero è andare a mangiare, perché ho sempre una fame esagerata! Sul palco consumo moltissime energie, non sono uno che resta fermo davanti all’asta del microfono. Prima di andare via, però, dedico sempre del tempo alle fotografie e all’incontro con i fan. È un rapporto importantissimo e li aspetto al camerino. Nei minuti che precedono lo spettacolo, invece, di solito ho già riscaldato la voce, sistemato tutto e indossato l’abito. Mi resta il tempo per concentrarmi, mettere gli in-ear monitor, gli auricolari che utilizzo sul palco, e cominciare. Del resto, mi esibisco da quando avevo dieci anni e oggi ne ho quarantaquattro. Ormai sono abituato”.

Dopo tanti anni di palcoscenico, la paura scompare oppure resta sempre un po’ di tensione prima di affrontare il pubblico?

“No, non scompare affatto. Ci sono sempre la stessa paura, la stessa tensione e la stessa preoccupazione. Ogni volta che si apre il sipario è come se fosse la prima”.

Esibirsi a Napoli, nella città in cui è nato e cresciuto artisticamente, significa sentirsi più protetto oppure più severamente giudicato?

“Il peso del giudizio di Napoli non l’ho mai avvertito. Ci sono stati periodi in cui io e la città ci siamo un po’ allontanati, perché la mia carriera aveva preso altre direzioni e mi ero dedicato a esperienze diverse. Ma Napoli mi ha sempre abbracciato. Mi sento coccolato, uno di famiglia. È proprio questa la definizione giusta: qui ho ritrovato una famiglia. Quando le persone vengono ad ascoltarmi, ho quasi la sensazione di riconoscerle una per una”.

Ritrova lo stesso calore anche fuori dalla Campania? Penso, per esempio, alla Sicilia, a Palermo e Catania.

“Assolutamente sì. A Palermo ho cantato tantissime volte ed è una città che mi segue con affetto, alla quale sono particolarmente legato. Anche a Catania, negli ultimi anni, ho riscoperto un pubblico numerosissimo. Ormai torno ogni anno nelle principali città siciliane e lo faccio davvero con tutto il cuore”.

Ha cominciato a fare musica da bambino e a dodici anni aveva già inciso un disco. Mentre i suoi coetanei giocavano, lei sembrava avere una strada ben precisa davanti a sé. Sente di aver sacrificato una parte dell’infanzia o dell’adolescenza alla musica?

“Ho sacrificato tutta la mia infanzia, non soltanto una parte. A sette anni sono stato messo davanti a un pianoforte per studiare e da allora non l’ho più lasciato, con tutti i pro e i contro che questo comporta. Spesso non potevo giocare a pallone con i miei compagni perché dovevo esercitarmi. Per tutta la prima parte della mia vita ho fatto praticamente solo questo. La mattina andavo a scuola e dal pomeriggio fino alla sera studiavo pianoforte. Poi è cominciata anche l’attività discografica come cantante e sono stato completamente rapito da questa grande passione”.

Non ha mai avuto rimpianti? Non si è mai chiesto come sarebbe stata la sua vita se avesse scelto un’altra strada?

“No, perché sono nato nella musica. A casa mia si è sempre vissuto di musica. Non ero un bambino che aveva scoperto questa passione in una famiglia estranea a quell’ambiente. Esisteva già una tradizione familiare e l’ho ereditata a tutti gli effetti. Cerco di trasmetterla anche ai miei figli. Uno studia chitarra, l’altro pianoforte. Vorrei avvicinarli a questo mondo, che magari un giorno potrebbe diventare anche per loro una professione”.

Quando si comincia così presto, quanto si finisce per rispondere alle proprie aspettative e quanto a quelle dei genitori? Un bambino non sempre sa quale strada desidera intraprendere.

“Non mi sono mai chiesto se stessi rispondendo alle aspettative di mio padre oppure alle mie, perché ero proprio io a voler fare musica. Insistevo affinché mi portasse a suonare con lui e gli chiedevo continuamente di comprarmi nuovi strumenti. Quando andava a provare con i suoi amici nei garage, come facevano all’epoca i gruppi musicali, volevo assolutamente accompagnarlo. Se non mi portava, piangevo. Dovevo essere lì, seduto sugli amplificatori, ad ascoltare e godermi quella passione”.

Eppure lo studio del pianoforte classico, soprattutto all’inizio, richiede molta disciplina. Come ha vissuto quella fase?

“La musica non può essere una costrizione, altrimenti finisce per annoiarti. La prima fase degli studi musicali è noiosissima. Non è come dedicarsi, per esempio, a un ballo latinoamericano, dove un ragazzino di dodici anni può divertirsi immediatamente seguendo il ritmo. Quando studi pianoforte classico, all’inizio devi soprattutto abituare la mano. Sono esercizi quasi muscolari, un lavoro di formazione prima ancora che di espressione musicale. Solo gradualmente cominci a suonare davvero. È un percorso durissimo e, senza una grande passione, dopo un mese abbandoni. Quella passione o ce l’hai oppure non puoi farcela”.

La musica, quindi, prima ancora di diventare una professione, richiede una vocazione e una disciplina rigorosa.

“La musica è una disciplina seria, non un gioco. Può essere un hobby per chi decide di viverla come tale, ma per chi vuole farne una professione è un’attività complicata e delicatissima. Bisogna affrontarla con grande impegno, altrimenti si rischia di restare mediocri, di essere sempre antagonisti e mai protagonisti. Devi studiare sodo, dedicare moltissime ore allo strumento per imparare ed emergere. È un percorso difficile, che richiede una pazienza enorme”.

Guardando oggi alla sua carriera, quanto è stata importante la gavetta?

“È stata fondamentale. Una volta acquisita la preparazione musicale, arriva la gavetta, che ti forma sul campo. A quel punto non ragioni più soltanto dal punto di vista tecnico, ma cominci a seguire anche l’istinto. Impari i trucchi del mestiere, a schivare gli ostacoli e conosci persino la cattiveria che questo lavoro può riservare. È una professione complicatissima e certe esperienze capitano a tutti. Senza gavetta, difficilmente ne esci vivo”.

Napoli è ricca di talenti e la concorrenza è particolarmente forte. Secondo lei, qual è il segreto della longevità artistica di Gianni Fiorellino?

“Credo che gli artisti più longevi siano quelli capaci di creare un linguaggio personale, che li renda immediatamente riconoscibili. Forse è stata questa la mia fortuna più grande. Ho sempre cercato di scrivere brani che mi rappresentassero. Quando costruisci un’identità precisa, chi desidera ascoltare quel genere di musica torna inevitabilmente da te. È questo, secondo me, che permette di durare nel tempo”.

Nella sua carriera ci sono anche due partecipazioni al Festival di Sanremo, quando aveva poco più di vent’anni. Quale ricordo conserva di quelle esperienze? Sono state un punto d’arrivo o una rampa di lancio?

“Sanremo è un’esperienza straordinaria. Ho avuto la fortuna di partecipare al Festival con quello che considero il maestro, senza nulla togliere agli altri: Pippo Baudo. Non è una manifestazione che dura soltanto una settimana. Ti accompagna per mesi, per anni, perché ti rimane impressa. Sanremo occupa un posto speciale nella tua memoria e in quella degli altri. Credo che in Italia non esista un artista, di qualsiasi provenienza, che non abbia mai sognato di parteciparvi. È anche un’occasione incredibile per conoscere persone, creare contatti e costruire rapporti professionali. In una settimana riesci a ottenere opportunità che, fuori da quel contesto, forse non arriveresti a conquistare nemmeno in sei mesi. Per me resta un ricordo meraviglioso”.

Il palco di Sanremo, visto dall’esterno, è relativamente piccolo. Eppure incute un timore enorme anche agli artisti più esperti. Perché?

“Perché è una gara e dove c’è una gara esiste competizione. Questo genera inevitabilmente ansia, tensione e preoccupazione. Chi partecipa a Sanremo vuole ottenere un buon piazzamento. Chi sostiene di andarci soltanto per presentare una canzone, come se fosse ospite di una trasmissione televisiva, secondo me non dice la verità. Tutti vorrebbero arrivare primi, secondi o terzi. Ognuno cerca di dare il massimo e farsi notare. Non parlerei di paura, perché quella è un’altra sensazione. È soprattutto tensione. Devi salire su quel palco sicuro di te, sapendo che in quattro minuti ti giochi tutto”.

Lei ha una solida formazione musicale, un diploma in pianoforte e anche un’esperienza jazz al Festival dei Due Mondi di Spoleto. Eppure il pubblico tende a identificarla soprattutto con la canzone pop. Si è mai sentito artisticamente sottovalutato?

“Credo soprattutto di essere capitato in un periodo molto difficile per la discografia italiana. La mia carriera ha attraversato la fase in cui i CD cominciavano a scomparire e si affermava la musica digitale. È stata una transizione lunga, da un sistema ancora parzialmente analogico a un mercato completamente legato alla rete. Nel frattempo le case discografiche fallivano, riducevano il personale, chiudevano o accorpavano gli uffici. Prima avevano sedi a Milano e Roma, poi magari ne rimaneva soltanto una. Quella situazione costringeva le aziende a rinunciare anche ad artisti che non appartenevano alla fascia dei grandi venditori. Ho sicuramente pagato il prezzo di quel cambiamento”.

Come ha affrontato gli anni successivi a quella trasformazione del mercato discografico?

“Ho lottato perché restasse una traccia del mio lavoro, ma per molti anni non ci sono riuscito. Ho attraversato un periodo buio durato circa dieci anni, che ho raccontato più approfonditamente in un docufilm disponibile su Prime Video, nel mio libro e in diverse altre occasioni. Devo dire, però, che ho sempre visto i miei produttori molto motivati e determinati. Del resto, nessuno decide di seguire un artista per cinque o sei anni se non crede davvero in lui. Il successo, però, non è garantito a nessuno. È un po’ come quando tagli un’anguria: pensi che dentro sia rossa e magari la trovi bianca. Non puoi sapere in anticipo come andrà”.

Ha attraversato un lungo periodo di difficoltà e silenzio. Che cosa le ha insegnato quel silenzio che il successo non era riuscito a trasmetterle?

“Mi ha insegnato innanzitutto a riconoscere la depressione e a cercare di evitarla. E già questo è stato importantissimo. Poi mi ha portato ad ascoltare maggiormente la mia coscienza, con la quale ho parlato e discusso a lungo. Attraverso quel confronto interiore ho capito che cosa avrei dovuto scrivere. Alla fine, da quel buio lunghissimo sono uscito vincitore, perché è stato proprio lì che ho ritrovato la luce”.

Il suo ritorno è stato accompagnato da un album dal titolo significativo, Io mantengo le promesse. Quale promessa aveva fatto e a chi era rivolta?

“Avevo promesso a me stesso che sarei tornato e che non avrei mai cambiato la mia natura. Ma avevo fatto anche un’altra promessa, alla città di Napoli: prima o poi avrei realizzato un disco in napoletano. Con quell’album le ho mantenute entrambe”.

Quanto è importante Napoli nella sua vita e nel suo percorso artistico?

“Napoli è fondamentale. Penso in napoletano, mi muovo in napoletano, vivo qui. Per me è indispensabile partire sempre da questa città. Negli ultimi anni Napoli ha finalmente ottenuto un riconoscimento importante anche sul piano musicale. Ma noi non siamo cambiati, siamo sempre gli stessi. Semplicemente, adesso veniamo osservati anche nei nostri aspetti positivi. Le realtà negative esistono nella musica di qualsiasi città. Potrei citare situazioni discutibili in Sicilia, a Milano o a Roma, ma Napoli è sempre stata giudicata più severamente. Grazie anche ad alcuni colleghi che hanno ottenuto riconoscimenti prestigiosi, siamo riusciti a superare almeno in parte certi pregiudizi. Oggi lavoriamo in un ambiente più favorevole. Personalmente, però, questo non modifica il mio percorso. Negli anni ho trovato una dimensione artistica e continuo a portarla avanti con naturalezza”.

La sua musica supera ampiamente i confini di Napoli. Quando canta in città dove il napoletano non è la lingua di tutti, quanto conta la riconoscibilità dell’artista? E il dialetto può ancora rappresentare un limite per raggiungere un pubblico nazionale?

“Credo che ormai, fuori da Napoli, il problema non si ponga più in questi termini. Le persone vanno ad ascoltare un artista che conoscono già. Faccio un esempio: se a Napoli viene Davide Van De Sfroos, vado a sentirlo perché lo conosco. Se invece arriva un artista milanese che non conosco, può anche essere famosissimo nella sua città, ma potrei non avere interesse a seguirlo. Il segreto è sempre la riconoscibilità. Quando arrivi in una città e trovi la sala piena, sai che quelle persone sono venute per te. A quel punto non ti poni più il problema della lingua. Per chi canta esclusivamente in napoletano, però, può essere più difficile. Non è il mio caso, perché utilizzo anche altri linguaggi musicali, ma chi sceglie soltanto il dialetto deve raggiungere un pubblico particolarmente appassionato. Non tutta l’Italia parla napoletano. Forse Geolier è riuscito a superare completamente questa barriera. Ovunque vada, le persone conoscono a memoria i suoi testi. Ma sono casi particolari. Non tutti riescono a entrare nelle case degli italiani cantando in dialetto. Se dobbiamo individuare un limite, probabilmente è proprio quello linguistico”.

Napoli è una fucina straordinaria di artisti. Ma qual è il clima musicale in città? Prevalgono la collaborazione, la competizione oppure una certa conflittualità?

“Credo che sia come in qualsiasi altra città. Non credo moltissimo nella collaborazione, perché spesso, per competizione o per limiti personali, alcuni artisti preferirebbero evitarla. Una certa conflittualità esiste ovunque ed è anche normale. Napoli è piena di piazze, eventi e opportunità di lavoro. Conquistare il favore del pubblico significa anche avere maggiori occasioni professionali. Succede in ogni settore. Telecom non guarda necessariamente di buon occhio Vodafone, così come Mediaset tutela i propri interessi. Alla fine ognuno cerca di difendere il proprio orticello. Non sto scoprendo nulla di nuovo: è la realtà di qualsiasi ambiente professionale”.

Lei lo ammette apertamente, mentre altri artisti preferiscono sostenere che siano tutti amici e sempre pronti a collaborare.

“Ho molti amici. E anche i pochi duetti che ho realizzato sono nati con persone alle quali sono legato da un rapporto di amicizia”.

Finora abbiamo parlato della sua determinazione e della capacità di superare le difficoltà. Ma quando è stata l’ultima volta che si è sentito fragile, non come artista, ma come uomo?

“Le mie fragilità le ho già raccontate nel docufilm Aspettami Stanotte . Se dicessi di essermi sentito fragile davanti al lavoro, non sarei sincero. La professione è importante, rappresenta sicuramente uno dei pilastri della vita, perché senza lavoro non siamo niente. Ma non è la mia essenza. Le mie fragilità sono emerse soprattutto in famiglia, quando ho perso persone care. Le ho conosciute anche in momenti felici, come la nascita dei miei figli. È stato allora che ho capito di avere la lacrima facile”.

Questa capacità di distinguere i problemi professionali dagli affetti l’ha aiutata anche nei momenti più difficili?

“Tutto ciò che appartiene alla dimensione terrena, ciò che è stato creato dall’uomo, è risolvibile. Sulla terra non esistono guai, ma problemi da affrontare. Se esiste un problema, significa che deve esserci anche una soluzione. Altrimenti non si chiamerebbe così”.

Oggi è padre, ma naturalmente è stato anche figlio. Quali caratteristiche dei suoi genitori riconosce in se stesso e quali vorrebbe trasmettere ai suoi figli?

“Da mia madre ho ereditato la fragilità. Da mio padre la pazienza, la determinazione, la passione e anche lo stacanovismo. Era un uomo capace di lavorare venti ore al giorno. Vorrei che i miei figli acquisissero gli stessi principi per affrontare la vita. Credo che l’esistenza continui a poggiare sulle medesime fondamenta. Cambiano le abitudini, i sistemi, ma noi esseri umani restiamo gli stessi. Avremo sempre bisogno della fede, di credere in qualcosa e dell’amore”.

Con il suo libro Solo se c’è amore ha incontrato moltissimi studenti nelle scuole. Che esperienza è stata e quale ricordo le hanno lasciato quei ragazzi?

“È stata un’esperienza bellissima. Ho partecipato a quasi cinquanta incontri in altrettante scuole. Può immaginare quanti ragazzi abbia conosciuto, di tutte le età. Si lasciavano coinvolgere dal mio racconto perché era una storia autentica. Quella di una persona come loro, soltanto con qualche anno in più, che era riuscita a superare moltissimi ostacoli senza perdere il legame con le proprie origini”.

Immaginiamo una situazione quasi fantascientifica: oggi incontra il ragazzino che incideva il suo primo disco. Secondo lei, quale aspetto dell’uomo che è diventato lo stupirebbe maggiormente?

“Più che cercare di stupirlo, sa che cosa vorrei dirgli? Gli direi che, se avesse vissuto gli anni che ho vissuto, sarebbe un uomo felice. Ho imparato a giocare con la musica quando esistevano ancora i nastri, gli Ampex e i computer 486. Ogni venti minuti bisognava cambiare i nastri sulle macchine e, se sbagliavi una parola, dovevi tagliare il nastro con le forbici e riattaccarlo con lo scotch. Oggi ti svegli, vai su ChatGPT e gli chiedi di svolgere qualsiasi attività. Hai praticamente un assistente personale e rischi di ritrovarti con la mente lobotomizzata davanti a una tastiera e a uno schermo. Pensi quanto è cambiata la vita”.

Sta preparando un nuovo album, previsto per la primavera del 2027. Non le chiederò quali canzoni conterrà, ma quale Gianni Fiorellino ritroveremo in questo disco. Un uomo più sereno, più inquieto, più coraggioso oppure ancora alla ricerca di nuovi stimoli?

“Sarà bellissimo! Un album meraviglioso, tra i più belli della mia carriera. Dentro questo disco troverà un uomo innamorato. Non mi allontanerò molto da quello che sono”.

Dopo tanti anni di carriera, qual è il complimento più bello che si è fatto?

“Non sono uno che si fa i complimenti da solo. Mi metto continuamente in discussione. Ritengo di essere intelligente proprio per questo. Anche ai miei collaboratori più stretti chiedo sempre un parere: ‘Va bene? Ti piace?’. Poi, alla fine, faccio comunque di testa mia! Però ascolto le loro risposte, perché possono aiutarmi a individuare una distrazione, un dettaglio che mi era sfuggito e a correggere un errore. Non mi considero certo Dio. Sono una persona con molta esperienza e cerco di trasmetterla a chi lavora con me. Allo stesso tempo, però, sono proprio i miei collaboratori a portare freschezza e a permettermi di imparare continuamente. Se proprio devo riconoscermi un merito, direi che è la capacità di assorbire la freschezza che mi circonda”.

Dopo le difficoltà che ha attraversato, quale ruolo ha avuto la scrittura nel ritrovare una propria voce?

“La scrittura non mi ha guarito da niente. Mi ha semplicemente aiutato a esprimermi. E riuscire a farlo non è affatto facile nel mondo in cui viviamo”.

Ha trascorso praticamente tutta la vita inseguendo un sogno. Oggi è ancora lo stesso oppure, con il passare degli anni, ha cambiato significato?

“Il mio sogno è continuare a fare musica e scrivere belle canzoni. Ma soprattutto voglio continuare a raccontare me stesso. Oggi non ho fame di successo. Ho voglia di scrivere, che è completamente diverso”.