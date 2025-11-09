Gianni Mazza e il tumore al pacreas scoperto per caso, il maestro racconta la malattia dopo il Covid

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Il direttore d’orchestra Gianni Mazza ha raccontato di aver superato un tumore al pancreas, raccontando la sua esperienza con la malattia e ringraziando i medici del Policlinico Gemelli per le cure che gli hanno permesso di guarire dalla malattia. Mazza aveva già subito un ricovero in ospedale durante la prima ondata di Covid-19.

Gianni Mazza racconta la malattia

Il direttore d’orchestra Gianni Mazza, conosciuto in televisione come il Maestro Mazza, ha raccontato alla trasmissione La Volta Buona di Rai Uno di aver superato il tumore al pancreas:

Ho 81 anni, non è un problema dirlo. E ho contratto il male più brutto che c’è, dal quale è possibile uscire.

ANSA Gianni Mazza

Mazza ha poi continuato: “Ho già avuto l’occasione di dirlo, perché ho partecipato a un pomeriggio di beneficenza al Gemelli. Sono molto grato all’ospedale e a tutti i suoi professori”.

Il Maestro Mazza sul tumore: “Un male subdolo”

Mazza, che nel 2020, durante la prima ondata della pandemia da Covid-19 aveva già subito un ricovero per una grave forma della malattia, ha spiegato come gli è stato diagnosticato il tumore al pancreas:

Il cancro al pancreas non perdona ed è un male molto subdolo. Non dà dolore e non è facile accorgerti che stai male. Ma è stata una storia lunga e veramente un colpo di fortuna.

La carriera di Gianni Mazza

Gianni Mazza è stato una figura molto importante della musica nella televisione italiana. La sua carriera nei programmi Tv è cambiata dopo l’incontro con Renzo Arbore, che lo ha voluto in alcuni suoi programmi di particolare successo, come Quelli della Notte.

Da quel momento Mazza è diventato uno dei volti più riconoscibile della Rai. Ha diretto l’orchestra in numerosi varietà e fino al 2005 anche in Piazza Grande, uno dei programmi più famosi della programmazione mattutina della televisione di Stato.

Dal 2006 è poi passato a Buona Domenica, programma di Mediaset in onda su Canale 5. È tornato in Rai dopo tre anni, dirigendo fino al 2019 l’orchestra di Mezzogiorno in Famiglia.