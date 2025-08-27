Gianni Morandi si prende una pausa dai social, il perché della decisione del cantante da 3 milioni di follower

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Il cantante Gianni Morandi ha annunciato che si prenderà una pausa dai social network, con un video pubblicato sul proprio profilo Instagram. Il famosissimo cantante italiano ha negli anni accumulato un seguito molto vasto su internet, sia per la sua carriera musicale, sia per il suo atteggiamento nei confronti dei commentatori.

Con un video sul suo seguitissimo profilo Instagram, il cantante Gianni Morandi ha annunciato che si prenderà una pausa dai social. Il messaggio di Morandi ha un tono leggero:

Ciao a tutti, volevo dirvi che mi prendo una pausa dai social. Da Facebook, da Instagram, tutto. Quindi ci vedremo tra un po’ di tempo.

Nella didascalia del post, Morandi ripete il messaggio, aggiungendo anche uno scherzo: “Il telefono non ce la fa più a starmi dietro” ha scritto il cantante.

Il seguito su internet di Gianni Morandi

Negli anni, Gianni Morandi ha accumulato un grande seguito sui social. I suoi fan si concentrano soprattutto su Facebook, dove la sua pagina ha raggiunto i 3,2 milioni di follower in totale.

Il suo profilo di Instagram non è però da meno, con oltre 2 milioni di fan iscritti alla pagina del cantante.

Uno dei suoi ultimi post era dedicato a Pippo Baudo, storico presentatore della Rai e di numerose trasmissioni a cui lo stesso Morandi aveva partecipato, da Canzonissima a Festival di Sanremo.

Le risposte ai commenti dei fan

Il seguito di Gianni Morandi sui social è largamente dovuto alla sua fama come cantante, che ha attraversato diverse generazioni fino a portarlo a partecipare anche recentemente al Festival di Sanremo, come conduttore e come concorrente.

Morandi ha però accumulato anche un seguito specifico per lo stile paziente e gentile con cui si approccia ai suoi contenuti social, mai polemici e al contrario sempre molto educati.

In anni passati, tra il 2015 e il 2016, questo atteggiamento era passato dai post ai commenti, in particolare a quelli polemici, a cui il profilo di Morandi rispondeva in maniera pacata. Una pratica che aveva attirato l’attenzione anche di un seguito più giovane rispetto a quello tradizionale del cantante.