Gianni Rosato, l'attore che non dimentica il bullismo subìto da ragazzino per quattro anni: "Mi pestavano"

Con un percorso accademico in Comunicazione, ha scritto di cinema, tv, libri e musica. Ha curato prefazioni e capitoli editoriali, collabora con testate nazionali e gestisce il database di un sito dedicato al cinema.

Conosciuto per ruoli spesso fisici e intensi, Gianni Rosato in Pontifex, presentato alla Festa del Cinema di Roma, affronta un personaggio delicatissimo: un uomo che ha scelto di togliersi la vita. Diretto da Daniele Ciprì in un docufilm che intreccia l’intervista a Monsignor Rino Fisichella con una narrazione simbolica, Rosato racconta il suo processo creativo, il lavoro sul corpo e sulla memoria emotiva. Ma questa intervista in esclusiva per Virgilio Notizie va oltre il set. L’attore parla del bullismo subìto da ragazzo, della sua famiglia, della voglia di non montarsi mai la testa. E di una sola certezza: la verità, nel cinema come nella vita, non ha bisogno di effetti speciali.

Com’è nata la sua partecipazione al film Pontifex?

“Mi è arrivata una telefonata inaspettata. Era il casting director: “Daniele Ciprì ti vorrebbe vedere per un progetto molto particolare, è un ruolo fisico ma molto delicato”. Ho detto subito sì, senza sapere quasi nulla. Mi sono fidato. Ciprì lo conoscevo ovviamente come autore, ma non avevo mai lavorato con lui. L’incontro è stato umano prima che professionale. Ci siamo parlati poco, ma ci siamo capiti al volo. Voleva che portassi me stesso, senza sovrastrutture”.

Come descriverebbe il film?

“Pontifex è un film particolare, un docufilm rivelazione. Alla base c’è l’intervista integrale a monsignor Rino Fisichella, ma accanto a questa c’è un racconto immaginario, una parte di fiction che si intreccia con l’intervista”.

Nel film interpreta un suicida. Non è un ruolo semplice. Come si è preparato?

“Non si tratta di un aspirante suicida, è proprio un suicida. Una persona che ha perso completamente fiducia e speranza. Il mio personaggio incontra la Speranza, impersonata da Rossella Brescia, che prova a riportarlo alla vita. Non cerca solo di convincerlo, ma di guidarlo, di fargli comprendere certe dinamiche, perché le cose sono andate in un modo e non in un altro. Quando ho letto il copione, mi è stato tutto subito molto chiaro. Non perché io abbia mai pensato al suicidio, assolutamente, ma perché ho vissuto un periodo molto difficile, da ragazzo. Ho subito bullismo per quattro anni. Ho ripescato quel dolore per entrare in quel buio. Mi sono chiesto: che cosa si prova a non vedere via d’uscita? Così ho lavorato sul ricordo di quel dramma”.

Ce ne vuole parlare meglio? Com’è stato quel periodo?

“Ero alle medie. Ero un ragazzo solare, aperto, sempre disponibile. Cercavo di fare gruppo, di creare legami, pensavo che essere gentili fosse il modo giusto per farsi accettare. Ma venivo sempre respinto. Prima mi chiamavano “terroncello”, poi sono iniziate le botte. Mi venivano a cercare nei corridoi, sotto casa, in bagno. Mi pestavano. Non ne parlavo con nessuno. Neanche con mia madre. Quando avevo i lividi mi coprivo con le maniche lunghe. Dicevo che avevo freddo. Tenevo tutto dentro, perché i miei già stavano vivendo un periodo difficile. Volevo proteggerli. E per cercare una via d’uscita, ho fatto anche una cosa un po’ assurda: mi sono fatto bocciare. Ho smesso di studiare apposta, prendevo voti bassi, non andavo alle interrogazioni. Tutto per cambiare classe e provare a liberarmi da quell’ambiente tossico. E così è successo: sono stato bocciato e ho cambiato classe. Ma la mia nuova aula era nello stesso piano di quella dei miei bulli. Quindi durante le lezioni ero più tranquillo, ma durante l’intervallo o nei corridoi me li ritrovavo comunque. E molti abitavano anche vicino casa, quindi non era facile sfuggire. Quel senso di accerchiamento, quell’angoscia, me li ricordo ancora oggi”.

A scuola qualcuno si accorse di quello che stava passando?

“Sì, una professoressa. Non avevo un buon rapporto con la mia insegnante di italiano, ma ce n’era un’altra che notò qualcosa. Mi portò dalla psicologa scolastica. Lì iniziai a raccontare cosa mi stava succedendo. Ma chiesi che non venisse detto ai miei genitori. E così fu. Mi aiutò molto. Non parlavo mai male dei miei bulli, né di me stesso. Raccontavo semplicemente quello che accadeva. Ma è stato fondamentale. Oggi dico a tutti: parlate. Non fate come me. Se avessi chiesto aiuto prima, forse non avrei passato quattro anni così”.

Torniamo a Pontifex. Com’è stato lavorare con Daniele Ciprì?

“Un’esperienza incredibile. Daniele Ciprì ti legge. Non solo le emozioni, ma il corpo. Il movimento nello spazio. Con lui non arrivi sul set con tutto già deciso. Con lui si crea. È un salto nel buio. Tu porti il personaggio e la memoria, e lui ti guida. Ti fa togliere tutto il superfluo. Vuole la verità. Non chiede di strafare, chiede di essere”.

Lei veniva da film di genere o che, comunque, le richiedevano un certo impegno “fisico”. Questa è stata una svolta?

“Sì, è stato completamente diverso. Nei film precedenti, come Do Ut Des, tutto era già scritto. Sapevo che scene avrei fatto, che inquadrature, che movimenti. Con Daniele Ciprì invece arrivi e non sai mai cosa succederà. Lui crea sul momento: è questa la sua magia”.

Osmel Fabre

Quando ha saputo che l’aveva scelta, come ha reagito?

“Gioia totale. Ma non ho mai pensato “ce l’ho fatta”. In questo mestiere non si arriva mai. Può finire tutto da un giorno all’altro. Ti godi il momento, e basta. La prima persona che ho chiamato è stata mia madre. Piangevo. Lei è tutto per me. È il pezzo mancante del puzzle. Senza di lei nulla ha senso. Anche se quando le ho detto che mi avevano scelto, mi ha risposto: “Non ti montare la testa!”. Ma è giusto così. Mi ha sempre tenuto con i piedi per terra.

Che effetto le fa oggi il punto in cui è arrivato, guardando il percorso che ha fatto partendo dalla Calabria?

“Mi fa pensare che non ho scavalcato nessuno, non ho preso scorciatoie. Ho lavorato. Ho fatto due pose, poi una parte da protagonista di puntata, poi un ruolo marginale in un film, poi uno un po’ più grande. Passo dopo passo. E oggi vedo che il mio lavoro inizia a essere apprezzato. Ma non mi monto la testa. So che tutto può cambiare. Ma me lo sto vivendo con gratitudine. Anche quando il telefono non squilla, cerco di usare il tempo per migliorarmi, leggere, studiare. Non è tempo perso”.

Vedere il suo nome su un poster è anche una rivincita verso chi le ha fatto del male?

“Sì. Ma non con rabbia. Anzi, oggi dico grazie al mio bullo. Perché mi ha insegnato chi non voglio essere. Questo è un riscatto, sì, ma è un riscatto che mi sono guadagnato. Non l’ho preteso, non l’ho forzato. L’ho costruito. Ma se non avessi affrontato certi dolori, forse oggi non saprei valorizzare le cose belle che mi stanno succedendo. È tutto collegato”.

Ha più incontrato quel bullo?

“No. Ma credo nel karma. Sono sicuro che ci incontreremo da adulti. Magari oggi ha dei figli. E chissà cosa penserà, trovandosi davanti la persona che ha bullizzato. Forse capirà. Forse farà finta di niente. Ma succederà”.

Sui social lei è molto seguito. Che rapporto ha con quel mondo?

“Cerco di mostrarmi per quello che sono. Senza costruirmi addosso un personaggio. Qualcuno mi apprezza, qualcuno no, ed è normale. I social ti espongono, ma danno anche voce. Ricevo tanti messaggi belli, di affetto, ma anche richieste strane. C’è chi mi scrive “ehi, ti mando il mio materiale, mi aiuti a fare una comparsata?” come se fossi un casting director. E quando spieghi con educazione che non funziona così, spesso ti rispondono male. Ma ormai ho imparato a lasciar correre”.

Qual è il giudizio che teme di più?

“Non temo giudizi. Ho imparato a stare in piedi anche quando crolla qualcosa intorno. Certo, mi interessa sapere cosa pensa chi lavora con me. Ma, se qualcuno mi disprezza senza conoscermi, non è un problema mio. So chi sono. E sto bene con me stesso”.

Dopo più di vent’anni di carriera, cosa le fa ancora amare questo lavoro?

“La passione. Non è mai la stessa cosa. Ogni progetto ti cambia. Ti obbliga a metterti in discussione. Mi piace studiare, osservare gli altri, imparare da colleghi più esperti. Amo la preparazione, anche quando è dura. E amo scegliere. Preferisco dire qualche no, ma sentirmi libero e pulito. Posso stare fermo due anni, se non arriva qualcosa che mi convince. Ma, quando arriva un film come Pontifex, mi ricorda perché ho scelto questa strada”.

Qual è stata la rinuncia più grande a cui l’ha costretta?

“Stare lontano dalla mia famiglia. Non poterci essere nei momenti difficili, o anche solo per le piccole cose quotidiane. Se fossi rimasto in Calabria, però, non avrei avuto questa possibilità. E mia madre lo ha sempre capito. Mi ha spinto a provarci, a credere in me. Lei è la mia casa, anche da lontano”.

Dove si vede tra dieci anni? Ha l’ansia del futuro?

“No. Nessuna ansia. Vivo. Lavoro per stare bene con me stesso. Magari tra dieci anni sarò un attore di successo. O magari aprirò un chiosco a Cuba. Chi lo sa? Non serve pensare “che farò?”. Bisogna vivere”.