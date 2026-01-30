Giannina Orciari morta di infarto a Ostra Vetere dopo una truffa da 20 mila euro, clonata la voce del figlio

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Giannina Orciari, una donna di 85 anni, è morta di infarto a Ostra Vetere dopo essere rimasta vittima di una truffa da 20 mila euro tra contanti e gioielli. La voce del figlio è stata clonata per farle credere che aveva avuto un incidente in cui aveva investito una donna, tale da richiedere il pagamento di una cauzione per evitargli il carcere.

La vicenda di Giannina Orciari, morta di infarto dopo una truffa

La vicenda di Giannina Orciari è riportata dal Corriere Adriatico, che ha raccolto anche le dichiarazioni di uno dei figli della donna, Daniele Baldassarri, l’ultimo a parlarle (per telefono) prima del decesso.

La madre, dopo aver consegnato a un delinquente 20 mila euro tra contanti e gioielli, lo ha chiamato per informarlo che il fratello Sandro aveva investito una donna e che lei aveva provveduto a pagare la cauzione in modo da evitargli il carcere.

"Mi ha chiamato perché era preoccupata", ha raccontato Daniele Baldassarri. "L’ho rassicurata, spiegandole che non era successo nulla perché era qui con me".

Il figlio di Giannina Orciari ha raccontato: "Dalla truffa al decesso sarà passata mezz’ora. Appena è accaduta lei mi ha subito telefonato e quando ha capito cos’era successo si è sentita male. È stato quello il motivo".

I figli della donna hanno sporto denuncia ai carabinieri: "Aspettiamo che loro facciano giustizia per quello che è accaduto a mia madre". Gli inquirenti, al momento, indagano per truffa.

Le parole del sindaco di Ostra Vetere

Giannina Orciari abitava a Ostra Vetere, in provincia di Ancona.

Il sindaco Massimo Corinaldesi ha commentato duramente la vicenda sulle colonne del Corriere Adriatico: "Giannina Orciari si è fidata di chi odiosamente l’ha tradita. Sciacalli senza remora e il suo cuore non ha retto a tanto dispiacere. È anche colpa dell’intelligenza artificiale perché lei ha creduto di parlare con il figlio, ma non era la sua voce. Era stata clonata e lei questo non poteva saperlo".

L’appello del primo cittadino di Ostra Vetere: "Non aprite mai agli sconosciuti. Chiamatemi anche a tutte le ore, ormai il mio numero ce l’hanno tutti. Questa è gente senza pietà".

L’appello del Comune di Corinaldo

Anche il Comune di Corinaldo, poco distante da Ostra Vetere, ha lanciato un appello sulle truffe telefoniche.

Nel post pubblicato sui social si legge: "Sono stati segnalati casi di telefonate da parte di individui che dichiarano falsamente di essere autorizzati dal Comune a raccogliere fondi per beneficenza. Si precisa che l’Ente non ha rilasciato alcun tipo di autorizzazione per tali attività".

Il messaggio si conclude così: "Si invita la cittadinanza a prestare la massima attenzione per evitare di incorrere in frodi e a diffidare di chiunque richieda denaro a nome dell’Amministrazione".

Chi era Giannina Orciari: "Benvoluta da tutti"

Il caso di Giannina Orciari è stato affrontato anche da Mattino Cinque, che ha dedicato alcuni servizi alle modalità con cui vengono effettuate le truffe telefoniche (soprattutto alle persone anziane) e intervistato il sindaco di Ostra Vetere Massimo Corinaldesi.

Il primo cittadino ha raccontato: "Conoscevo i suoi figli. Giannina era una madre, una nonna ed era benvoluta da tutti. In passato aveva dovuto affrontare la morte del marito e quella della figlia. Ora che aveva ritrovato un po’ tranquillità grazie all’affetto dei suoi cari, purtroppo il suo cuore non ha resistito a tanta vigliaccheria di certe persone che non hanno scrupoli e non si fermano davanti a niente. Le indagini sono in corso, speriamo che li trovino".

Il sindaco di Ostra Vetere ha anche riferito: "Queste truffe, specialmente con la clonazione delle voci, sono all’ordine del giorno nei nostri luoghi".