Gianpiero Scarpati, l’intervista al giornalista: “Il nostro lavoro resta quello di dare notizie”

Con un percorso accademico in Comunicazione, ha scritto di cinema, tv, libri e musica. Ha curato prefazioni e capitoli editoriali, collabora con testate nazionali e gestisce il database di un sito dedicato al cinema.

Ci sono giornalisti che diventano personaggi e giornalisti che continuano a considerarsi, prima di tutto, cronisti. Gianpiero Scarpati appartiene con naturalezza alla seconda categoria. Per questo, probabilmente, il suo nome è stato una sorpresa per molti quando la Rai ha annunciato che, dal 29 giugno, sarà uno dei nuovi volti di UnoMattina News accanto a Greta Mauro. Eppure, dietro quella nomina non c’è un volto improvvisamente emerso dal nulla, ma un percorso costruito negli anni, lontano dai riflettori e dentro le redazioni. Da oltre vent’anni Gianpiero Scarpati racconta l’attualità, con un’attenzione particolare all’economia. Un ambito spesso percepito come distante e tecnico, che lui ha sempre cercato di tradurre in un linguaggio accessibile, convinto che il servizio pubblico debba anzitutto aiutare i cittadini a comprendere la realtà. È questa idea di giornalismo, prima ancora della televisione, a emergere con forza nella conversazione: la notizia come strumento per capire il mondo, non come occasione per mettersi in mostra. La conduzione di UnoMattina News rappresenta per lui una sfida importante. Cambierà il linguaggio, cambieranno i ritmi, cambierà il modo di stare davanti alle telecamere, ma non la sostanza del suo lavoro. Lo dice con semplicità: il compito resta quello di dare notizie. Dietro l’entusiasmo per una trasmissione storica non c’è l’idea di un punto d’arrivo, bensì quella di un’occasione per mettersi ancora una volta alla prova. È forse questo l’aspetto che colpisce maggiormente parlando con lui. Gianpiero Scarpati evita ogni forma di enfasi personale, anzi esordisce timidamente: ‘Non sono abituato a rilasciare interviste personali’, ci dice off record. Quando gli si chiede del successo, preferisce parlare della soddisfazione di essere fermato da qualcuno che gli dice di aver finalmente capito un tema economico complesso. Quando si affronta il tema della televisione, ridimensiona immediatamente il peso del video, ricordando che dietro un volto in onda esiste una macchina composta da decine di professionisti. E quando il discorso si sposta sulla vita privata, riaffiorano la famiglia, gli amici di Sant’Agnello, la passione per il calcio, il valore del lavoro trasmesso dai genitori e quella convinzione, mai ostentata, che una professione non possa coincidere con l’intera identità di una persona. L’intervista esclusiva per Virgilio Notizie a Gianpiero Scarpati finisce così per andare oltre il racconto della nuova avventura televisiva. Diventa il ritratto di un giornalista che riflette sul mestiere, sul rapporto con il pubblico, sull’equilibrio tra cronaca e spettacolarizzazione, sulle responsabilità dell’informazione e sul significato stesso del servizio pubblico. Ma diventa anche il racconto di un uomo che prova a tenere insieme ambizione e misura, carriera e radici, lavoro e vita. Ne emerge una conversazione pacata, sincera e poco incline agli slogan. Un dialogo nel quale Gianpiero Scarpati racconta la nuova sfida di UnoMattina News, ma soprattutto il modo in cui ha scelto di vivere il giornalismo, ogni giorno, ben prima che si accendano le telecamere.

Innanzitutto, come sta? Da domani, la sveglia suonerà ancora prima del solito…

“Sto bene, grazie. Sono già piuttosto abituato a questi orari perché, conducendo l’edizione mattutina del Tg1, iniziamo molto presto. La prima edizione va in onda alle 6.30 e, normalmente, entriamo in redazione intorno alle 5.30. Adesso bisognerà anticipare ancora un po’, perché la trasmissione partirà alle 5.58 e saremo al lavoro già dalle cinque. La sveglia continuerà comunque a suonare intorno alle quattro del mattino. È un orario impegnativo, non c’è dubbio, ma sotto questo aspetto parto già con una certa abitudine”.

Che tipo di impegno rappresenta per lei UnoMattina News?

“È una bella sfida. Oltre a condurre l’edizione del mattino del Tg1, mi occupo soprattutto di economia, quindi di temi molto specifici e settoriali. Per questo considero questa nuova esperienza un’importante opportunità di crescita e di arricchimento professionale. Cambia anche il modo di rivolgersi al pubblico: rispetto al telegiornale, il linguaggio sarà meno formale e la conduzione avrà caratteristiche diverse. È proprio questo l’aspetto che mi incuriosisce. Affronto questa sfida con grande interesse e con la voglia di mettermi alla prova in un contesto nuovo”.

Si è mai chiesto quali qualità abbiano visto in lei per affidarle questa conduzione?

“Forse chi mi conosce sa che, oltre alla serietà e al rigore professionale richiesti dal telegiornale, posso esprimere anche altre caratteristiche. Tuttavia è una domanda che andrebbe rivolta a chi ha preso questa decisione. Posso solo dire che, nel corso della mia carriera, non mi sono occupato esclusivamente di economia e ho avuto l’opportunità di maturare esperienze diverse. Probabilmente anche questo ha avuto il suo peso”.

Sul piano personale questa proposta l’ha sorpresa? È arrivata in un momento in cui rappresentava un’ambizione particolare?

“Devo molto al mio direttore, Gianmarco Chiocci, che ha sempre dimostrato grande fiducia nei miei confronti. Mi ha parlato di questa opportunità circa un mese e mezzo fa. Mi ha semplicemente chiesto se mi piacesse e se me la sentissi. Ho risposto subito di sì, senza alcuna esitazione. Parliamo di una trasmissione storica come UnoMattina, oggi UnoMattina News, quindi ho colto immediatamente l’opportunità di cimentarmi in un’esperienza diversa rispetto a quella che vivo abitualmente. Resta però una continuità di fondo: il nostro lavoro consiste sempre nell’informare. Cambiano il linguaggio e il modo di rapportarsi al pubblico, ma la missione rimane la stessa: continuare a raccontare le notizie. Personalmente non era un traguardo al quale stessi pensando in modo particolare. Naturalmente, come ogni conduttore, si spera sempre di poter crescere professionalmente, ma non rappresentava un obiettivo preciso. Quando si è presentata questa opportunità, l’ho accolta con entusiasmo”.

La sua nomina è stata accolta con grande entusiasmo anche nella sua terra d’origine. Le testate locali hanno parlato di lei con molto affetto. Conserva ancora un forte legame con il territorio?

“Sì, direi di sì. Anche se vivo a Roma da oltre vent’anni, tutta la mia famiglia è rimasta in Penisola Sorrentina, a Sant’Agnello. Ogni volta che ne ho l’occasione torno a trovarla e lì ho ancora moltissimi amici. Le mie radici sono rimaste molto salde e probabilmente è questo il motivo per cui continuo a ricevere tanto affetto”.

Come è nata la scelta di diventare giornalista? È una passione che l’ha accompagnata fin da giovane?

“No, in realtà è una passione maturata nel tempo. Molti raccontano di aver sognato fin da bambini questo mestiere; da piccolo, invece, volevo fare il calciatore. Successivamente ho studiato Giurisprudenza all’Università di Napoli e, dopo la laurea, ho iniziato anche la pratica forense, come hanno fatto molti miei coetanei. In quel periodo, però, scrivevo saltuariamente qualche articolo: alcune collaborazioni con Il Mattino e con giornali locali. Erano esperienze occasionali, non continuative. In seguito ho deciso di frequentare la Scuola di giornalismo della Luiss. È lì che ho iniziato gli stage e, passo dopo passo, quella che all’inizio era soltanto una curiosità si è trasformata in una vera passione. Ho avuto anche la fortuna di lavorare prima al Sole 24 Ore e poi in Rai. Questo mi ha permesso di iniziare il percorso professionale in realtà di grande prestigio e ha rappresentato un contributo importante per la mia crescita. Naturalmente è indispensabile anche la curiosità. Credo di averla sempre avuta ed è una qualità fondamentale per chi svolge questo mestiere”.

In questi anni ha raccontato moltissime notizie. C’è un avvenimento che l’ha colpita più di altri?

“Più che un singolo episodio, mi è sempre piaciuto raccontare l’economia cercando di renderla comprensibile a tutti. Spesso si affrontano temi che il grande pubblico conosce poco o percepisce come complessi. Il nostro compito è anche quello di spiegarli con un linguaggio chiaro, perché il pubblico del Tg1 è molto ampio e non è composto soltanto da esperti di economia. L’aspetto che mi ha dato maggiore soddisfazione è stato poter raccontare il lato umano delle notizie: parlare con i lavoratori, con le persone che ogni giorno devono fare i conti con la necessità di arrivare alla fine del mese. È questa la dimensione del mio lavoro che considero un privilegio. Ho seguito le crisi industriali di Taranto, realizzato servizi sulla Fiat e, allo stesso tempo, seguo da anni il World Economic Forum di Davos. Mi piace tenere insieme entrambe queste dimensioni: quella della grande economia e quella della vita quotidiana delle persone, perché sono due aspetti della stessa realtà. Per quanto riguarda gli eventi imprevisti, fanno parte della quotidianità del nostro lavoro. Ogni volta che entro in redazione so che può accadere di tutto. Dopo tanti anni, però, ci si abitua anche a questo: si è pronti ad affrontare qualsiasi situazione e difficilmente qualcosa riesce ancora a sorprendere del tutto”.

A UnoMattina News vi occuperete naturalmente anche di cronaca. Quale sarà il vostro approccio?

“Sì, la cronaca avrà uno spazio importante. Me ne sono occupato anche nel corso della mia carriera e credo che rappresenti davvero il fondamento del giornalismo: raccontare ciò che accade. È un ambito che interessa molto il pubblico perché suscita emozioni intense. Possiamo contare su inviati di assoluta eccellenza e il nostro obiettivo sarà anche quello di aiutare gli spettatori a comprendere le dinamiche, soprattutto quelle giudiziarie, che spesso risultano complesse. Lo faremo anche grazie al contributo di magistrati, esperti e psicologi, cercando sempre di offrire un approfondimento utile e rigoroso. Credo che questo modo di fare informazione sia particolarmente apprezzato dal pubblico. Del resto, anche gli ascolti confermano che la cronaca continua a essere uno degli argomenti di maggiore interesse”.

Secondo lei, perché alcuni casi di cronaca riescono a coinvolgere l’opinione pubblica molto più di altri? Pensiamo, per esempio, a delitti che diventano casi nazionali, mentre altri, pur molto simili, finiscono rapidamente nel dimenticatoio.

“Credo che accada soprattutto quando le persone riescono a identificarsi nella vicenda. Si ha la sensazione che possa succedere a chiunque: una famiglia tranquilla, un ragazzo senza particolari problemi, una casa come tante altre e, all’improvviso, un delitto efferato. Quando episodi di questo genere si verificano in contesti apparentemente ordinari, il pubblico tende a immedesimarsi con maggiore facilità. Detto questo, bisogna sempre mantenere grande equilibrio. Cerchiamo di affrontare questi temi con la massima professionalità. È vero che spesso molte trasmissioni si concentrano sullo stesso caso e finiscono per approfondire sempre di più la vita privata delle persone, talvolta spingendosi forse oltre il limite. Il confine è molto sottile e occorre fare attenzione a non superarlo. Allo stesso tempo, però, si tratta di vicende che suscitano un forte interesse e questa è una realtà con cui chi fa informazione deve inevitabilmente confrontarsi”.

In effetti, quando si parla di cronaca nera entrano in gioco paure, emozioni e istinti molto profondi. È un meccanismo che esiste da sempre.

“Sì, assolutamente. In questi anni molte persone mi hanno fermato per strada dicendomi: ‘Al telegiornale raccontate sempre brutte notizie, non date mai una buona notizia’. Il problema è che, quando proviamo a farlo, gli ascolti diminuiscono. Alla fine vale ancora quella celebre regola del giornalismo secondo cui good news is no news. Le cattive notizie, purtroppo, colpiscono di più e attirano maggiormente l’attenzione. C’è poco da fare: è il pubblico stesso a orientare l’informazione in quella direzione”.

Secondo lei, quali caratteristiche rendono un fatto davvero notiziabile?

“Per me è notizia tutto ciò che riesce a incidere sulla vita del maggior numero possibile di persone. Sono i fatti nei quali il pubblico riesce a riconoscersi e a immedesimarsi. È lo stesso meccanismo di cui parlavamo poco fa. Quando si affrontano temi che riguardano i figli, i bambini o situazioni nelle quali molti possono pensare ‘potrebbe capitare anche a me’, quella vicenda acquista una forza particolare. Credo che sia proprio questo l’elemento decisivo: la capacità di entrare nella vita delle persone e di creare un’immediata identificazione con quanto viene raccontato”.

Se da un giorno all’altro le venisse meno il lavoro, che cosa resterebbe di Gianpiero Scarpati?

“Amo profondamente il mio lavoro, ma ho sempre cercato di non costruire tutta la mia vita esclusivamente attorno alla professione. Ho la mia famiglia, i miei interessi, mi piace leggere. Fino a poco tempo fa giocavo anche molto a calcio; oggi un po’ meno, ma continuo a praticare sport e ad andare a correre. Non credo che mi ritroverei senza punti di riferimento, anche perché, prima o poi, per tutti arriva il momento della pensione. È evidente che il lavoro occupa una parte importante della mia vita e sarebbe inutile negarlo. Tuttavia non bisogna lasciarsene assorbire completamente. Bisogna svolgerlo con passione, dando sempre il massimo, senza però permettere che diventi l’unico orizzonte della propria esistenza. Prima parlavamo del mio legame con la Penisola Sorrentina. Quando torno lì e rivedo gli amici con cui sono cresciuto, non trascorriamo il tempo parlando del mio lavoro. Restiamo i ragazzi che andavano al mare insieme, giocavano a pallone e condividono gli stessi ricordi. Credo sia importante coltivare una vita piena anche al di fuori della professione”.

Per costruire la sua carriera ha dovuto lasciare la sua terra e trasferirsi altrove. Le è mai pesato questo distacco?

“Premesso che Roma è una delle città più belle del mondo, e quindi sarebbe difficile lamentarsene, provengo dalla Penisola Sorrentina, che considero a sua volta uno dei luoghi più belli che esistano. Mi sono trovato bene a Roma fin dall’inizio e oggi ci vivo con grande piacere. Amo questa città, mi piace vivere in una realtà più grande e mi trovo bene anche con le persone. Tuttavia l’adattamento ha richiesto un po’ di tempo. Quando mi sono trasferito avevo già concluso l’università, quindi non ero più un ragazzo, e sradicarsi non è stato semplice. Mi ha aiutato la consapevolezza di stare costruendo il mio futuro. Non ho mai avuto ripensamenti, anche perché la mia attività di giornalista si è sempre svolta qui, a Roma, e per un periodo anche a Milano. Ho sempre saputo che il mio percorso professionale mi avrebbe portato lontano dalla mia terra”.

C’è un insegnamento che i suoi genitori le hanno trasmesso e che continua a portare con sé?

“Tantissimi. Prima di tutto la cultura del lavoro, che mi hanno trasmesso entrambi. Mio padre è ancora oggi una persona che ama mantenersi attiva e mi ha insegnato quanto sia importante conquistare ogni traguardo con impegno, restare umili e non dimenticare mai le proprie origini. Sono valori che porto con me da sempre. L’idea che nella vita nulla venga regalato è probabilmente l’insegnamento più importante che mi abbiano lasciato”.

Se un domani sua figlia le dicesse di voler fare la giornalista, quale consiglio le darebbe?

“D’istinto glielo sconsiglierei, perché oggi è un mestiere molto più difficile rispetto al passato. Noi, lavorando in Rai, siamo sicuramente privilegiati e ne siamo consapevoli. Conosco bene, però, le difficoltà che affrontano tanti colleghi al di fuori di realtà come la nostra. Per questo il primo consiglio sarebbe quello di fare esperienza sul campo, di consumare le scarpe andando in giro e svolgendo davvero questo mestiere, per poi decidere con piena consapevolezza. Non partirei da un’immagine romantica della professione. Se poi esiste una passione autentica, naturalmente non cercherei mai di ostacolarla, ma è giusto conoscere prima la realtà concreta di questo lavoro”.

Da uomo, prima ancora che da giornalista, che significato ha avuto per lei diventare padre?

“È stato un passaggio fondamentale. Fino a quel momento il lavoro e tanti altri aspetti occupavano naturalmente uno spazio importante nella mia vita. Poi si diventa padre e ci si rende conto che esiste un’altra persona che ha bisogno di te. Da quel momento non sei più tu il centro del tuo mondo. Sai che ci sarà qualcuno di cui ti prenderai cura per tutta la vita e questo cambia profondamente il modo di guardare alla realtà. Personalmente mi ha aiutato anche a ridimensionare tutto il resto. Non sto dicendo che chi non ha figli non possa raggiungere la stessa maturità; parlo semplicemente della mia esperienza. Per me è stato un passaggio decisivo”.

Che cos’è, invece, il successo, la chimera che tutti inseguiamo?

“È una parola importante e, sinceramente, faccio fatica ad associarla a me. La soddisfazione più grande non è essere riconosciuto per strada. Mi rende davvero felice quando qualcuno mi dice: ‘Lei riesce a farmi capire argomenti difficili con semplicità’. È il complimento più bello che possa ricevere. Credo che il servizio pubblico debba fare proprio questo: spiegare con chiarezza ciò che accade, nel modo più onesto possibile. Se le persone riconoscono che riesci ad aiutarle a comprendere meglio il mondo che le circonda, quella è la soddisfazione più grande. Tutto il resto è piuttosto effimero”.

Non ha mai avvertito una componente di vanità legata al fatto di andare in video?

“No, non direi. Certamente chi lavora in televisione non può negare che ci sia anche una piccola gratificazione nell’essere riconosciuto. Sarebbe poco sincero affermare il contrario. Quella, però, non può essere la motivazione principale. A me interessa soprattutto raccontare i fatti. Dietro chi appare in video c’è una macchina enorme, composta da tanti colleghi che lavorano ogni giorno e che conta molto più del singolo volto sullo schermo. Bisogna sempre mantenere il giusto equilibrio. Se si comincia a pensare che il video sia l’unico elemento che conta, si rischia di diventarne quasi dipendenti. Ho visto accadere anche questo e credo sia un errore molto grave”.

Qual è la notizia che non vorrebbe mai leggere sul suo conto?

“Che ho tradito la fiducia del pubblico o che non sono stato onesto nel raccontare una notizia. Chi svolge questo mestiere sa bene che esistono condizionamenti editoriali di vario tipo e che ciascuno opera all’interno di un determinato contesto. Al di là di questo, però, credo che il dovere più importante sia cercare di essere il più onesti possibile nei confronti del pubblico. Se qualcuno scrivesse che ho raccontato consapevolmente qualcosa di falso, sarebbe senza dubbio la peggiore accusa che potrei leggere sul mio conto”.

Ha avuto modelli di riferimento nel corso della sua carriera?

“Sì, certamente. Uno dei primi nomi che mi vengono in mente è Franco Di Mare. Ho avuto anche la fortuna di conoscerlo personalmente, perché in alcune occasioni sono stato ospite di UnoMattina per parlare di economia. Era un grande inviato, un grande conduttore, ma soprattutto una persona curiosa e umile. Prima di andare in onda faceva sempre domande per comprendere ancora meglio gli argomenti, pur essendo preparatissimo. È un atteggiamento che mi ha sempre colpito. Naturalmente, nel corso della carriera ho avuto molti punti di riferimento e continuo ad averne. Sarebbe poco credibile sostenere il contrario”.

Con Greta Mauro, sua compagna di viaggio, avete già iniziato a conoscervi in vista della conduzione?

“Sì. Ci siamo visti ancora poche volte, quattro o cinque in tutto, anche perché ho continuato a condurre il telegiornale praticamente fino a oggi. Domani faremo un’altra prova prima della partenza. Con lei, però, l’intesa è stata immediata. Mi ha fatto un’ottima impressione: è una persona molto preparata e altrettanto umile. Adesso ci sarà naturalmente la prova della diretta, ma sono convinto che lavoreremo bene insieme e mi auguro che questa sintonia emerga progressivamente anche in onda”.

Che cosa si augura di leggere, martedì mattina, osservando i dati d’ascolto della prima puntata?

“Preferisco aspettare qualche giorno prima di guardare gli ascolti. Naturalmente mi auguro che siano positivi, come è normale che sia. Maria Soave e Tiberio Timperi sono due conduttori eccellenti e noi cercheremo semplicemente di fare del nostro meglio. Se riuscissimo a proseguire nel solco del lavoro che hanno svolto loro sarebbe già un grandissimo risultato. Sono curioso anch’io di vedere come andrà, ma la priorità è partire con il piede giusto e costruire il programma giorno dopo giorno”.