Giappone nella tempesta col tifone Dujuan, rischio frane e centinaia di voli cancellati: venti fino a 198 km/h

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Il Giappone è alle prese con il tifone Dujuan, tra rischio frane e centinaia di voli cancellati. A causa della tempesta è stata anche chiusa in anticipo una delle più grandi fiere di videogiochi al mondo, il Tokyo Game Show. Sono previste raffiche di vento fino a 198 km/h e abbondanti piogge.

Cosa si sa sul tifone Dujuan in Giappone

L’Agenzia meteorologica giapponese ha lanciato un’allerta per forti piogge, venti e frane a causa del tifone Dujuan.

L’agenzia ha segnalato il rischio di forti precipitazioni nelle regioni del Kanto-Koshin (Giappone orientale) e del Tokai (Giappone centrale), con piogge fino a 350 millimetri nella regione del Tokai, 300 mm nella regione del Kanto e nell’arcipelago di Izu e 200 mm nella regione del Tohoku (Giappone nord-orientale) nelle 24 ore precedenti alle ore 6 di martedì 22 settembre.

ANSA

L’Agenzia meteorologica giapponese ha avvertito che l’intensificazione di piogge e venti è prevista già prima dell’arrivo di Dujuan: “Il totale delle precipitazioni fino a martedì potrebbe superare la media mensile di settembre, dando luogo a piogge torrenziali da record”.

Previste anche raffiche di vento fino a 198 km/h.

Caos trasporti e disagi per i viaggiatori in Giappone

La tempesta ha provocato diversi disagi per i trasporti, costringendo alla chiusura di alcuni tratti autostradali.

Il tifone Dujuan ha causato la cancellazione di almeno 275 voli in Giappone. Japan Airlines ha deciso di cancellare 120 voli nazionali e 15 internazionali, mentre All Nippon Airways ha cancellato 140 voli nazionali. Gli operatori ferroviari di Tokyo e delle regioni limitrofe hanno sospeso il servizio su diverse tratte.

A causa del tifone Dujuan è stata anche decisa la chiusura anticipata di una delle più grandi fiere di videogiochi al mondo, il Tokyo Game Show.

Oltre 4 mila famiglie a Chiba, vicino a Tokyo, sono rimaste senza elettricità.

La situazione tifoni in Giappone

Il tifone Dujuan, che interessa la costa pacifica del Giappone orientale, è il venticinquesimo tifone dell’anno nel Paese asiatico.