Giardini Naxos, arrestato per tentato femminicidio dell'ex: ha provato a strangolarla e a buttarla dalle scale

A Giardini Naxos un 41enne è stato arrestato con l’accusa di tentato femminicidio ai danni dell’ex compagna. Secondo gli inquirenti l’avrebbe segregata in casa, le avrebbe sottratto il cellulare e l’avrebbe aggredita con calci, pugni e morsi, tentando anche di strangolarla e di scaraventarla dalla tromba delle scale. Il gip ha convalidato il fermo e disposto la custodia cautelare in carcere.

L’aggressione a Giardini Naxos

Un uomo di 41 anni è stato fermato a Giardini Naxos, nel Messinese, con l’accusa di aver aggredito l’ex compagna nella sua abitazione nella notte tra il 21 e il 22 febbraio. Secondo la ricostruzione, l’uomo avrebbe trattenuto la donna in casa e le avrebbe sottratto il telefono cellularei.

L’intervento dei carabinieri è scattato dopo una segnalazione arrivata al 112 da parte dei genitori della donna. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, la vittima aveva chiesto aiuto alla famiglia dopo essere riuscita a rientrare in possesso del proprio cellulare, che le sarebbe stato sottratto dall’ex compagno.

Le indagini sono state condotte dai carabinieri della compagnia di Taormina e coordinate dalla Procura di Messina. Gli inquirenti indicano come movente la volontà dell’uomo di mantenere in vita una relazione che la donna aveva deciso di interrompere.

L’arresto per il tentato femminicidio

Il 41enne è stato fermato dai Carabinieri su disposizione della Procura, che ha contestato il tentato femminicidio insieme ad altre ipotesi di reato: atti persecutori, maltrattamenti, sequestro di persona e accesso abusivo a un sistema informatico o telematico.

Il giudice per le indagini preliminari di Messina ha convalidato il fermo e ha emesso nei confronti dell’indagato un’ordinanza di custodia cautelare in carcere.

La Procura segnala di essersi avvalsa dell’assistenza di un esperto psicologo durante gli atti di indagine che coinvolgono la vittima, in applicazione di un protocollo d’intesa attivato nel dicembre 2025 con l’Università di Messina, l’Ordine regionale degli psicologi e strutture sanitarie del territorio, per garantire la reperibilità di specialisti in situazioni ad alto impatto traumatico.

La ricostruzione dell’aggressione

Secondo la ricostruzione degli inquirenti, la violenza sarebbe avvenuta nella notte tra il 21 e il 22 febbraio nell’abitazione della donna. L’uomo, sempre secondo l’accusa, avrebbe trattenuto l’ex compagna in casa per diverse ore, impedendole di allontanarsi, e le avrebbe sottratto il telefono cellulare per cercare prove di un possibile nuovo rapporto sentimentale.

Nel corso dell’aggressione, la donna sarebbe stata colpita ripetutamente con calci e pugni e sarebbe stata anche morsa. Gli investigatori contestano inoltre un tentativo di strangolamento e il tentativo di scaraventarla dalla tromba delle scale.

Gli accertamenti delle Forze dell’Ordine proseguono ora nell’ambito dell’inchiesta, mentre l’indagato resta in custodia cautelare.