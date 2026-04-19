Gift Orban si avventa contro un tifoso del Verona, rissa del calciatore dopo la partita con il Milan

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Rissa tra il calciatore del Verona Gift Orban e un tifoso dopo la partita contro il Milan. L’attaccante 23enne ha messo le mani addosso a un uomo fuori dallo stadio Bentegodi al termine della gara persa dalla squadra di casa, sotto gli occhi di un gruppo di sostenitori gialloblu che hanno ripreso tutta la scena. Nel video rimbalzato sui social si vede il giocatore scagliarsi contro il supporter, prima di essere allontanato dai presenti.

La tensione fuori dallo stadio del Verona

I momenti di forte tensione tra Orban e i tifosi si sono verificati all’uscita dallo stadio del Verona, dopo la sconfitta contro il Milan della squadra coinvolta nella lotta per la salvezza, nella partita valida per la 33esima giornata di serie A.

Come ricostruito dalla testata L’Arena, la rissa è andata in scena mentre l’attaccante lasciava il parcheggio Masprone, tra alcuni tifosi che gli chiedevano di firmare autografi.

La rissa tra Gift Orban e il tifoso

Orban sarebbe stato avvicinato da un papà con il figlio per fare una foto e, secondo le testimonianze riportate al quotidiano veronese, il giocatore avrebbe risposto di aver fretta cercando di allontanarsi.

“Perché fai così, dai è un bambino fai la foto” gli avrebbe detto un tifoso, mentre uno dei presenti avrebbe dato una manata sul cofano dell’auto del giocatore.

A quel punto, come mostrano le immagini rilanciate dall’emittente Telenuovo, il 23enne è sceso dall’auto avventandosi contro un supporter.

La presa di distanze della società

Nel video si vedono i due spintonarsi a più riprese, prima di essere divisi da altri tifosi e da un addetto del club che porta via il calciatore.

Nel caos si sente una donna impaurita che urla “dai Orban siamo qui per te”, mentre un bambino piange spaventato per la rissa. Da quanto riferito da L’Arena, il calciatore sarebbe risalito in auto e tornato dentro l’edificio, dove si sarebbe scusato.

Sull’episodio è poi arrivata la nota dell’Hellas Verona FC: “In relazione ai fatti accaduti nel post partita Hellas Verona-Milan – scrive la società – nel parcheggio adiacente allo stadio Bentegodi, che hanno visto coinvolti il giocatore Gift Orban e un gruppo di tifosi, prende le distanze e condanna con fermezza ogni comportamento violento. Il club si riserva, sin d’ora, ogni ulteriore valutazione in relazione ai fatti accaduti”.