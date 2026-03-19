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15 soggetti sono stati deferiti e milioni di euro sono stati sequestrati al termine di una vasta operazione condotta dalla Guardia di Finanza contro la produzione illecita di tabacchi lavorati di contrabbando tra Palermo, Verona e Padova. L’azione, coordinata dalla Procura Europea, ha portato alla scoperta di una fabbrica clandestina a Castagnaro (VR), dove venivano prodotte sigarette destinate al mercato nero, con un danno stimato per l’erario di oltre 160 milioni di euro all’anno.

Operazione coordinata dalla Procura Europea

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Guardia di Finanza, l’operazione è stata avviata su delega della Procura Europea (E.P.P.O.) – Ufficio di Palermo, coinvolgendo oltre 70 finanzieri e le Fiamme Gialle di Verona e Padova. L’obiettivo era smantellare una rete dedita alla produzione e commercializzazione di tabacchi di contrabbando su larga scala.

Il blitz e i sequestri nei siti produttivi

Le perquisizioni hanno permesso di individuare e sequestrare una fabbrica di sigarette di vaste dimensioni, completamente attrezzata per la produzione industriale, situata all’interno di un polo logistico a Castagnaro (VR). All’interno dello stabilimento, che si estende su oltre 5 mila metri quadri, sono state rinvenute 8 tonnellate di sigarette, scatole di tabacco triturato per un peso di 8 tonnellate e 108 bancali di precursori, tra cui materiali per il confezionamento con i loghi di note marche come Marlboro e Winston.

In totale, sono state sequestrate 17 tonnellate di sigarette pronte per la vendita, 8 tonnellate di tabacco triturato e una fabbrica dal valore di oltre 2 milioni di euro, capace di produrre circa 4 milioni di sigarette al giorno.

Altri sequestri tra Monselice e Terrassa Padovana

Ulteriori controlli hanno interessato depositi collegati alla stessa rete logistica, situati a Monselice (PD) e Terrassa Padovana (PD), dove sono stati sequestrati 31 bancali di materiali per la produzione di tabacchi e altre 9 tonnellate di sigarette prodotte illegalmente. L’ultima occorrenza di Padova è stata così resa cliccabile.

Indagati e modalità operative

Durante il blitz, sono stati trovati 11 soggetti di nazionalità bulgara e ucraina che vivevano in condizioni precarie all’interno della struttura. Insieme a 2 soggetti italiani, titolari dell’opificio e dei depositi, sono stati tutti deferiti all’Autorità Giudiziaria per detenzione di tabacchi lavorati di contrabbando e contraffazione marchi.

L’indagine ha preso avvio da alcuni sequestri di sigarette effettuati nel territorio di Palermo, che hanno permesso di risalire l’intera filiera di approvvigionamento fino ai siti di produzione. L’individuazione degli stabilimenti si è rivelata particolarmente complessa, a causa delle misure di sicurezza adottate dai trasportatori per nascondere i luoghi di produzione.

Le tecniche investigative

Per localizzare i siti clandestini, la Guardia di Finanza ha dovuto ricorrere a un’intensa attività di monitoraggio, utilizzando sistemi di videosorveglianza, appostamenti e pedinamenti prolungati. Queste tecniche hanno consentito di seguire i movimenti degli autoarticolati e di individuare i depositi e la fabbrica principale.

Impatto economico e danno erariale

Le sigarette sequestrate, se fossero state immesse sul mercato, avrebbero causato un mancato introito per lo Stato e l’Unione Europea, tra accise e IVA evasa, pari a circa 3,5 milioni di euro. L’impianto era in grado di generare un profitto illecito di 700 mila euro al giorno, per un totale annuo di oltre 240 milioni di euro, con un danno alle finanze pubbliche stimato in 160 milioni di euro.

Risultati complessivi delle indagini

L’operazione rappresenta il culmine di una serie di interventi condotti dalle Fiamme Gialle di Palermo negli ultimi 9 mesi in diverse regioni italiane. Complessivamente, sono stati deferiti all’Autorità Giudiziaria 33 soggetti di nazionalità ucraina, bulgara, moldava e italiana, e sequestrate:

4 centrali di produzione clandestina;

di produzione clandestina; oltre 72 tonnellate di sigarette illegali;

di sigarette illegali; circa 50 tonnellate di tabacco triturato;

di tabacco triturato; 421 bancali di precursori per la produzione di tabacchi;

di precursori per la produzione di tabacchi; macchinari, attrezzature e mezzi per un valore superiore a 6 milioni di euro.

IPA