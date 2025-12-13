Gigi Buffon si schiera con Meloni ad Atreju, nel 2024 si era difeso dall'accusa di fascismo: "Io anarchico"

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

Ospite d’eccezione alla kermesse politica Atreju di Fratelli d’Italia a Roma, il 13 dicembre l’ex portiere della Nazionale e bandiera della Juventus, Gigi Buffon, ha sorpreso tutti con un chiaro elogio alla premier Giorgia Meloni. Buffon ha affermato: “Che allenatore mi ricorda Giorgia Meloni di quelli che ho avuto in carriera? Sono venuto qua a parlare d’altro, ma sicuramente Giorgia Meloni sta rappresentando nel modo migliore la nostra nazione, sta governando da tanto e questo è un grandissimo risultato”.

L’elogio di Gigi Buffon a Meloni ad Atreju

Come riporta ANSA, l’attuale capo delegazione della Nazionale ha partecipato al panel “Quando lo sport diventa comunità: il ruolo degli oratori nella formazione dei giovani”.

Il suo intervento è stato l’occasione per riaffermare, pur concedendo un complimento alla premier Meloni, la sua posizione personale, distante da etichette estreme.

La difesa di Buffon dalle accuse di fascismo

L’endorsement a Meloni ha immediatamente riportato in auge il tema del rapporto tra Buffon e la politica, un argomento sul quale il campione aveva già fornito una sua precisa auto-definizione nel novembre 2024.

All’epoca, in un’intervista legata all’uscita della sua autobiografia, Buffon aveva voluto chiarire una volta per tutte i suoi presunti legami con l’estrema destra, nate da episodi controversi come l’aver indossato a inizio carriera la maglia 88 o l’aver citato il motto “Boia chi molla”.

“Di sicuro non sono fascista, tanto meno razzista,” aveva dichiarato Buffon, che si è auto-definito “un anarchico conservatore“.

Il portiere, originario di Carrara, terra tradizionalmente anarchica, aveva rimarcato: “Credo profondamente nella libertà e ho pagato un prezzo per questo”.

Riguardo al famoso motto, Buffon aveva affermato di non averne avuto “la minima idea che fosse un motto neofascista“.

Cosa ha detto Buffon su John Elkann

Durante l’evento, Buffon ha naturalmente affrontato anche i temi sportivi più caldi, a partire dalla situazione societaria della Juventus in seguito alle recenti voci di acquisizione da parte di soggetti stranieri.

“Ho visto l’offerta importante che è arrivata da Tether” ha ammesso l’ex portiere ad Atreju, “ma non mi sembra mai di aver visto che John Elkann o la famiglia Agnelli abbiano messo la Juve in vendita e questa è la cosa principale”.

Buffon ha ribadito il suo orgoglio per la storia ultracentenaria del club sotto la guida della famiglia: “Il tifoso della Juve deve essere orgoglioso e riconoscere sempre il merito e la felicità di essere riconoscibili attraverso la famiglia e in questo caso John”.