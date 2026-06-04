Gigi Savoia, l'intervista all'attore: “Il teatro è una malattia e l’unica cura è continuare a stare in scena”

Con un percorso accademico in Comunicazione, ha scritto di cinema, tv, libri e musica. Ha curato prefazioni e capitoli editoriali, collabora con testate nazionali e gestisce il database di un sito dedicato al cinema.

Ci sono attori che inseguono la fama. Altri inseguono il successo, il riconoscimento, il centro della scena. E poi ce ne sono alcuni che sembrano appartenere a un’altra specie umana: attori che non hanno mai davvero inseguito nulla, perché hanno passato la vita a inseguire soltanto il mestiere. Gigi Savoia appartiene a questa categoria rara. È uno di quegli attori che sembrano nati più per il palcoscenico che per la celebrità. Uno di quelli che hanno attraversato cinquant’anni di teatro senza mai costruirsi addosso un personaggio pubblico. Senza mai trasformarsi in una maschera. Senza mai smettere di sentirsi, prima di tutto, un artigiano. E forse è proprio questo che colpisce quando lo si incontra: la distanza quasi commovente tra il valore enorme della sua carriera e il modo disarmato con cui continua a raccontarla. Perché Gigi Savoia ha lavorato con Eduardo De Filippo, con Luca De Filippo, con Giorgio Albertazzi, con Gigi Proietti, con Nanni Loy, con Francesco Rosi, con Paolo Sorrentino, con Marco Bellocchio. Ha attraversato il teatro di Viviani, Shakespeare, Pirandello, il cinema popolare e quello d’autore. È stato definito perfino “l’erede di Eduardo”. Eppure, ascoltandolo parlare per questa intervista esclusiva per Virgilio Notizie, si ha continuamente la sensazione che non si sia mai sentito davvero arrivato. Come se dentro di lui fosse rimasta intatta quella fragilità originaria da cui tutto è nato. Perché questa, in fondo, non è soltanto la storia di un attore. È la storia di un uomo estremamente sensibile che ha trovato nel teatro un modo per sopravvivere a sé stesso. Prima della scena c’erano la musica, il sassofono, le orchestre. C’era perfino Medicina. Ma soprattutto c’era una timidezza feroce, quasi dolorosa. Una sensibilità ingestibile verso il mondo, verso gli esseri umani, verso il dolore degli altri. E il teatro, lentamente, è diventato il luogo in cui tutta quella materia emotiva poteva finalmente trasformarsi in voce, corpo, presenza. Per questo, durante l’intervista, torna continuamente una parola: terapia. Il teatro come terapia. Il palco come cura. Il pubblico come scambio emotivo necessario. Per Gigi Savoia recitare non è mai stato un gesto esibizionistico. È sempre sembrato, piuttosto, un modo per creare un contatto umano assoluto. Quasi fisico. Quasi vitale. Ed è probabilmente qui che si nasconde il cuore più profondo della sua storia. Perché, mentre molti attori parlano di tecnica, metodo o carriera, lui parla continuamente di relazione. Del pubblico. Dei compagni di scena. Dell’odore del legno nei camerini. Dei teatri salutati entrando e uscendo, come fossero organismi vivi. Dei detenuti di Nisida che, per qualche ora, smettevano di sentirsi prigionieri grazie a uno spettacolo. Persino il suo rapporto con il successo è rimasto profondamente teatrale: concreto, precario, quasi artigianale. Non c’è mai compiacimento nelle sue parole. Semmai il contrario. Una specie di eterna insoddisfazione operaia. L’idea che si possa sempre scavare ancora un po’ più a fondo. Che si possa fare meglio. Che non si sia mai davvero arrivati. E forse è proprio questa mancanza di vanità ad avergli impedito di diventare “un personaggio” nel senso contemporaneo del termine. Gigi Savoia non ha mai costruito relazioni strategiche, non ha mai inseguito salotti, non ha mai saputo coltivare il potere. Lui stesso lo ammette con una lucidità quasi crudele verso sé stesso. Ha scelto il teatro. Sempre. Le tavole di scena al posto delle convenienze. Il camerino al posto dei corridoi giusti. L’odore del velluto al posto del marketing personale. Ed è forse per questo che oggi, ascoltandolo parlare, si avverte una verità sempre più rara: quella di un uomo che non ha mai separato davvero la vita dall’arte.

Lei è il magistrato Cetrangolo nella serie Portobello. Come si è spiegato questa occasione? Come il frutto di qualcosa seminato nel tempo oppure come l’inizio di una nuova semina?

“Nel nostro mestiere ho sempre creduto più al destino che alla fortuna. E penso che questa occasione sia stata proprio frutto del destino. Anche perché, stranamente, dopo Portobello sembra che si stiano aprendo altre porte interessanti. Proprio stamattina mi hanno dato una notizia: probabilmente farò un’altra serie per Rai Uno. Evidentemente qualcosa si è mosso. La parte curiosa è che quel personaggio è arrivato in modo completamente imprevedibile. Sono stato chiamato quasi come un ‘pronto soccorso’. Mi telefonarono due giorni prima delle riprese. Probabilmente l’attore che avrebbe dovuto interpretare quel ruolo si era tirato indietro oppure era successo un imprevisto. Mi dissero: ‘Stiamo girando a Napoli, siamo in piena emergenza, ci serve qualcuno che sappia interpretare questo personaggio e che riesca a farlo bene in pochissimi giorni’. Qualcuno fece il mio nome. Risposi semplicemente: ‘Va bene’. Mi infilai la sciarpa, mi vestii e andai sul set quasi all’improvviso. Ed è bello raccontare anche questo aspetto del mestiere, perché spesso gli attori, nelle interviste, descrivono percorsi molto costruiti: ‘Mi sono preparato interiormente, ho lavorato sul personaggio, ho scavato dentro di me…’. Tutti aspetti magari anche veri. Però, molte volte, la realtà è molto più concreta e casuale di quanto si racconti. A volte accade semplicemente che il destino arrivi, ti trovi pronto e tu debba salire sul treno. Naturalmente ho tanti anni di esperienza alle spalle, e questo conta. Perché quando arriva l’occasione bisogna saperla sostenere. Però il modo in cui è nata questa esperienza è stato davvero casuale. In quel periodo stavo facendo teatro e portavo barba e capelli lunghi per un altro lavoro. Quando arrivai sul set mi guardarono e commentarono: ‘Ma Cetrangolo non è così. Ha il viso pulito, non ha barba, non ha i capelli lunghi… come facciamo?’. Controbattei: ‘Che dobbiamo fare? Ormai sono così’. Allora chiamarono Bellocchio e gli mandarono una mia fotografia. E lui rispose con una frase bellissima: ‘Non mi interessano la barba, i capelli o il resto. Voglio lui’. Ed è lì che si capisce una verità importante: quando qualcosa deve accadere, non si ferma più. Non esiste dettaglio che possa impedirlo. Quando invece non deve succedere, basta un cavillo minuscolo per far saltare tutto”.

Però il destino non deve trovarla impreparata. Se arriva il treno e lei non è pronto, quel treno passa e basta.

“Il destino manda i treni poche volte nella vita. Però, quando passano, bisogna essere pronti a saltarci sopra al volo. Altrimenti non serve a nulla”.

Lei su quel treno dell’attore con quali valigie è salito? Che cosa contenevano?

“Con una valigia di cartone. Proprio come quella degli emigranti. Perché mi considero un mestierante. Un teatrante. Non mi sono mai sentito un grande artista. Mi sento un artigiano del mestiere. Prima ancora di fare l’attore ho fatto il musicante per una decina d’anni. Suonavo il sassofono, anche a ottimi livelli. Però neppure allora mi sono mai definito ‘musicista’ nel senso altisonante del termine. Musicante. Teatrante. Uno che lavora. La mia vera ricchezza è sempre stata la cassetta degli attrezzi. Arrivo, la apro e faccio il mio mestiere”.

Quella valigia, negli anni, è diventata pesante?

“Molto. Moltissimo. Ho tre figli: Alessandro, il più grande, poi Andrea ed Eleonora. Ho costruito tutta la mia vita cercando di permettere a loro di vivere bene, di studiare, di crescere con dignità e di realizzarsi. Per farlo ho affrontato sacrifici enormi. L’attore della mia generazione viveva in modo completamente diverso rispetto a oggi. Stavamo lontani da casa per mesi. Quasi come i naviganti. Magari rientravo una volta ogni due mesi. Facevo tournée continue, viaggi incessanti. E tutto questo per mantenere la famiglia. Con il tempo quella valigia è diventata davvero pesante. Però, quando dentro hai una passione così forte, quasi non ne senti il peso. Oppure lo senti, ma lo accetti. Oggi, guardandomi indietro, qualche volta penso: ‘Ma chi me l’ha fatto fare?’. Però non me ne pento davvero. Perché questa è passione. Una specie di malattia meravigliosa. È il mal del teatro”.

Quando nasce questo “mal del teatro”? Leggendo la sua storia colpisce un aspetto: lei debutta in teatro relativamente tardi, a ventisei anni, in un’opera diretta da Mariano Rigillo. Oggi sembrerebbe quasi un’età avanzata per iniziare. Però ho l’impressione che, prima di arrivare al teatro, abbia dovuto fare i conti con qualcosa di profondo.

“Sì, è vero. A diciassette anni già facevo il musicante. Suonavo il sassofono e, per quasi dieci anni, quella è stata la mia vita. Nell’orchestra con me c’erano musicisti importantissimi. C’era Enzo Avitabile, per esempio, e c’era Mario Musella, un cantante straordinario. Poi, a un certo punto, Avitabile decise di iscriversi al Conservatorio e di seguire un altro percorso. L’orchestra si sciolse e smisi di suonare. Però il teatro, in casa mia, c’era sempre stato. Sono il pronipote di uno degli ultimi Pulcinella napoletani, De Martino. Quindi quel germe lo portavo dentro fin da bambino, anche senza rendermene conto. A un certo punto capitò un’occasione quasi casuale e pensai: ‘Proviamo’. Cominciai con piccoli lavori. Poi venni a sapere che Mariano Rigillo stava facendo dei provini al Teatro San Ferdinando per un’opera di Viviani. Mi preparai, andai al provino e fui scelto. E da allora non mi sono più fermato”.

Da allora ha sempre cercato di lavorare con grandi maestri. Per quale ragione?

“Perché volevo imparare. Andavo continuamente alla ricerca di qualcuno che potesse insegnarmi ciò che ancora non conoscevo. Era questo il mio obiettivo. Pensavo: ‘Adesso devo incontrare qualcuno che mi faccia crescere ancora’. Così ho cercato Albertazzi, Proietti e tanti altri grandi maestri. Volevo completare la mia formazione di attore. Cercavo guide, prima ancora che opportunità. Facevo provini su provini proprio con questo spirito. E ogni esperienza alimentava sempre di più la mia passione”.

Qual è il più grande insegnamento che ha ricevuto dai suoi maestri? E invece c’è qualcosa che ha appreso ma che ha scelto di non fare suo?

“I due insegnamenti più importanti li devo dividere tra Eduardo De Filippo e Giorgio Albertazzi. Eduardo mi ha trasmesso moltissimo. Aveva simpatie umane molto particolari e, fortunatamente, ero tra quelli che guardava con favore. Non avevamo un rapporto strettissimo, però percepivo questa sua attenzione nei miei confronti. E da lui ho imparato tantissimo sul teatro, sull’umanità e sui tempi della recitazione. Albertazzi, invece, mi ha insegnato il teatro in lingua italiana, quello più raffinato ed elegante. E quando riesco a unire le due esperienze, quella napoletana e quella del teatro classico italiano, nascono risultati molto interessanti. Le esperienze che non rifarei riguardano soprattutto alcuni lavori accettati per necessità economiche. A volte avevo bisogno di denaro perché dovevo mantenere la famiglia, e allora ho accettato scritture che, artisticamente, non mi convincevano del tutto. Forse quelle non le rifarei. Però c’era una necessità concreta. E, alla fine, anche le esperienze peggiori contribuiscono comunque alla formazione di un attore”.

C’è una frase di Nietzsche che dice: ‘Bisogna avere un caos dentro di sé per partorire una stella danzante’. Qual era il caos dentro Gigi Savoia? Che cosa cercava nell’arte?

“Probabilmente cercavo un modo per esprimere ed esorcizzare, allo stesso tempo, una sensibilità enorme che ho sempre avuto dentro di me. Sono sempre stato estremamente sensibile a tutto: alla natura, al mare, alle tempeste, a un fiore che sboccia, a un cucciolo, a un uccellino. Avevo questa sensibilità fortissima che, però, mi rendeva anche molto timido. E quella timidezza mi faceva soffrire. Con la musica prima e con il teatro poi ho trovato un modo per liberare tutto questo. Per trasformarlo in qualcosa di utile, creativo, in uno sfogo autentico. In un certo senso l’arte mi ha aiutato a superare molte fragilità. Però tutto è nato proprio da lì: da una grande vulnerabilità emotiva e da una profonda timidezza”.

È stato difficile muovere i primi passi senza lasciarsi schiacciare dal giudizio degli altri?

“Il giudizio degli altri c’è sempre stato. Però avevo una grande caparbietà. Quando sentivo che qualcosa mi piaceva davvero, oppure percepivo di avere le qualità per farla, andavo avanti comunque. Con la tenacia sono riuscito a superare molti ostacoli. A volte magari anche bluffando un po’, ma senza fermarmi mai”.

Da chi arrivavano i giudizi più pesanti?

“Per fortuna non ho mai ricevuto giudizi davvero devastanti. Però, nell’ambiente, c’erano spesso invidie, piccole cattiverie, tensioni. Il problema non era quasi mai il pubblico. Il pubblico mi ha sempre accolto bene, sia come musicante sia come attore. Le difficoltà arrivavano soprattutto dall’ambiente stesso. Il mondo della musica è una giungla. E anche il teatro lo è. Bisognava imparare a sopravvivere dentro quella giungla”.

E forse a Napoli ancora di più.

“Napoli è complicatissima. Bellissima, ma tremenda. A Napoli il giudizio è severissimo, soprattutto se fai questo mestiere. Però, se riesci a superare quella prova, allora significa che vali davvero”.

Il giudizio più severo nei suoi confronti è stato il suo? L’autogiudizio che ha avuto verso sé stesso è stato duro?

“Sì, necessariamente. Una delle cose che mi hanno aiutato maggiormente a continuare a crescere è stata proprio questa severità verso me stesso. È una forma di disciplina che ho applicato inconsapevolmente per tutta la vita: non adagiarmi mai. Anche quando arrivava un successo teatrale, quando uno spettacolo funzionava oppure ricevevo apprezzamenti, non ho mai pensato: ‘Bravo, ce l’hai fatta’. Mai. Anzi, ho sempre ragionato al contrario. Ho sempre creduto che un successo non dipendesse soltanto da me, ma da un insieme di fattori: i compagni di scena, il regista, il testo, il momento, il pubblico. Questo mi ha impedito di montarmi la testa. Dentro di me c’era sempre una voce che diceva: ‘Questa scena potevi farla meglio. Potevi scavare di più. Potevi trovare un’altra sfumatura’. Ed è stata proprio questa continua insoddisfazione a spingermi avanti. Ancora oggi penso di non aver raggiunto il massimo di ciò che posso dare. Non credo di essere arrivato né alla perfezione né al limite delle mie possibilità. Forse è proprio questo che mi ha permesso di andare avanti per cinquant’anni”.

Quindi, è inutile chiederle se è diventato l’attore che desiderava essere.

“No, non ancora. Ci stiamo ancora lavorando. Abbiamo ancora qualche anno davanti, speriamo. Però no, sinceramente non credo di esserci arrivato del tutto. Non provo ancora quella sensazione”.

Tra il desiderio di fare l’attore e il diventarlo davvero esiste uno scarto enorme. Quando ha sentito davvero di poter dire: “Sono un attore”?

“Da pochissimo tempo, in realtà. Ed è difficile da spiegare, perché diventare attore è una metamorfosi lentissima. Avviene in modo naturale, quasi invisibile. Si attraversano diverse fasi senza nemmeno rendersene conto. Faccio questo mestiere da cinquantatré anni, ma la vera consapevolezza mi è arrivata forse una decina d’anni fa. Te ne accorgi quando affronti un testo. Lo leggi, inizi a metterlo in scena e, improvvisamente, capisci che lo stai attraversando in maniera diversa. Più libera. A un certo punto succede qualcosa: cadono le inibizioni, le timidezze, certe paure. Affronti il personaggio con una scioltezza che prima non avevi. Però questa libertà, secondo me, può dartela soltanto una grandissima esperienza. Magari un attore riuscisse ad avere questa consapevolezza già a vent’anni. Sarebbe devastante. Diventerebbe un interprete straordinario. Io, invece, ci sono arrivato lentamente. Ma ci sono arrivato”.

Il teatro viene spesso raccontato come una grande famiglia. Per lei che famiglia è stata? Accogliente? Respingente? Era disfunzionale, come si direbbe oggi?

“No, tutto sommato ho avuto la fortuna di vivere il teatro in un’epoca in cui quel senso di famiglia esisteva davvero. Per me è stata una famiglia accogliente. Poi, naturalmente, come accade in tutte le famiglie vere, ci sono stati litigi, incomprensioni, attriti, momenti difficili. A volte si rompeva qualcosa, ma poi ci si ritrovava e si faceva pace. Anche nella mia carriera ho vissuto situazioni del genere. Però, alla fine, il teatro è sempre rimasto una casa. Una famiglia affettuosa, a volte ostica, altre complicata, ma pur sempre una famiglia”.

E il cinema, invece?

“Il cinema è stato un mondo che ho frequentato a intermittenza, perché la mia vita è sempre stata soprattutto il teatro. Però, in quelle occasioni, ho avuto la fortuna di lavorare con grandi registi. Ho conosciuto Nanni Loy, per esempio, con cui ho fatto due film. E ancora oggi penso che, se non fosse scomparso troppo presto, probabilmente avrei continuato a lavorare molto con lui. Apprezzava il mio modo di affrontare i personaggi. Poi ci sono stati Stefano Incerti, Paolo Sorrentino e Fatih Akin, che mi ha regalato una bellissima esperienza internazionale. Insomma, anche nel cinema non sono mancati incontri importanti”.

Molti la ricordano soprattutto per i film di Nanni Loy. In particolare Pacco, doppio pacco e contropaccotto.

“Ancora oggi tantissime persone mi parlano di quel film. Scugnizzi, invece, viene ricordato meno e, secondo me, è un peccato. Perché il film di Nanni Loy era davvero un capolavoro. Oggi si tende a esaltare soprattutto la versione teatrale e musicale, però chi rivede il film capisce quanto lavoro straordinario ci fosse dentro. Pacco, doppio pacco e contropaccotto, invece, continua a essere amatissimo. Ancora oggi la gente me ne parla. Mi fermano e mi dicono: ‘Fantastico quel film’”.

Quando sono arrivati film così importanti, gli apprezzamenti della critica e il pubblico inizia a riconoscerla, si è fermato a chiedersi quale direzione avrebbe preso la sua carriera?

“No. E forse questa è stata proprio una caratteristica della mia vita. Non ho mai avuto davvero il tempo di fermarmi a riflettere sul successo. Ero troppo preoccupato di trovare il lavoro successivo. La prossima scrittura teatrale. Il prossimo stipendio. Avevo una famiglia da mantenere. Per questo continuo a definirmi un teatrante e non un artista. Perché ho sempre dovuto fare l’artigiano del mestiere. Anche quando arrivavano occasioni importanti, riconoscimenti o film riusciti bene, non pensavo mai: ‘Adesso cambia tutto’. Pensavo semplicemente: ‘Meno male, è andata bene. Adesso vediamo che cosa devo fare domani. Vediamo chi mi chiama. Vediamo chi mi offre una scrittura’. Probabilmente, se avessi avuto il tempo o la lucidità di riflettere diversamente, forse avrei costruito un altro tipo di carriera. Ma, sinceramente, sono sereno così. Perché la fama non mi interessa. Il successo non mi interessa più di tanto. A me interessa l’essenza del mestiere dell’attore. Mi interessa stare dentro il lavoro, dentro il personaggio, dentro il teatro. E, da questo punto di vista, ho avuto enormi soddisfazioni. Ho ricevuto stima da parte dei colleghi, rispetto professionale, e per me questa è la gratificazione più importante. Poi qualcuno magari parla del mio carattere, dice che sono spigoloso…”.

A me, sinceramente, non sembra.

“No, infatti oggi molto meno. Forse da giovane ero più irruento, più impulsivo, più nervoso. Però col tempo mi sono calmato”.

Prima parlava del teatro quasi come di una necessità fisica. Bastava il teatro a placare sia la fame reale sia quella metaforica?

“Sì. Il teatro c’è sempre riuscito. Ed è proprio questo il “’mal del teatro’. Il mal del teatro è una malattia cronica. Non guarisce mai. Però, allo stesso tempo, la terapia per quel male è proprio il teatro. Se hai il mal del teatro, l’unica cura possibile è continuare a stare in scena. Continuare a farlo. E io avevo bisogno di fare tutto. Teatro tradizionale, moderno, dialettale, in lingua, comico, popolare, musicale. Ho fatto teatro e musica, varietà… tutto. Anche perché venivo dalla musica, quindi portavo quella sensibilità dentro il lavoro teatrale. Avevo bisogno di attraversare ogni possibile forma di scena. Quella era la mia terapia”.

Però tutte le terapie hanno delle controindicazioni. In che modo il teatro l’ha tradita?

“Più che tradirmi, mi ha privato di qualcosa. Mi ha sottratto tempo da dedicare agli affetti più importanti della mia vita. Soprattutto a mia moglie. Ci siamo conosciuti quando avevo diciannove anni e lei sedici. Stiamo insieme da più di cinquant’anni. È la madre dei miei tre figli. E probabilmente, se non ci fosse stato questo mestiere così totalizzante, avrei potuto dedicarle una presenza maggiore. Questa è la cosa principale che il teatro mi ha tolto”.

Più che altro bisognerebbe fare i complimenti a sua moglie per la resistenza.

“Infatti glieli fanno continuamente. Gli amici storici, quando ci incontrano, le dicono sempre: ‘Tu sei una santa’. Perché sostengono che soltanto una santa potesse sopportare tutto questo: le tournée, le assenze, questo stile di vita. Ormai l’hanno santificata (ride, ndr) ”.

Negli ultimi anni si è tornati a parlare molto del teatro come strumento terapeutico e umano. Penso anche al film di Massimiliano Gallo sul teatro di Eduardo a Nisida. Lei quella realtà l’ha vissuta davvero.

“Sì, quell’esperienza l’ho vissuta direttamente. Andavamo a Nisida e mettevamo in scena spettacoli con i ragazzi detenuti. Realizzavamo opere con orchestra e attori professionisti, ma coinvolgevamo anche loro nelle scene, nelle comparse, in piccoli ruoli. Ed era un progetto fortemente voluto da Eduardo De Filippo, che ogni tanto veniva personalmente a seguire il lavoro. Per quei ragazzi il teatro era davvero una terapia. Per qualche ora dimenticavano di essere detenuti. Venivano alle prove, partecipavano, ridevano, si sentivano parte di qualcosa. E questo aveva un valore enorme”.

E invece, a voi attori, che cosa restituiva quell’esperienza?

“Una soddisfazione enorme. Un orgoglio enorme. Perché vedevi davvero una trasformazione. Lì dentro c’erano ragazzi che avevano commesso reati gravissimi. Alcuni avevano persino ucciso. Però, durante il lavoro teatrale, li vedevi cambiare. Li vedevi felici. Liberi. Per qualche momento non erano più detenuti: erano persone che stavano vivendo qualcosa di autentico. E questo, per noi, era bellissimo”.

E invece, personalmente, in che modo il teatro è stato terapeutico? Che uomo sarebbe stato senza il teatro?

“Non lo so davvero. So però di aver sempre avuto bisogno di uno scambio umano molto forte con gli altri. Infatti, mentre facevo musica, avevo iniziato anche Medicina. Però già allora mi accorsi di una cosa: per me il rapporto umano diventava più importante della terapia stessa. Quando l’università ci mandava a lavorare con i malati terminali, finivo sempre per creare con loro un legame empatico molto profondo. Facevo flebo, trasfusioni, terapie… ma ciò che mi coinvolgeva davvero era il rapporto umano che nasceva. Mi illudevo che quello scambio di energia potesse aiutare i pazienti. Poi, però, capitava che tornassi il giorno dopo e quella persona fosse morta durante la notte. Poi un’altra. Poi un’altra ancora. E tutto questo non sono riuscito a sostenerlo. Per me il punto centrale era lo scambio emotivo con l’altro essere umano. Quando tornai dal militare dissi basta: non volevo più studiare Medicina. Ripresi per un periodo la musica e poi arrivò il teatro. E lì cambiò tutto”.

Ancora una volta il destino?

“Sì, ma anche un po’ di volontà e di caparbietà da parte mia. Poi, però, il destino mi ha messo davanti le occasioni giuste nel momento giusto. Subito dopo il lavoro con Mariano Rigillo, il produttore mi disse: ‘Domani vai a Posillipo, ti ho fissato un appuntamento con Eduardo De Filippo. Sta cercando attori’. E anche quello fu completamente casuale. Andai all’incontro e, da quel momento, sono rimasto nella famiglia di Eduardo per tantissimi anni. Anche dopo la sua morte continuai a lavorare con Luca De Filippo fino al 2007-2008, fino a Le voci di dentro. E anche lì, se ci pensa, c’è stato ancora il destino”.

Mi ha parlato di destino, di casualità, di caparbietà… però c’è una parola che ancora non ha pronunciato: talento.

“Sono un attore straordinario, adesso glielo dico chiaramente (ride, ndr)!”.

Finalmente. Rompiamo gli indugi.

“No, però bisogna anche saperci giocare sopra. Le racconto questo episodio perché mi ha divertito molto. Per una serie Rai che probabilmente farò (e dico ‘probabilmente’ perché, finché non si firma, non si dice mai nulla) mi hanno chiesto un self tape. Non sono molto abituato a queste modalità moderne. Per la prima volta ho dovuto registrarmi da solo a casa, invece di andare a Roma per un provino. All’inizio del video dovevo presentarmi: nome, età, il personaggio che avrei interpretato… le informazioni classiche. E allora, per scherzo, alla fine della presentazione ho detto: ‘Sono Gigi Savoia, napoletano, attore straordinario’. L’ho lasciato davvero nel video. E pensi un po’: quella battuta li ha colpiti moltissimo. Tant’è vero che poi hanno voluto incontrarmi a Roma. Quindi vede? Alla fine, dentro tutto questo (il destino, la casualità, la caparbietà) deve esserci anche qualcosa che parte da sé stessi. Anche il gioco, l’ironia, la capacità di stare dentro le situazioni”.

A questo punto, allora, al destino aggiungiamo anche il talento. Però è tornata fuori un’altra parola: l’età. Che rapporto ha oggi con il tempo che passa?

“Ottimo. Davvero ottimo. Oggi mi sto godendo tutte le età della vita. Mi sento molto più appagato rispetto a quando ero giovane. Molto più tranquillo. Molto meno ansioso. Da ragazzo avevo continuamente l’ansia del lavoro, della famiglia, del futuro, delle responsabilità. Oggi, invece, lascio scorrere le cose in maniera diversa. Mi godo gli affetti. Mi godo il fatto di essere diventato nonno quattro volte. E, in qualche modo, oggi sto recuperando tutto ciò a cui ho dovuto rinunciare durante la giovinezza e negli anni più duri del mestiere, quando il teatro mi portava continuamente lontano da casa. Adesso sento addosso una grande serenità. E capisco davvero perché si parli di ‘età della saggezza’, soprattutto dopo i settant’anni. La settantina l’ho superata da un po’, e oggi mi accorgo che l’esperienza e il tempo rendono inevitabilmente più saggi. Poi, certo, dentro ho ancora la testa di un trentenne. Però, quando serve, riconosco che l’età cambia lo sguardo sulle cose. Porta a guardarsi con maggiore equilibrio”.

L’esperienza dà molte risposte. Ma qual è, invece, la domanda a cui ancora oggi non riesce a dare una risposta?

“Perché non sono riuscito a fare soldi? Quella è la domanda (ride, ndr). Perché, alla fine, esperienza ne ho fatta tantissima. Il mestiere l’ho imparato. Un po’ di bravura credo di averla anch’io, chiamiamola come vogliamo. Sono un attore ‘passabile’, diciamo così. Non straordinario come scherzavo prima, ma sicuramente uno che questo lavoro lo conosce. Eppure, economicamente, non sono riuscito a ottenere quello che forse avrebbe rappresentato una sorta di coronamento finale. È una domanda che ogni tanto continuo a pormi. Anche se poi, nella vita, non bisogna mai dire mai. Le cose possono sempre cambiare all’improvviso”.

Si è mai chiesto perché altri ci siano riusciti e lei no? Qual è stata la discriminante?

“Sì. E la risposta, secondo me, è molto semplice: la colpa è stata mia. Non ho saputo gestire i rapporti. Per tutta la vita sono stato concentrato soltanto sul mio lavoro, sul mio mestiere. Non vedevo altro. Non ho capito che certi incontri, certe conoscenze, certi rapporti professionali forse andavano coltivati meglio. Io, invece, ero completamente assorbito dal teatro. Dalla quotidianità del palcoscenico. Dalle tavole di scena. Dal camerino. Dall’odore del legno. Vivevo dentro quel mondo in maniera quasi totale. Addirittura, quando dirigevo il Teatro Sannazaro (che di recente, purtroppo, è stato distrutto da un incendio) salutavo il teatro ogni giorno entrando e uscendo. Avevo un rapporto quasi sacro con quel luogo. Per me il teatro non era semplicemente un edificio o un posto di lavoro. Era un organismo vivo. Era il luogo in cui l’attore esiste davvero. E probabilmente, mentre vivevo tutto questo in modo quasi religioso, altri colleghi erano più bravi a coltivare rapporti sociali, conoscenze, opportunità. Io no. E questo non dipende dal destino o dalla casualità. Quello è stato un mio limite preciso. Una mia incapacità”.

Il Sannazaro: lo ha diretto per quattro anni. Quando l’ha visto andare a fuoco, qual è stato il primo pensiero?

“Il lutto. La sensazione è stata immediatamente quella di un lutto vero. Perché un teatro si può anche ricostruire, restaurare, rifare… ma non sarà mai più lo stesso. Quell’energia è morta. Quella storia, quell’odore, quella memoria accumulata negli anni… sono finite. Poi magari nascerà un altro teatro degno di ciò che era il Sannazaro. Me lo auguro. Però quel teatro non tornerà più. E quando ho visto l’incendio ho provato esattamente il dolore che si sente davanti a una perdita definitiva. E fa davvero male”.

Oggi in che cosa si sente profondamente napoletano? E invece che cosa ha dovuto lasciarsi alle spalle?

“Dal punto di vista caratteriale ho dovuto smussare alcuni aspetti. Mi sono addolcito da solo. A un certo punto ho capito che forse era meglio diventare un po’ meno duro, meno aggressivo, meno irruento. E non me ne pento. Anche se qualcuno, scherzando, mi dice: ‘Era meglio quando eri terribile’. Però va bene così. Quello che, invece, è rimasto profondamente napoletano è il mio modo di affrontare il mestiere. La lezione della tradizione, per me, è fondamentale. Non l’abbandono mai. E questa consapevolezza me la confermò persino Giorgio Albertazzi. Stavamo lavorando insieme a un monologo in italiano e non riuscivo a trovare la chiave giusta. Cercavo intensità, ma sentivo che mancava qualcosa. Una sera, a cena, Albertazzi mi disse: ‘Gigi, torna a casa, rileggi il monologo e immagina come lo avrebbe detto Eduardo De Filippo. Fallo prima in napoletano, con i tempi del teatro napoletano. Poi riportalo in italiano’. Quella fu una svolta enorme. Lì capii che la mia tradizione non era un limite: era una forza. Ancora oggi, anche quando affronto testi lontanissimi dal mondo napoletano, più astratti o più colti, porto sempre dentro quella memoria emotiva. Porto i tempi della tradizione, il suo espressionismo, i suoi movimenti interiori, la sua forza umana. Quella dimensione ormai è dentro di me e la porto ovunque”.

A livello professionale, come definirebbe la parola “cazzimma”?

“Ne ho avuta poca. Ed è stato un problema. Perché la cazzimma, nel senso positivo, significa essere svegli. Essere scaltri. Capire prima degli altri ciò che sta succedendo. Vuol dire proteggersi prima che arrivi la grandine. Percepire che sta per piovere e trovare riparo un attimo prima degli altri. Io, invece, molte volte questa capacità non l’ho avuta. Poi esiste anche una cazzimma negativa, e quella spesso aiuta molto nelle carriere e nella vita. Però preferisco pensare di aver avuto, al massimo, una ‘cazzimma bianca’”.

Professionalmente che cosa sogna ancora?

“Ci sono ancora due ruoli che sogno moltissimo. Un grande Pirandello. E Riccardo III. Riccardo III è una vera ossessione”.

Qualche settimana fa ho parlato con Francesco Montanari, che porta in scena uno spettacolo legato proprio a Riccardo III. E riflettevamo su un aspetto: l’ossessione di Riccardo è il trono. Allora le chiedo, come ho chiesto a lui, qual è il trono per un attore?

“Il trono, per un attore, è riuscire a mantenere questa condivisione totale con il pubblico. Questo rapporto quasi erotico con la platea. Il momento in cui il pubblico applaude e senti che tra te e la sala si crea qualcosa di potentissimo, quasi un orgasmo collettivo. Quello è il trono. E, alla mia età, il sogno sarebbe proprio questo: fare magari un grande monologo di Riccardo III, arrivare al massimo di questa fusione con il pubblico… e magari morirci pure dentro quell’orgasmo teatrale. Morire facendo l’amore con il pubblico. Questa sarebbe l’apoteosi massima”.