Giglia Marra nel film 'The Nameless Ballad': “Sono partita da una ferita personale per interpretare Imma”

Con un percorso accademico in Comunicazione, ha scritto di cinema, tv, libri e musica. Ha curato prefazioni e capitoli editoriali, collabora con testate nazionali e gestisce il database di un sito dedicato al cinema.

Ci sono ferite che il tempo non rimargina e altre che, attraverso l’arte, trovano una voce. Giglia Marra lo ha scoperto interpretando Imma Rubino, la figura tormentata al centro di The Nameless Ballad, il nuovo horror di Federico Zampaglione, al cinema dal 5 novembre. Una donna vissuta nei primi anni del Novecento, alla quale è stata negata la libertà di esprimere il proprio talento musicale, fino a trasformare quella privazione in un’ossessione destinata a sopravvivere alla morte. Per darle corpo, l’attrice ha affrontato una preparazione impegnativa, tra trasformazione fisica, studio del pianoforte e un confronto con il proprio dolore. Ma la storia di Giglia Marra comincia molto prima dell’incontro con Zampaglione. A Mottola, in provincia di Taranto, dove una bambina determinata scelse il liceo artistico anziché seguire la strada immaginata per lei. Poi Roma, il teatro, la televisione e il cinema, lungo un percorso nel quale ha cercato di difendere la propria identità dalle etichette e dalle aspettative degli altri. In questa intervista esclusiva per Virgilio Notizie, Giglia Marra riflette sull’ambizione, sul fallimento, sulla libertà di essere se stessi e sul rapporto con un mestiere che richiede di esporsi continuamente al giudizio. E racconta un paradosso: mentre sullo schermo riesce a dare forma anche alle emozioni più dolorose, nella vita reale trova molto più difficile parlare di sé.

Imma Rubino è la figura spettrale che attraversa The Nameless Ballad. Barbara Baraldi l’ha descritta come una donna che cammina a un passo dal baratro. Quale dimensione umana ha riconosciuto in lei? Quale sofferenza ha cercato di restituire attraverso la sua interpretazione?

“È un personaggio molto complesso, che mi ha permesso di entrare in contatto con una parte di me che non conoscevo. Imma è una donna nata nei primi anni del Novecento, alla quale è stata negata la libertà di coltivare la propria passione e di esprimere il suo talento per il pianoforte. Questa privazione si è trasformata in un dolore, in un’ossessione che l’ha letteralmente divorata. Nel film la sua sofferenza è molto presente e trovo bello il messaggio che The Nameless Ballad trasmette attraverso il mio personaggio, in memoria di tutte le donne alle quali è stata negata la possibilità di esprimersi”.

Interpretare Imma Rubino le ha richiesto anche una trasformazione fisica importante. Quanto è stato difficile prepararsi a un personaggio così tormentato?

“Ho sofferto anche fisicamente. Ho dovuto perdere otto chili e in quel periodo ero nervosissima, perché mangiavo poco. Ma era necessario assumere un aspetto spettrale ed entrare in contatto con il dolore di Imma”.

Il film racconta anche come una passione possa trasformarsi in un’ossessione. Le è mai capitato, nella sua carriera, di desiderare un ruolo o un’opportunità al punto da compromettere la propria serenità?

“Assolutamente sì. Credo che accada a tutti gli artisti ed è un momento davvero difficile. Si spera di raggiungere determinati risultati che, magari, non arrivano. Si investe tutto in un progetto e l’attesa finisce per diventare un’ossessione. Ci sono persone che si sono persino ammalate per questo”.

Quando ha capito che la recitazione sarebbe diventata la sua strada? Da dove nasce questa passione?

“Nasce sicuramente dall’infanzia. Guardavo i film con mio padre e il resto della famiglia, e rimanevo affascinata da quelle attrici, dive bellissime e bravissime. Ho cominciato a fare teatro da piccola, nel mio paese, a Mottola. Successivamente mi sono iscritta al liceo artistico Lisippo di Taranto, dove andavo ogni giorno partendo da casa. È una città che amo e, fin da bambina, l’arte è sempre stata al centro dei miei pensieri”.

Il suo lavoro sembra nascere da un’inquietudine continua. Il caos interiore è qualcosa che cerca di dominare oppure è proprio ciò che alimenta la sua creatività?

“Il caos c’è sempre, è in continuo movimento. È il desiderio di fare, di perfezionarsi, di riuscire a dare il meglio. Questo è il mio caos. E quando cerco di esprimerlo, trovo più facilmente una risposta nel silenzio che nelle parole. Anche il mio personaggio attraversa moltissimi silenzi”.

Imma Rubino comunica soprattutto attraverso il corpo, gli sguardi e i gesti. Come ha lavorato per rendere percepibile il suo tormento senza affidarsi alle parole?

“Ho lavorato moltissimo sull’espressività fisica. Ho dovuto anche prendere lezioni di pianoforte perché, interpretando una pianista, avevo bisogno di comprenderne i movimenti, imparare a usare le mani e conoscere le prime note. Studiavo soprattutto di notte, da sola, perché durante il giorno avevo troppe distrazioni. Poco prima delle riprese, Federico Zampaglione, che oltre a essere mio marito è il regista del film, è partito per il set, mentre sono rimasta a casa. Avevo bisogno di solitudine. Continuavo ad ascoltare quella ballata, a suonarla, a studiarla. Era diventata una vera ossessione”.

Lavorare con Federico Zampaglione significa confrontarsi con un regista con il quale condivide anche la vita privata. Questa familiarità facilita il lavoro oppure può generare incomprensioni e divergenze artistiche?

“Abbiamo una grandissima sintonia artistica e ci confrontiamo molto. Lavorare insieme è stato interessante e stimolante. Con Federico mi sono sentita completamente a mio agio ed è stata una bellissima esperienza”.

A diciotto anni ha lasciato Mottola per trasferirsi a Roma e inseguire il sogno della recitazione, mentre la sua famiglia immaginava per lei un futuro professionale diverso. Ha mai temuto di deludere le aspettative dei suoi genitori?

“Ho sempre seguito l’istinto e il cuore, quindi non ho mai avuto paura di deluderli. Oggi mi sostengono, sono felicissimi del mio lavoro e, in fondo, desiderano soprattutto che sia serena. Quando mi sono laureata e ho ottenuto i primi piccoli ruoli, hanno capito che avevo intrapreso la strada giusta, quella che sentivo di dover seguire”.

Lasciare la propria terra così giovani significa partire per costruirsi un futuro, ma anche scoprire la propria identità. Quale parte di sé ha voluto conservare e quale, invece, sente di aver perso lungo il cammino?

“Non ho mai voluto abbandonare le mie radici, il legame con Taranto e con la mia Puglia. È un’appartenenza che mi rende più forte, perché so di provenire da una terra che ha sofferto e continua a combattere. Credo che mi abbia dato una marcia in più. Mi dispiace, invece, aver perso un po’ dell’illusione che avevo da bambina. La realtà che ci circonda è talmente orribile che, a volte, supera persino l’horror. Penso alla violenza e a tutto quello che sta accadendo in questo momento storico”.

Che bambina era?

“Ero molto determinata. A volte penso persino di essere cresciuta prima del tempo, perché ho dovuto imparare a difendermi. Anche frequentare il liceo artistico a Taranto, arrivando da un paese, significava confrontarsi con una mentalità diversa. Ma era ciò che desideravo. Poi è arrivata la decisione di lasciare la Puglia, trasferirmi a Roma, studiare e intraprendere il mio percorso artistico”.

Che cosa ha conservato di quella bambina? E cosa ha perso?

“Ho conservato la dimensione del gioco. Anche con Federico giochiamo, perché creiamo, scriviamo, cantiamo. Per me è una forma di gioco, ma anche di passione e di studio. Crescendo, invece, forse la vita mi ha resa un po’ più cinica. Non che il cinismo non mi appartenesse affatto, ma probabilmente, con l’età e l’esperienza, ho finito per impormene una piccola dose”.

Questo cinismo è diventato una forma di protezione oppure convive ancora con una parte di lei profondamente emotiva?

“È un bel miscuglio, perché mi commuovo immediatamente. Non riesco proprio a trattenere le emozioni, mi riesce malissimo. A volte sono le situazioni più semplici a toccarmi nel profondo”.

L’ambizione è uno dei temi centrali di The Nameless Ballad. Che rapporto ha oggi con il desiderio di affermarsi? È cambiato rispetto a quando era più giovane?

“Sì, da giovane ero molto più ambiziosa. Oggi mi piace dire che la mia ambizione si è un po’ rilassata. Non sento più il bisogno di forzare le situazioni, sono più tranquilla perché ho trovato una forma diversa di felicità. Cerco di apprezzare quello che ho, giorno dopo giorno, senza voler sempre strafare o coltivare aspettative enormi. Aspettarsi troppo non fa bene. Siamo continuamente sottoposti alla logica dei numeri, alla necessità di essere migliori, più bravi, più interessanti. Ma non dovrebbe funzionare così”.

Da questo punto di vista, la parola “fallimento” la spaventa ancora?

“Sì, il fallimento fa paura. Probabilmente avrò fallito tantissime volte, ma non mi sono mai data per vinta. È proprio dalle sconfitte che si può ricominciare”.

E lei dove trova la forza di ricominciare?

“Nel fatto di essere viva, di stare bene, di essere in salute e di amare la vita. Anche quando si mostra cattiva, perché a volte può esserlo davvero”.

Il lavoro dell’attrice la espone inevitabilmente al giudizio degli altri. Come riesce a gestirlo?

“Non è semplice, perché si è continuamente esposti alle opinioni altrui e chiunque si sente libero di esprimere un giudizio. In quei momenti penso alle persone che mi vogliono bene, che mi conoscono e sanno veramente chi sono. Trovo forza in loro”.

Le è mai capitato di sentirsi giudicata più per il suo aspetto fisico o per essere la moglie di Federico Zampaglione che per il percorso artistico costruito autonomamente?

“Sì, qualche volta è successo. Magari perché sono una bella donna oppure perché sono la moglie di Federico Zampaglione. Ma prima di essere sua moglie, sono Giglia Marra, con la mia vita e il mio percorso artistico, che è sotto gli occhi di tutti. Oggi basta fare una ricerca su Internet”.

In passato ha citato Anna Magnani e Monica Vitti, due attrici capaci di sottrarsi agli stereotipi e trasformare le proprie imperfezioni in una forza espressiva. In un ambiente che attribuisce tanta importanza all’immagine, quanto è stato difficile difendere la propria autenticità?

“Ho sempre cercato di difenderla. Naturalmente, quando si interpreta un ruolo, bisogna mettersi completamente al servizio del personaggio. Per esempio, per The Nameless Ballad ho dovuto dimagrire e mi hanno dipinto le sopracciglia di bianco. Un’attrice deve essere pronta a trasformarsi anche esteticamente, a tagliare i capelli, schiarirli o cambiare aspetto, se la parte lo richiede. Queste trasformazioni mi fanno sentire più libera e mi aiutano ad avvicinarmi all’anima del personaggio”.

La sua carriera l’ha portata dal teatro alla televisione, attraverso personaggi e linguaggi molto diversi. Quanto conta per lei affrontare ruoli che la mettano alla prova, anche quando richiedono una preparazione particolarmente impegnativa?

“Adoro le sfide e mettermi continuamente alla prova. Ci sono ruoli che mi devastano l’anima e che proprio per questo amo interpretare. Penso a Figli di un dio minore, a teatro, per il quale ho dovuto imparare la lingua dei segni. È stato uno spettacolo che mi ha regalato enormi soddisfazioni. Ho dedicato molto tempo alla preparazione e allo studio del copione, anche attraverso la lingua dei segni. Oppure penso a Squadra antimafia, dove ho dovuto recitare in dialetto siciliano”.

C’è stato un momento in cui si è sentita davvero ribelle, scegliendo una strada diversa da quella che gli altri avevano immaginato per lei?

“Sì, e per raccontarlo devo tornare a quando tutto è cominciato. Mi sono sentita ribelle quando ho deciso di iscrivermi al liceo artistico. Avrei dovuto frequentare lo scientifico, come tutti i miei cugini, ma ho stravolto i programmi. Sono stata una delle prime ragazze del mio paese a scegliere quell’indirizzo di studi e di andare in città, con tutto ciò che poteva comportare anche a livello di giudizio”.

La ribellione non passa sempre attraverso grandi gesti. Le è mai capitato di dover fingere cordialità per rispettare le aspettative degli altri?

“Assolutamente sì. A volte ci si trova davanti a persone che non risultano particolarmente simpatiche, ma bisogna comunque comportarsi da brave bambine. Sono situazioni di circostanza, che cerco sempre di affrontare con eleganza e rispetto”.

E quando ha deciso di non comportarsi affatto da brava bambina?

“Non posso dirglielo! È un segreto, e le cattive bambine non raccontano i propri segreti! Però l’ho combinata grossa, davvero grossa. È successo proprio di recente, quindi non posso raccontarlo!” (ride, ndr).

Imma e la sua libert negata fanno eco anche ai progetti a cui ha preso parte e che affrontano il tema della violenza contro le donne. Perché, secondo lei, facciamo ancora tanta fatica a riconoscere e contrastare certe forme di violenza, soprattutto quando si nascondono dietro apparenti manifestazioni d’amore?

“Perché è una ferita ancora aperta, profondamente legata al nostro tempo. Purtroppo il ruolo della donna continua a essere sacrificato e ogni giorno sentiamo notizie terribili. È una situazione che mi addolora profondamente. Per me l’amore è totale. Sono una persona molto passionale e cerco sempre di amare intensamente. Ma quando si ama così tanto, si rischia anche di perdere una parte della propria individualità. In ogni rapporto bisogna fare attenzione e imparare a stabilire dei confini. Conta più l’amore per la vita: è sempre vivo. È proprio questo sentimento a darmi energia e il desiderio di fare nuove esperienze, di vivere momenti belli che mi facciano stare bene”.

Nel cinema horror le paure assumono spesso una forma concreta, mentre nella vita quotidiana possono essere molto più difficili da riconoscere. Qual è la sua paura più grande?

“Rimanere da sola in casa, magari quando va via la luce, e immaginare che ci siano delle presenze. Entità che vengono a infastidirmi, mi soffiano nelle orecchie o mi danno dei pizzichi. È una paura che ho sempre avuto. Non amo dormire da sola e sapere che non c’è nessun altro in casa mi mette a disagio. Non mi è mai piaciuto e continua a spaventarmi”.

Dopo tanti anni di lavoro, esperienze e cambiamenti, che cosa rappresenta oggi per lei la felicità?

“La felicità è nelle piccole cose, davvero. Per Imma Rubino, invece, l’unica fonte di gioia era suonare il pianoforte. Tutto il resto era segnato da un enorme senso di colpa, dalla sofferenza di non poter esprimere il proprio talento e dall’obbligo di condurre una vita imposta da altri”.

In The Nameless Ballad l’orrore nasce soprattutto dalle fragilità umane. Quanto conta, secondo lei, questa dimensione psicologica rispetto agli elementi più tradizionali del genere horror?

“Credo sia fondamentale. Il film ci mette di fronte ai nostri demoni, alle pressioni che viviamo quotidianamente e al bisogno di dimostrare sempre di essere i migliori. Non si tratta soltanto di sangue o jump scare, ma di un modo sincero di raccontare l’ansia, la perdita e la solitudine. È un horror molto fisico, ma anche elegante, che parla di emozioni che conosciamo tutti. Chi non si è mai sentito perso, solo o sopraffatto dalle preoccupazioni? Eppure, a volte, proprio da questi stati d’animo possono nascere esperienze belle”.

Per interpretare Imma Rubino ha dovuto confrontarsi anche con le proprie fragilità. Quanto della sua esperienza personale è confluito nel personaggio?

“Durante la preparazione ho dovuto attraversare emozioni molto profonde. Sono partita da una ferita personale, che mi ha aiutata ad avvicinarmi a Imma. Ho attinto a esperienze intime, alle quali ho dovuto aggrapparmi per comprenderne la sofferenza. Naturalmente non sono il personaggio che interpreto, ma devo riuscire a entrare nel suo mondo emotivo. Attraverso il mio dolore ho potuto capire quello che stava vivendo. Preferisco non entrare nello specifico, perché si tratta di esperienze molto personali”.

Si è trattato anche di confrontarsi con il dolore della perdita?

“Sì, parliamo di perdite familiari molto importanti. Non ho figli, ma nel film Imma vive il dolore della perdita dei propri bambini. Per cercare di comprendere una sofferenza così grande, ho attinto a quella che ho provato quando sono venuti a mancare familiari molto vicini, persone del mio stesso sangue. Ho cercato, attraverso quei ricordi, un dolore che potesse avvicinarmi al suo”.

Nel rapporto con i suoi genitori, invece, sente di essere rimasta in qualche modo la bambina che era?

“Sono rimasta figlia. Fortunatamente ho ancora i miei genitori e so che, in qualsiasi momento, posso sentirli e chiedere loro un consiglio”.

Vorrei chiudere tornando alla bambina che cresceva a Mottola e sognava di diventare attrice. Se oggi potesse incontrarla, che cosa pensa che la stupirebbe maggiormente della donna che è diventata?

“Credo che sarebbe fiera della donna che sono”.

E che cosa preferirebbe non raccontarle del futuro, lasciando che lo scopra da sola?

“Le direi che potrà scoprirlo soltanto vivendo. Forse le consiglierei di commuoversi un po’ meno! Vorrei riuscire a controllare maggiormente le emozioni nelle situazioni di lavoro, naturalmente non sul set, perché lì è tutta un’altra storia. Durante le interviste, per esempio, mi capita spesso di emozionarmi. Forse dovrei imparare a trattenermi. Preferisco recitare, perché è davanti alla macchina da presa che mi sento veramente a mio agio. Quando devo parlare di me, invece, diventa tutto più difficile. Spero comunque di essere stata brava e che lei abbia capita l’emozione per questo film, che invito tutti ad andare a vedere al cinema. Federico stesso è molto emozionato per l’uscita. È una storia che unisce la musica e il cinema, ma soprattutto racconta le pressioni che affrontiamo ogni giorno. Per questo lo considero un lavoro profondamente intimo”.