Giletti contro Ranucci, da Boccia alla "lobby gay" con Cerno e Signorini: "Manca solo che mi dia del fascista"

In merito ad una sua appartenenza alla fantomatica “lobby gay”, Massimo Giletti non molla e sfida Sigfrido Ranucci a un confronto faccia a faccia, con moderatore Michele Santoro. In una recente intervista, Giletti ha detto la sua ripercorrendo le tappe della vicenda e partendo da una vecchia inchiesta di Report che lui attaccò pubblicamente: “Ranucci si offese molto”, dice Giletti. Da lì sarebbero partiti gli attriti che oggi hanno raggiunto il culmine.

Giletti contro Ranucci

Lo scontro fra Massimo Giletti e Sigfrido Ranucci è esploso dopo la pubblicazione delle chat tra Ranucci e Maria Rosaria Boccia, la protagonista femminile di quello che sulle pagine di cronaca è stato ribattezzato “caso Sangiuliano”.

In un’intervista al Corriere della Sera, Giletti afferma che Ranucci gli aveva inizialmente scritto che le chat erano state manipolate. Ma dopo avere consultato alcuni atti giudiziari, Giletti sostiene di avere scoperto che i messaggi in realtà erano autentici. Da qui la scelta di parlarne in tv.

“Non potevo rimanere in silenzio”, racconta Giletti. “Ho voluto rimarcare l’ipocrisia di chi mi ha mandato un messaggio personale dove negava di aver mai scritto una cosa del genere, ma in realtà lo aveva fatto”.

Viene vagheggiata l’ipotesi che Ranucci abbia magari esagerato i toni per catturare l’interesse della sua interlocutrice. Ma Giletti, comunque, non perdona: “Ranucci non doveva usare me per fare breccia nel cuore di Maria Rosaria Boccia”.

Quella chat fra Ranucci e Boccia

Ecco cosa aveva scritto in chat Sigfrido Ranucci a Maria Rosaria Boccia per far imbestialire Giletti.

Boccia: “Ho visto [Tommaso] Cerno all’Aria che tira… è davvero scandaloso”.

Ranucci: “Quello è un altro del giro… giro gay, pericolosissimo”. E ancora: “Amico di Marco Mancini, giro gay”. Mancini è un ex dirigente dei servizi segreti. Una foto lo immortalò insieme a Matteo Renzi. Il diretto interessato parlò di un incontro casuale nel parcheggio di un Autogrill. Ranucci trattò la questione a Report e Giletti, nella sua trasmissione, smontò ogni dietrologia.

Boccia: “Come Signorini”.

Ranucci: “Sì”.

Boccia: “E il signor B.”.

Ranucci: “E Giletti”.

“Ranucci – argomenta Giletti nel corso dell’intervista – fa riferimento a una storia che ho diffusamente trattato nella mia trasmissione, l’incontro tra Renzi e Mancini. Io ho dimostrato ampiamente che la ricostruzione della professoressa che ha girato quel filmato aveva troppe inesattezze e incongruenze. All’epoca Ranucci si offese molto e mi mandò un messaggio pesantissimo. Credo che tutto nasca da lì, perché ho dimostrato in modo chiaro che la professoressa non raccontava tutta la verità”.

“Sono stato l’unico in Rai a fare due puntate su Signorini“, aggiunge Giletti respingendo qualsiasi allusione riguardo una sua ipotetica appartenenza a un “giro gay”.

Giletti vuole Ranucci a Lo stato delle cose

Nell’intervista al Corriere, Giletti respinge ogni ipotesi di contaminazione con i servizi segreti o presunte lobby: non gli pesa il fatto di essere stato definito omosessuale, cosa che non considera affatto un insulto. A farlo infuriare è che qualcuno gli abbia dato del lobbista. Ranucci, dal canto suo, accusa Giletti di polemizzare per fare ascolti.

“Manca solo che mi dia del fascista. La mia domanda è: perché mi ha scritto l’esatto opposto?”, si domanda il conduttore de Lo stato delle cose.

Come risolvere le tensioni fra Giletti e Ranucci che stanno agitando la Rai? La soluzione proposta da Giletti: “Si deve confrontare con me, con Michele Santoro come moderatore“.