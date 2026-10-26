"Giletti fa feccia", il conduttore di Lo Stato delle Cose risponde Fedez: "Io devo raddrizzare la schiena?"

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Fedez attacca Massimo Giletti. Nell’anteprima della puntata de Lo Stato delle Cose, il rapper non risponde direttamente alle domande mosse dall’inviato, ma si rivolge verso Giletti. Nella clip fa notare come questo suo passaggio sarà montato affinché risulti che abbia detto soltanto “Giletti fa feccia“. Il conduttore risponde: “Io dovrei farmi un esame di coscienza e raddrizzare la schiena? Ne parliamo domani sera”. Lo scontro viene così rimandato alla puntata di lunedì sera.

Fedez contro Giletti

Nell’anteprima della puntata de Lo Stato delle Cose, Fedez viene ripreso mentre punta il dito contro Massimo Giletti e dice che “fa feccia”. La clip è tagliata per essere un’introduzione alla puntata, e viene lasciata anche la parte nella quale il rapper fa riferimento proprio al futuro montaggio.

Nello scambio tra il rapper e uno degli inviati del programma, in pochi secondi, Fedez si rivolgerebbe a Giletti dichiarando: “Che siate d’accordo con me o no, Giletti fa feccia“.

Poi il riferimento al montaggio, perché Fedez è consapevole che questa parte della sua dichiarazione verrà tagliata e in qualche modo decontestualizzata: “Sarà montato solo io che dico Giletti fa feccia, ma ho elencato tutta la serie di motivazioni per cui Giletti dovrebbe alzare la schiena, farsi un esame di coscienza e rivalutare la deontologia con cui lavora”.

La replica di Giletti

Le parole di Fedez sono state effettivamente tagliate e montate allo scopo di incentivare il pubblico a seguire la puntata. Infatti del discorso del rapper resta l’elenco delle motivazioni, ma soltanto la dichiarazione contro Giletti che “fa feccia” e il fatto che avrebbero montato questa clip in modo “strumentale”.

Il conduttore raccoglie la provocazione e risponde: “Io dovrei farmi un esame di coscienza e raddrizzare la schiena? Ne parliamo domani sera”.

Annuncia così la puntata di lunedì 26 ottobre, creando aspettativa su quanto ha detto Fedez nell’intera clip non ritagliata per essere la pubblicità della puntata.

Perché c’è tensione tra Fedez e Giletti

Le parole di Fedez non nascono dal nulla, tra i due c’è già tensione. Fanpage ricostruisce questo rapporto teso facendo risalire i primi momenti di scontro al 2025.

Lo Stato delle Cose aveva dedicato spazio all’inchiesta “Doppia Curva” sulle curve milanesi e sui rapporti tra Fedez e Luca Lucci, il capo ultrà del Milan. Il rapper non è mai stato indagato, cosa che Giletti aveva sottolineato anche in puntata più volte. Però le ricostruzioni del programma, secondo Fedez, erano troppo indirizzate verso una narrazione di complicità.

A gennaio 2025 il conduttore aveva detto in studio: “Mi manca la querela di Fedez e ho fatto bingo per tutta la vita”. Poi in primavera la querela è arrivata davvero e in studio Giletti aveva ribattuto che la diffamazione andava dimostrata.