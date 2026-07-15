Giletti porta il delitto di Garlasco nel Castello di Santa Severa, sul palco anche gli avvocati di Sempio

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

Uno spettacolo in due atti. Questo il format scelto da Massimo Giletti per portare in scena il delitto di Garlasco. L’occasione sarà il nuovo appuntamento dal vivo di Cronache Italiane, che sarà ospitato presso il Castello di Santa Severa a Santa Marinella (Roma). Lo show andrà in onda lunedì 20 luglio alle 21. All’evento parteciperanno tanti ospiti, dagli avvocati di Andrea Sempio ai consulenti Marina Baldi e Armando Palmegiani, ma saranno presenti anche giornalisti come Carmelo Abbate e Gianluca Zanella.

Il delitto di Garlasco in scena al Castello di Santa Severa

Come anticipato, lunedì 20 luglio alle ore 21 Massimo Giletti porterà sul palco la ricostruzione del delitto di Garlasco in due atti. Lo farà, il conduttore e giornalista, nella cornice del Castello di Santa Severa a Santa Marinella (Roma).

Lo spettacolo andrà in scena in occasione del nuovo appuntamento di Cronache Italiane, il format curato da Etruria News e prodotto da Carramusa Group.

ANSA

Lo spettacolo prevede la partecipazione di otto ospiti provenienti da varie categorie professionali. Sul palco salirà il team della difesa di Andrea Sempio, dagli avvocati Liborio Cataliotti e Angela Taccia ai consulenti Armando Palmegiani e Marina Baldi.

Presenti anche due nomi del giornalismo: Carmelo Abbate e Gianluca Zanella. Poi due esperti, il medico legale e criminologo Gino Saladini e l’avvocato penalista Paolo Pirani.

I due atti dello spettacolo di Massimo Giletti

Come anticipato, il nuovo appuntamento di Cronache Italiane sarà diviso in due atti. Nel primo, il pubblico assisterà alla ricostruzione del delitto di Chiara Poggi e delle indagini che hanno portato, nel 2015, alla condanna definitiva di Alberto Stasi, fino alla nuova inchiesta che vede Andrea Sempio indagato per omicidio volontario aggravato. Non mancheranno approfondimenti sulle indagini, dal Dna rinvenuto sotto le unghie di Chiara Poggi all’impronta 33 che gli inquirenti hanno attribuito all’indagato.

Nel secondo atto, infine, si discuterà del movente attribuito ad Andrea Sempio attraverso la lettura degli indizi a suo carico, dalle intercettazioni ai suoi appunti personali, ma verrà anche dibattuta la posizione di Alberto Stasi nel delitto, specialmente alla luce della nuova inchiesta.

L’omicidio di Chiara Poggi

Il nastro si riavvolge fino al 13 agosto 2007, quando nel primo pomeriggio il corpo di Chiara Poggi, 26 anni, viene rinvenuto in fondo al disimpegno che conduce alla tavernetta della sua abitazione. Autore di quella scoperta è il fidanzato Alberto Stasi, allora 24enne, che poco dopo verrà indagato e condannato in appello bis e in Cassazione.

Nel 2025 è stata aperta una nuova inchiesta a carico di Andrea Sempio, storico amico del fratello della vittima, Marco Poggi. Secondo la Procura di Pavia, rappresentata da Fabio Napoleone, Sempio potrebbe aver ucciso la 26enne a seguito del rifiuto di un approccio sessuale. Sempre secondo l’accusa, l’indagato sarebbe entrato in possesso di materiale intimo della vittima, contenuti che lo avrebbero portato a un’ossessione degenerata nell’omicidio.