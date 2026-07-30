Giletti potrebbe soffiare Report a Ranucci in Rai dopo il caso Lavitola e l'indagine chiesta dal ministro Urso

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Il futuro di Sigfrido Ranucci a Report è in bilico. Mentre va avanti l’indagine del comitato etico Rai sui rapporti tra il giornalista e Valter Lavitola, a Viale Mazzini si starebbe valutando il cambio di conduzione. Tra i papabili alla guida dello storico programma di Rai 3 è spuntato nelle ultime ore il nome di Massimo Giletti, anche se non viene esclusa una soluzione interna, come accadde proprio con Report dopo l’addio di Milena Gabanelli.

Sigfrido Ranucci in bilico a Report

Dopo il caso Lavitola e i tanti scontri con diversi esponenti politici, appare in bilico il futuro di Sigfrido Ranucci a Report, con la Rai che valuta il cambio di conduzione.

Secondo Il Fatto Quotidiano, l’azienda starebbe valutando diversi scenari per uno dei programmi di punta di Rai 3, a partire dall’addio forzato di Ranucci.

ANSA

“Report è un brand della Rai, che continuerà a prescindere da chi sarà il conduttore”, ha dichiarato nelle scorse ore l’amministratore delegato Giampaolo Rossi.

Anche il direttore dell’Approfondimento Paolo Corsini, nelle scorse settimane, aveva detto che il programma “va avanti con o senza Ranucci”.

Massimo Giletti possibile nuovo conduttore

Sul futuro di Ranucci sarà decisiva l’indagine del comitato etico Rai sui rapporti tra il giornalista e Valter Lavitola, chiesta tra gli altri dal ministro Adolfo Urso, che più volte si è scontrato con Ranucci per le sue inchieste.

La relazione arriverà nei prossimi giorni sulla scrivania dell’amministratore delegato, che dovrà poi decidere se archiviare tutto, avviare l’Audit o disporre un procedimento disciplinare, come la sospensione.

Intanto iniziano a circolare diversi nomi per l’eventuale sostituzione di Ranucci: nelle ultime ore è spuntato quello di Massimo Giletti, che passerebbe così da Lo Stato delle Cose a Report.

L’ipotesi della soluzione interna

Non è però esclusa l’ipotesi della soluzione interna, in Rai ci sono diversi precedenti illustri a favore di questa pista.

Uno proprio a Report, quando Ranucci prese il posto della storica conduttrice Milena Gabanelli. Un altro è di pochi giorni fa, sempre a Rai 3.

Dopo l’addio di Federica Sciarelli a Chi l’ha Visto?, è stata promossa alla conduzione Raffaella Griggi, inviata veterana del programma.

Per questo, se Ranucci dovesse saltare, la Rai potrebbe scegliere di puntare su una figura interna della redazione di Report, come Giorgio Mottola o Giulio Valesini, storici coautori e inviati del programma.