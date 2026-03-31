Giletti prova a intervistare Roberta Bruzzone, scappa e attacca: "Siete stalker, devo chiamare i carabinieri?"

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La psicologa Roberta Bruzzone ha rifiutato di rilasciare dichiarazioni al programma Rai condotto da Massimo Giletti Lo Stato delle Cose riguardo alcuni audio che lei stessa avrebbe ascoltato con delle teorie sull’omicidio di Garlasco. La criminologa ha accusato i giornalisti della trasmissione di essere degli “stalker”.

Roberta Bruzzone rifiuta l’intervista a Giletti

La criminologa Roberta Bruzzone si è rifiutata di rispondere alle domande della trasmissione Lo Stato delle Cose di Massimo Giletti per quanto riguarda le sue dichiarazioni su alcuni audio che conterrebbero una teoria alternativa sull’omicidio di Garlasco.

I giornalisti della trasmissione hanno tentato di fermare la criminologa per strada, inseguendola dopo aver ricevuto un secco no alla richiesta di una breve intervista.

ANSA

Bruzzone ha più volte definito gli inviati della trasmissione degli “stalker“, accennando al fatto che non sarebbe stata la prima volta che si verificava un episodio del genere. La criminologa ha anche minacciato di chiamare i carabinieri.

La teoria alternativa contenuta negli audio

Il contenuto degli audio è stato spiegato in trasmissione dal conduttore, Massimo Giletti, che ha riportato quanto dichiarato a riguardo da Bruzzone.

Si tratterebbe di una teoria alternativa sull’omicidio di Chiara Poggi a Garlasco, per il quale è stato condannato a 16 anni di carcere il fidanzato della ragazza, Alberto Stasi.

Poggi avrebbe scoperto un giro di droga, secondo questi audio, tra il fratello Marco Poggi, una delle sorelle Cappa, cugina della vittima, e Andrea Sempio, attualmente indagato nella nuova inchiesta su Garlasco. Non è chiaro quali sarebbero le prove a sostegno di questa tesi.

Le opinioni di Bruzzone sugli audio

Bruzzone ha detto di aver ascoltato questi audio, ma di non essere d’accordo con quanto riportato. La criminologa ha anche consegnato all’autorità giudiziaria gli audio.

“Da cittadina e da persona che ama la ricerca della verità, considerando i contenuti, a mio modo di vedere, molto seri, molto gravi, circostanziati, con dei nomi e cognomi precisi, ho ritenuto che le persone indicate dovessero essere informate” ha spiegato Bruzzone.

“Sì, le Cappa hanno presentato una querela contro le persone, hanno presentato una serie di querele perché ce ne sono una quantità piuttosto rilevante, come peraltro è stato anche reso noto in questi giorni” ha poi continuato sulla questione.