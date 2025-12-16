Giletti sbotta coi tecnici dietro le quinte a Lo Stato delle Cose, "capisco che la Roma sta giocando..."

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Curioso fuoriprogramma durante la trasmissione Lo Stato delle Cose condotta da Massimo Giletti: in piena diretta tv, il conduttore ha interrotto il suo discorso per lamentarsi con i tecnici in studio dietro le quinte per il troppo rumore, da Giletti collegato al fatto che la Roma stesse giocando proprio in quel momento contro il Como nel posticipo di Serie A.

La polemica di Giletti a Lo Stato delle Cose sui tecnici e la Roma

Nel corso della trasmissione Lo Stato delle Cose, Massimo Giletti, mentre stava mostrando sul maxischermo un verbale dei Carabinieri sul caso del delitto di Garlasco, ha interrotto improvvisamente il suo discorso lasciandosi andare a uno sfogo rivolto ai tecnici presenti in studio, dietro le quinte.

Il conduttore ha detto: “Io capisco che la Roma sta giocando però pregherei dietro le quinte… Se riusciamo a dare un po’ di serenità. Per un conduttore viaggiare senza monitor, anche col pasticcio che la Roma sta giocando, è un po’ un problema”.

ANSA

Massimo Giletti, conduttore de Lo Stato delle Cose.

Il precedente sfogo di Giletti a Lo Stato delle Cose

Già in precedenza, Massimo Giletti aveva polemizzato in diretta tv durante il programma da lui condotto sulla Rai.

Al rientro in trasmissione dopo aver mostrato un servizio, il conduttore aveva detto: “Allora, credo di essere in onda perché stasera navighiamo a vista, non vedo quello che succede”.

Lo scontro tra Massimo Giletti e Pietro Orlandi

La puntata di lunedì 15 dicembre de Lo Stato delle Cose sarà ricordata anche per lo scontro a distanza tra Massimo Giletti e Pietro Orlandi, fratello di Emanuela Orlandi, scomparsa nel nulla il 22 giugno 1983 a Roma e mai più ritrovata.

Massimo Giletti ha mostrato un filmato in cui Pietro Orlandi lo ha attaccato duramente: “Giletti non era così. Io l’ho conosciuto, era una persona diversa. Lui si è lasciato usare, ha falsato tantissime cose“.

Poco dopo, Pietro Orlandi ha anche dato del “co*lione” a Giletti. E ha detto ancora: “Giletti può inventarsi qualunque cosa, è appurato che quella situazione (le presunte avances dello zio alla sorella Natalina, ndr) non c’entra niente col rapimento, a me basta questo. La mia intenzione è arrivare a capire cosa è successo a Emanuela, non andare dietro a questo gossip. Lui fa solo gossip ormai, per qualcuno”.

Lo sfogo del fratello di Emanuela Orlandi si è concluso così: “Io lo sapevo che mi volevate istigare perché sapete che io alla fine poi esplodo. Ora raccontate tutto a quel pupazzo, è un deficiente, riportaglielo pure”.

La replica di Massimo Giletti: “Io potrei rispondere anche in modo duro, ma capisco lo stato emotivo di una persona che cerca da 40 anni la verità sulla scomparsa della sorella. Però deficiente, pupazzo, falsario sono da denuncia per chi fa il lavoro che faccio io. Io capisco tutto, ma c’è un limite oltre il quale non bisogna andare Pietro. Io continuo a fare il mio lavoro, non perché mi comanda qualcuno, ma perché credo che quella pista non sia mai stata approfondita”.