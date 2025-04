Giletti svela due nuovi video su Romano Prodi, la giornalista e gli insulti al bar: "Altro che capelli tirati"

Romano Prodi a muso duro con un’altra giornalista. La tirata di capelli nei confronti di Lavinia Orefici non è l’unica reazione scomposta dell’ex presidente del Consiglio, che ha dato altri segnali di nervosismo anche contro l’inviata del programma di Massimo Giletti Lo Stato delle cose: tampinato da Rebecca Pecori, il professore ha accennato uno scatto di rabbia, prima di essere frenato dal suo collaboratore.

La reazione contro l’inviata di Massimo Giletti

A margine di un evento a Venezia, la giornalista della trasmissione su Rai 3 è andata a chiedere conto a Romano Prodi della reazione aggressiva contro la giornalista Lavinia Orefici, dopo una domanda sul Manifesto di Ventotene.

Nelle immagini mandate in onda nella puntata del 31 marzo de Lo Stato delle Cose si vede l’ex premier che cerca di sottrarsi al microfono di Rebecca Pecori chiedendo “un po’ di rispetto”.

Lo scatto di rabbia Prodi

“Ma lei ha avuto rispetto per la collega, tirandole i capelli? Trattandola come un’inetta per una domanda fatta?” è la risposta della giornalista, di fronte alla quale Prodi si gira a brutto muso accennando a una reazione, bloccata soltanto dall’intervento di un collaboratore che si frappone tra l’ex premier e la cronista.

Nonostante i nuovi tentativi di incalzare il fondatore dell’Ulivo, le domande dell’inviata rimangono senza risposta: “Lei crede di aver messo in imbarazzo il partito e la Schlein in particolare, che non ha preso le sue difese anche in un primo momento in cui sembrava che non l’avesse toccata?”, “Perché fa finta di non sentirmi?”, “Mi fate fare la maratona?” chiede Pecori, a cui Prodi riesce a sfuggire.

Fonte foto: ANSA

Un momento della reazione aggressiva di Romano Prodi contro la giornalista Lavinia Orefici

Il video dell’insulto al barista

Nella stessa puntata de Lo Stato delle cose, Massimo Giletti ha ripescato le immagini di un altro scatto d’ira dell’ex premier, risalente a due anni prima, in un bar di Bologna.

Nel video si vede Romando Prodi entrare nel locale con la moglie Flavia Franzoni, morta nel 2023, e venire accolto con sarcasmo dal titolare: “Caro Romano in che brutto mondo ci hai messo…”.

A quella battuta il professore gira i tacchi ed esce dal locale, dicendo “str****” al barista, che gli risponde per le rime.