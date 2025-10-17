Gino Cecchettin contro il Governo Meloni per lo stop all'educazione sessuale a scuola nonostante i femminicidi

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Gino Cecchettin ha criticato duramente la proposta di legge della Lega di vietare l’educazione sessuale fino alle scuole secondarie di primo grado, le medie, e di permetterla al liceo solo con il consenso dei genitori. Cecchettin ha criticato questo approccio, sostenendo che rischi di agire troppo tardi su alcune delle cause che determinano la violenza di genere.

Gino Cecchettin attacca il Governo

Gino Cecchettin, padre di Giulia Cecchettin, 19enne uccisa nel 2023 dall’ex fidanzato Filippo Turetta, ha criticato la proposta di legge della maggioranza per vietare l’educazione affettiva e sessuale nelle scuole. In un’intervista al quotidiano La Stampa ha dichiarato:

È una questione di prevenzione e di civiltà. I ragazzi non chiedono lezioni di morale, ma strumenti per capire se stessi e gli altri. E questo non si insegna con il divieto o con la paura, ma con la fiducia e con l’educazione condivisa tra scuola e famiglia.

Cecchettin ha poi proseguito, spiegando: “Se vogliamo combattere la violenza, dobbiamo avere il coraggio di parlare di affettività prima che diventi cronaca. [Altrimenti] i ragazzi continueranno a imparare nel modo peggiore […]. Su internet, sui social, nelle serie Tv, dove troppo spesso l’amore viene confuso con il possesso”.

La proposta di legge contro l’educazione sessuale

La commissione Scienza, Cultura e Istruzione della Camera ha approvato un emendamento proposto dalla Lega al disegno di legge Valditara che vieta l’educazione affettiva e sessuale fino alle scuole secondarie di primo grado, vale a dire alle medie.

Il deputato leghista Rossano Sasso, relatore dell’intera legge, ha spiegato che la modifica predispone che, anche alle superiori, l’educazione affettiva e sessuale avvenga solo con il consenso dei genitori.

Nel nostro Paese l’educazione sessuale non è obbligatoria in nessuna scuola. In Unione europea, oltre all’Italia, soltanto Bulgaria, Cipro, Lituania, Polonia e Romania sono nella stessa situazione.

Le dichiarazioni del deputato Rossano Sasso

In un’intervista al Corriere del Mezzogiorno, Sasso ha spiegato perché la legge vieti l’educazione sessuale e affettiva agli studenti delle scuole secondarie di primo grado:

Per l’educazione all’affettività abbiamo inteso aumentare la soglia del divieto alla scuola media, cioè ai ragazzini di 11, 12 e 13 anni, perché secondo noi a quella età non sono tematiche adeguate.

Sasso ha poi ribadito che la maggioranza che rappresenta ritiene che questo tipo di educazione vada impartita dalle famiglie.