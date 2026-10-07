Gino Cecchettin e il progetto SicuraMente, il teatro entra nelle scuole contro la violenza di genere per tutti
Un progetto innovativo che utilizza il teatro per sensibilizzare gli studenti sulla violenza di genere
Al via in Veneto SicuraMente, il progetto delle scuole superiori dedicato alla prevenzione della violenza di genere firmato da Regione, Fondazione Giulia Cecchettin e Zelda Teatro. Oltre 4mila studenti assisteranno allo spettacolo Noi – Credevo fosse amore. L’assessora Paola Roma ha evidenziato l’obiettivo di “rivolgersi ai giovani, affrontando un tema cruciale, quello della violenza di genere, grazie al linguaggio universale offerto dal teatro”. Per Gino Cecchettin “lo spettacolo parla di una relazione normale, quella c’è tutti i giorni tra i giovani”, mentre il regista Tognazzo ha ribadito: “Abbiamo deciso, con grande lungimiranza di Gino, che l’opera non parlasse di femminicidio e non raccontasse la storia di Giulia“.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.