Gino Cecchettin e il progetto SicuraMente, il teatro entra nelle scuole contro la violenza di genere per tutti

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

Al via in Veneto SicuraMente, il progetto delle scuole superiori dedicato alla prevenzione della violenza di genere firmato da Regione, Fondazione Giulia Cecchettin e Zelda Teatro. Oltre 4mila studenti assisteranno allo spettacolo Noi – Credevo fosse amore. L’assessora Paola Roma ha evidenziato l’obiettivo di “rivolgersi ai giovani, affrontando un tema cruciale, quello della violenza di genere, grazie al linguaggio universale offerto dal teatro”. Per Gino Cecchettin “lo spettacolo parla di una relazione normale, quella c’è tutti i giorni tra i giovani”, mentre il regista Tognazzo ha ribadito: “Abbiamo deciso, con grande lungimiranza di Gino, che l’opera non parlasse di femminicidio e non raccontasse la storia di Giulia“.

ANSA