Gino Cecchettin ospite nella serata finale del Festival di Sanremo "per parlare di femminicidi"

Giornalista professionista dal 2012, ha collaborato con le principali testate nazionali. Si occupa soprattutto di cronaca, politica, economia e spettacolo.

Gino Cecchettin sarà presente sul palco del Festival di Sanremo nella serata finale per parlare di femminicidi. Lo ha annunciato in conferenza stampa Claudio Fasulo, vicedirettore Intrattenimento Prime Time della Rai. Il padre di Giulia, uccisa dall’ex fidanzato Filippo Turetta, lancerà un messaggio chiaro di sensibilizzazione contro la violenza sulle donne.

Gino Cecchettin al Festival di Sanremo

“Stasera Gino Cecchettin sarà sul palco dell’Ariston: Avremo ospite il papà di Giulia, parleremo della fondazione intitolata alla figlia”, ha detto Fasulo in conferenza stampa.

Il vicedirettore Intrattenimento Prime Time della Rai ha sottolineato che si tratteranno contenuti sociali importanti ovvero si parlerà di “violenza di genere, di femminicidi“.

La fondazione Giulia Cecchettin ETS

La presenza di Cecchettin al Festival di Sanremo coincide con il lancio di uno spot di sensibilizzazione della fondazione Giulia Cecchettin ETS in cui il messaggio è che la violenza non è uno scatto inaspettato, ma qualcosa che cresce nelle parole, negli sguardi, nei comportamenti che scegliamo di minimizzare e giustificare.

La frase che chiude il filmato è: “la violenza non nasce all’improvviso. Si insinua nella nostra cultura. Se non cambiamo, cambieranno solo i nomi delle vittime”.

L’invito è quindi ad assumersi le proprie responsabilità nel non contrastare il diffondersi di comportamenti sbagliati di sopraffazione contro le donne.

Lo scopo della Fondazione Giulia Cecchettin punta proprio ad affrontare alla radice la cultura della violenza di genere e il ruolo che l’intera società deve assumere per contrastarla, attraverso iniziative di prevenzione e percorsi educativi che promuovano il rispetto fin dalla giovane età.

Gino Cecchettin sullo spot della Fondazione

La fondazione Giulia Cecchettin ETS è nata dalla volontà di Gino, Elena e Davide di onorare la memoria di Giulia, figlia e sorella, e trasformare il dolore in un’opportunità per la società.

Riguardo al nuovo spot, il presidente di Fondazione e padre della giovane uccisa nel novembre 2023 ha sottolineato che si tratta di un invito “a guardare con sincerità dentro la nostra quotidianità. La violenza nasce nel linguaggio, nelle giustificazioni che ci diamo, nelle piccole forme di controllo che continuiamo a chiamare normali”.

“Abbiamo il dovere di interrompere questo meccanismo – è il messaggio lanciato da Cecchettin – e scegliere consapevolmente il rispetto, l’ascolto, la responsabilità. La Fondazione è nata proprio con questo obiettivo: costruire un futuro in cui nessuna donna debba più diventare un nome in un elenco di vittime”.